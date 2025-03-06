對於純茶派來説，品茶是不分時刻的，無論何時都想來一杯具有層次和質感的茶，現在便利商店可以輕鬆喝到！CB Lab冷萃實驗室顛覆傳統茶飲，讓品飲變得沒有門檻又零負擔，而且完美還原台灣頂級茶葉的天然風味，「地表最強冷萃茶」，讓每一口都能喝出茶葉的靈魂！





在10°C 低溫緩慢萃取，無高溫破壞，不苦不澀，只有甘甜純粹的極致茶韻！堅持冷萃技術「無糖、無香料、無添加」與冷壓破壁工法，直接還原茶控對每一口品飲的極致要求！

每一口都是味覺驚喜！梨山高山茶 X 玫瑰紅玉紅茶

對於純茶派來說，好茶的靈魂就在於「茶葉本味」，而CB Lab嚴選來自台灣的梨山高山茶與玫瑰紅玉紅茶，讓每一口都是味蕾上的風味饗宴！





將來自海拔 1500 公尺以上的梨山高山茶葉，以獨家「HPP 冷壓破壁萃取」技術，讓純茶的自然甘甜保留了下來，每一口的品飲都給你最純粹的體驗，而冷萃技術讓茶香清香回甘而不苦澀。





另一款玫瑰紅玉紅茶，一口喝下，就像一秒走入玫瑰園中！第一口品飲玫瑰紅玉紅茶，只感到像是有大馬士革玫瑰花瓣在口中綻放一樣！紅茶的醇香與玫瑰香氣竟然不謀而合，甚至可以看到瓶內保留完整的玫瑰花瓣，竟然連視覺都這麼浪漫！當茶體順著舌尖味蕾的探索，就像是來到花園一般，紅茶的醇厚和細緻的玫瑰芬芳，整體清新又高雅，簡直讓味蕾完全陷深！



純茶新概念！鎖住完美茶香的秘密都在這

身為茶控的你怎能不了解關於茶香的秘密！CB Lab冷萃實驗室可是連細節都不放過！能夠保留這道純淨甘甜，關鍵就在經過獨特設計的濾嘴！茶湯透過獨特的濾嘴過濾，更能帶出茶體原始的純淨，封存每一口完美的冷萃技術精華，讓你每次的體驗絕對是最新鮮、最細膩！現在CB Lab冷萃茶全台7-ELEVEN獨家開賣，無論你是純茶派還是風味探索者，這款「地表最強冷萃茶」絕對讓你一試就愛上！即日起原價65元，現在限時嚐鮮價只要45元，現在就立刻走進離你最近的7-ELEVEN，感受地表最強的純茶魅力！



CB Lab冷萃實驗室： https://www.instagram.com/p/DGxQD-qxEEz/?igsh=czM1c2J5bjNjb2F1