飲料控的芭樂梅新歡！飲料口袋名單「七盞茶」這次芭樂系列強勢回歸，一次帶來3款春季限定的芭樂飲料喝法，不只升級回歸的「芭樂檸檬、芭樂梅子」，還有全新推出的「芭樂旺來冰沙」，通通都喝得到酸甜清爽的風味，芭樂控、飲料控這次準時喝起來。



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▲七盞茶芭樂系列新品即日起回歸，3款芭樂飲料均一價70元 / 七盞茶提供、WalkerLand窩客島整理



▲七盞茶芭樂系列新品即日起回歸，芭樂檸檬強勢回歸 / 七盞茶提供、WalkerLand窩客島整理

七盞茶 芭樂系列新品

七盞茶酸甜清爽芭樂系列即日起正式回歸，飲料控每年必喝「芭樂檸檬」，果香與酸甜風味一次滿足。嚴選富含維他命C的芭樂汁，搭配清爽檸檬，打造酸甜又解膩的風味。另一款「芭樂梅子」則將夜市經典甘草芭樂變成手搖飲，酸甜風味超涮嘴，也適合飯後開喝、超解膩。▲七盞茶芭樂系列新品即日起回歸，芭樂梅子強勢回歸 / 七盞茶提供、WalkerLand窩客島整理此外，七盞茶這次芭樂系列更推出新品「芭樂旺來冰沙」，以芭樂冰沙作為基底，並且加上蜜鳳梨，黃金比例調配，喝起來層次豐富又帶有自然果甜。本次七盞茶3款芭樂系列在即日起全台門市開賣，三款均一價70元，讓飲料控粉絲們通通先朝聖。▲七盞茶芭樂系列新品即日起回歸，芭樂新品芭樂旺來冰沙 / 七盞茶提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/03/01起

品項及價格：

芭樂檸檬：70元

芭樂梅子：70元

芭樂旺來冰沙：70元