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> 旅遊 > 台中新竹黃花風鈴木免費拍！春天限定7大「黃花風鈴木」觀賞景點，5公里長黃金花海隧道必拍。

台中新竹黃花風鈴木免費拍！春天限定7大「黃花風鈴木」觀賞景點，5公里長黃金花海隧道必拍。

賞花 花海 黃花風鈴木 台中景點 more
2025-03-06 18:33:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

3月春季賞花必拍黃花風鈴木！春天到了就是要開始追花、拍美照，每年3月便是金黃色黃花風鈴木的盛開花期，是中南部較常見的春季花海，一整排高聳的金黃色花海，隨手都能拍出唯美春季花海打卡照，窩客島整理7大必拍「黃花風鈴木觀賞景點」，包括台中黃花風鈴木、新竹黃花風鈴木、彰化黃花風鈴木都有，讓你一次知道該到哪裡追春天花海，各個黃花風鈴木賞花點全拍一輪。

▲春天必拍花海「黃花風鈴木」7大觀賞景點，台中黃花風鈴木、彰化黃花風鈴木全拍免費拍 / WalkerLand窩客島整理

▲春天賞花必拍7大黃花風鈴木觀賞景點，「台中最美黃金公園」上百株花海要先拍 / WalkerLand窩客島整理


春天賞花必拍台中黃花風鈴木：台中廍子公園、太順路黃金風鈴木

提到黃花風鈴木，一定不能少了佔地5公頃的「台中廍子公園」，種有著上百株黃花風鈴木，開滿公園四處，更有台中最美黃金公園之稱，每年春天都有許多人來打卡，來拍美照、帶小孩來玩，或是來野餐都很適合；而同樣在台中北屯的「太順路黃金風鈴木」，則種在馬路兩旁，長達一公里長的金黃花海大道，儘管只是開車經過也超驚豔。

▲春季花海必拍台中黃花風鈴木：台中廍子公園 /莎笠，小日子 提供、WalkerLand窩客島整理

▲春季花海必拍台中黃花風鈴木：太順路黃金風鈴木 /莎笠，小日子 提供、WalkerLand窩客島整理


春天賞花必拍彰化黃花風鈴木：彰化芬園黃花風鈴、彰化溪州黃花風鈴木、彰化坑內坑森林步道

不只台中有黃黃風鈴木，彰化更有長達5公里的「芬園黃花風鈴木」，整條道路直接變成黃金大道，而「彰化溪州黃花風鈴木」還能在日落時分，拍到與夕陽相應的美照；來彰化踏青走步道，則可以到「坑內坑森林步道」，超親民森林步道、金黃色花海大道一次收穫。
▲春季花海必拍彰化黃花風鈴木：彰化芬園黃花風鈴 /皮皮君の旅遊。攝影 提供、WalkerLand窩客島整理

▲春季花海必拍彰化黃花風鈴木：彰化坑內坑森林步道 /1817BOX 提供、WalkerLand窩客島整理


春天賞花必拍黃花風鈴：新竹峨眉湖環湖步道、嘉義陳井寮堤防

新竹人氣景點「峨眉湖環湖步道」，到了3月也有黃花風鈴木開在湖岸周圍，與廣大的湖面相襯超好拍，除了環湖走步道踏青外，也有觀景平台可以拍下花海湖景，優閒地享受幽靜賞花時光；嘉義的「陳井寮堤防」則種植在河堤旁，讓你走在河堤上，一旁便是黃花花海長龍，可以近距離觀賞。

▲春季花海必拍黃花風鈴：新竹峨眉湖環湖步道 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲春季花海必拍黃花風鈴：嘉義陳井寮堤防 /銀菁夢 提供、WalkerLand窩客島整理


台中廍子公園  位置資訊

地址：台中市北屯區廍子路418號
完整介紹由部落客「莎笠，小日子」於窩客島分享：廍子公園 | 正逢黃金風鈴木盛開，綠意盎然的公園化身為一片絢爛耀眼黃金海（最新2022花況）


台中太順路黃金風鈴木  位置資訊

地址：台中市北屯區太順路406號
電話：04-2460-6000
完整介紹由部落客「莎笠，小日子」於窩客島分享：台中北屯 太順路｜黃色風鈴木盛開中，綿延一公里的金色大街（2022最新花況


彰化芬園黃花風鈴木  位置資訊

地址：彰化縣芬園鄉彰南路三段221號
電話：04-9252-2556
完整介紹由部落客「皮皮君の旅遊。攝影」於窩客島分享：【彰化】芬園黃花風鈴木．綿延5公里長的黃金大道


彰化溪州黃花風鈴木  位置資訊

地址：彰化縣溪州鄉中山路二段326號
完整介紹由部落客「皮皮君の旅遊。攝影」於窩客島分享：【彰化】溪州黃花風鈴木．綿延數公里長的黃金大道


彰化坑內坑森林步道  位置資訊

地址：彰化縣二水鄉
完整介紹由部落客「1817BOX」於窩客島分享：【彰化。二水】受德宮。坑內坑森林步道。黃花風鈴木滿開 @1817BOX部落格


新竹峨眉湖環湖步道  位置資訊

地址：新竹縣峨眉鄉
電話：03-580-9296
完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新竹縣峨眉鄉】2023峨眉湖環湖步道黃花風鈴木盛開｜金黃浪漫三月天｜金湖灣民宿


陳井寮堤防  位置資訊

地址：嘉義縣大林鎮
完整介紹由部落客「銀菁夢」於窩客島分享：『嘉義。大林鎮陳井寮堤防』～黃花風鈴木／近距離拍攝／綿延2公里

 

更多 黃花風鈴木觀賞景點 照片：


▲春季花海必拍台中黃花風鈴木：台中廍子公園 / 提供、WalkerLand窩客島整理

▲春季花海必拍台中黃花風鈴木：台中廍子公園 / 提供、WalkerLand窩客島整理

▲春季花海必拍台中黃花風鈴木：台中廍子公園 / 提供、WalkerLand窩客島整理

▲春季花海必拍台中黃花風鈴木：太順路黃金風鈴木 / 提供、WalkerLand窩客島整理

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