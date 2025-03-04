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三重市集音樂祭超嗨！新北春紛節「老派露營風」4大主題，連嗨2天。

三重 新北景點 2025新北春紛節 新北大都會 more
2025-03-04 08:10:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北觀光局
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編輯 鄭雅之

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雙北人都衝三重嗨！春暖花開的季節到來，就代表一年一度的「2025新北春紛節」即將登場，將在3/22至3/23於新北大都會公園熱鬧登場，今年以「Follow your heart」為主題，規劃四大主題展區、三大舞台與春日市集，讓民眾能隨心體驗最Chill的春季活動。從音樂表演、野餐露營、美食品嚐到親子與寵物互動，這場春日盛宴不僅適合闔家同樂，更是放鬆身心的絕佳選擇。

▲2025新北春紛節就在三重新北大都會公園登場/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理

▲2025新北春紛節規劃四大主題/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理



今年春紛節規劃四大主題展區，有「春紛微醺搖呀搖」提供經典金曲音樂與精選酒水，讓人隨音樂搖擺放鬆。「游牧野餐躺呀躺」則邀請台灣老派露營團隊，將露營美學與復古風格結合，打造仿若電影場景的野餐體驗。親子家庭可在「親子樂園滑呀畫」讓孩子化身「小小攤主」交換二手玩具與童書。「毛小孩跑呀跑」則為毛孩打造專屬寵物友善空間，不僅能讓狗狗自由奔跑，還有專業講座分享飼養知識，讓毛爸媽收穫滿滿。

▲2025新北春紛節規劃四大主題，包括親子「小小攤主」/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理

音樂表演向來是春紛節的重頭戲，今年的春紛大舞台邀請Angie安吉、HUSH、icyball 冰球樂團、Night Keepers守夜人、小男孩樂團、麋先生MIXER等人氣音樂人，接力帶來精彩演出。此外，綠洲小舞台特別策劃「回憶殺」音樂時光，由Hit Fm DJ播放90-2000年代經典金曲，讓人瞬間重溫青春旋律。動物島小小舞台則準備親子同樂的remix版兒歌，讓小朋友隨著音樂節奏歡樂舞動，為春日午後增添滿滿活力。

▲2025新北春紛節音樂祭表演更是重頭戲(圖為歷屆資料照僅供參考)/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理

除了音樂與野餐，春日市集也是不可錯過的亮點。今年規劃四大主題，集結全台150家人氣攤位，從北中南排隊美食到創意商品應有盡有。特別推出「老饕計畫」餐酒美食，包含新軒烤鴨、好咖x正宗大眾滷味、龍門胡椒餅等知名美食，還有三重在地「啤酒頭釀造」特仕款精釀啤酒，並附贈2025新北春紛節限定周邊商品。民眾可透過活動官網預訂，活動當天即可輕鬆取餐，享受春日野餐的美味時光。

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新北春紛節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲2025新北春紛節現場春日市集集結150間攤位快閃/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理
新北春紛節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲2025新北春紛節免費逛市集、聽音樂超愜意(圖為歷屆資料照僅供參考)/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理


 

2025新北春紛節 活動時間

日期： 2025年3月22日（六）- 3月23日（日）
地點： 新北市三重大都會公園
 

2025新北春紛節 四大主題展區

春紛微醺搖呀搖（音樂＋精選酒水）
游牧野餐躺呀躺（復古露營風野餐區）
親子樂園滑呀畫（親子手作＋小小攤主市集）
毛小孩跑呀跑（寵物友善空間＋知識講座）
 

2025新北春紛節 音樂卡司

春紛大舞台：Angie安吉、HUSH、icyball冰球樂團、Night Keepers守夜人、小男孩樂團、麋先生MIXER等
綠洲小舞台：Hit Fm DJ帶你重溫90-2000年代經典金曲
動物島小小舞台：兒童音樂remix版，親子互動超歡樂
 

2025新北春紛節 春日市集

150家人氣攤位，集結全台美食＋創意商品

 

 

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