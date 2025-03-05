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茶湯會焙茶情人節優惠！茶湯會抱抱優惠「焙茶系列2杯85折」飲料控開喝。

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2025-03-05 16:31:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：茶湯會
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編輯 張人尹

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男友不會記得情人節，但茶湯會！茶湯會的焙茶系列，飲品自從一開賣就深受飲料控，這次茶湯會特別搭上白色情人節，推出超可愛「抱我一下」限定活動。在3/14至3/16期間，只要給同行家人或朋友一個愛的抱抱，就能享有茶湯會焙茶系列飲品2杯85折優惠，飲料控趁機喝起來。

推薦閱讀：烏弄純茶必喝！飲料控狂推「烏弄人氣排行榜Top5」，阿里山金萱 可可脆片莎莎網友推爆。
茶湯會焙茶系列 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲茶湯會白色情人節優惠，抱抱優惠焙茶系列2杯85折 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理

茶湯會「焙茶系列」是近期討論度超高的新品之一，一開賣就擠進熱賣排行榜。茶湯會焙茶系列飲品選用日本靜岡焙茶粉，茶香濃郁、回甘不苦澀，搭配鮮乳或奶茶，讓口感更添醇厚。人氣選擇包含「焙茶拿鐵、焙茶珍珠拿鐵、焙茶觀音雙Q奶茶」，其中人氣最高「焙茶觀音雙Q奶茶」還加入了鐵觀音茶湯及雙Q配料，更是粉絲必喝。
茶湯會焙茶系列 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲茶湯會超人氣焙茶系列，焙茶拿鐵、焙茶珍珠拿鐵、焙茶觀音雙Q奶茶 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理



這次茶湯會白色情人節活動，只要在3/14-3/16期間到茶湯會門市現場消費，並且與給同行家人或朋友一個愛的抱抱，就可享「焙茶系列」飲品2杯85折優惠，不論是情侶一起喝，或是跟閨蜜、跟家人一起喝茶湯會，都可以趁機告白示愛。

▲茶湯會白色情人節優惠，抱抱即可享焙茶系列2杯85折 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理

 

茶湯會「抱我一下」白色情人節優惠

活動期間：2025/3/14-3/16
活動方式：至茶湯會全台門市消費，並給同行家人朋友一個「愛的抱抱」，即享焙茶系列飲品2杯85折優惠。
注意事項：門市現場限定優惠活動，外送、外送平台及點餐平台皆不適用。

活動品項：
茶湯會焙茶系列飲品
焙茶拿鐵／焙茶珍珠拿鐵／焙茶觀音雙Q奶茶：$80元

 

 

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