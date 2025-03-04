可不可熟成紅茶迎接春天的到來，以全新「水果系列支線」正式揭開2025年手搖杯大戰。這一次可不可不只推出期間限定水果飲品，更結合旗下經典IP角色成哥，將台式復古美學與現代水果風味交融，為品牌形象增添亮點。春季首波限定飲品「旺情水」，將於3/6全台門市同步上市，並採限量供應，搶攻手搖杯控必喝清單。



▲可不可熟成紅茶春季限定「旺情水」！麗春紅茶結合鳳梨果粒，好喝到爆 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理



可不可「旺情水」是一款以麗春紅茶為基底的果香紅茶飲品，麗春紅茶來自斯里蘭卡中高海拔產區，茶湯帶有清雅花果香，茶韻層次豐富。同時，可不可特別選用春季盛產的台灣鳳梨，將鳳梨纖維果汁與熬煮至金黃飽滿的鳳梨果粒加入茶湯中，再以金桔汁點綴酸甜風味，打造酸中帶甜、茶香果香交織的春季專屬風味。每一口都能感受到水果的鮮活感與紅茶的成熟韻味，整體表現清爽又具層次，完整展現可不可擅長的熟成紅茶特色。



▲可不可「旺情水」是一款以麗春紅茶為基底的果香紅茶飲品 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理





可不可「旺情水」春季限定新品

上市日期：2025年3月6日（四）起全台門市同步上市

售價：北北基/百貨 M杯65元、L杯70元；中南/一般 M杯60元、L杯65元



可不可「旺情水」會員專屬加購「成哥鳳梨造型玩偶吊飾」

活動時間：2025年3月6日（四）起，至贈完為止

活動內容：只要是「KEBUKE CLUB會員」，於全台可不可熟成紅茶門市購買「旺情水」，即可加購「成哥鳳梨造型玩偶吊飾」，加購價248元。

會員條件：需出示會員條碼，每筆不限加購數量，數量有限，售完為止。



可不可「旺情水」限時快閃「旺情水限量杯套贈送」

活動時間：2025年3月6日（四）起，送完為止

活動內容：凡購買「旺情水」一杯即贈「旺情水限量設計杯套」乙個



