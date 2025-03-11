熊野三大神社之一、 超過900年歷史的「熊野本宮大社」位於紀伊山地深處，是熊野古道朝聖者必訪的和歌山景點。昔日只得耗費數週、徒步經由崎嶇山路才能抵達，現今只要搭乘巴士即可輕鬆參拜；而從「熊野本宮大社」現址步行五分鐘即可來到神社舊址，並且擁有世界最大的鳥居。



▲熊野古道朝聖者必參拜熊野本宮大社，是熊野三大神社一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲熊野本宮大社的八咫烏背著地球象徵愛護世界、保護自然/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



熊野本宮大社資訊

相較熊野速玉大社和熊野那智大社以鮮明的朱紅色塗漆，「熊野本宮大社」選擇以木造外牆搭配整片檜木皮屋頂，和四周環繞的茂密樹林合而為一，氛圍格外靜謐、神聖；「熊野本宮大社」除了主要供奉的家都美御子大神之外，同時也供奉著夫須美大神以及速玉大神。據聞，對於夫妻和睦、交通安全、漁業豐收等非常靈驗，因此自古以來，「熊野本宮大社」便深受廣大日本人愛戴，也越來越多海外旅人慕名前來參拜。▲熊野本宮大社木造外牆搭配整片檜木皮屋頂，和茂密山林合而為一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲正月造訪熊野本宮大社必買限定又限量的貝殼御守/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝此外，距離「熊野本宮大社」步行五分鐘的大齋原，入口擁有世界最大鳥居（高34公尺，寬42公尺），建於2020年，鳥居後方曾是「熊野本宮大社」所在之處，由於1889年毀於洪水氾濫，後來便運用留下的建材於現址重建神社。如今大齋原不僅是和歌山著名的能量景點，亦是高人氣的和歌山賞櫻名勝。推薦閱讀： 朝聖熊野古道必參拜！自然與信仰結合的日本聖地「熊野那智大社」，千年神木等你穿越。 ▲熊野本宮大社販售數款特大御守，各5000圓日幣/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲距離「熊野本宮大社」步行五分鐘的大齋原，擁有世界最大鳥居/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

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