春季到來，日本各大咖啡連鎖店紛紛推出櫻花季限定飲品。這些以櫻花為主題的飲品不僅外觀引人注目，口感與風味也非常特別，值得打卡！。本文將為大家介紹星巴克、GODIVA等2025年春季日本4大連鎖咖啡廳的櫻花特調飲品。

星巴克 Starbucks：融合和風元素的櫻花蕨餅系列

星巴克日本即日起至3月11日期間推出SAKURA促銷第二彈，包括「抹茶與櫻花蕨餅星冰樂」和「焙茶＆經典茶拿鐵 加入櫻花蕨餅」兩款飲品。「抹茶與櫻花蕨餅星冰樂」以星巴克招牌的抹茶奶霜星冰樂為基礎，加入櫻花香氣的蕨餅。綠色的星冰樂主體搭配底部的粉色蕨餅，呈現出葉片和櫻花的對比。頂部的鮮奶油上淋有草莓櫻花醬汁，並以草莓覆盆子粉末點綴。每一口都能感受到星冰樂的冰涼、蕨餅的Q彈和櫻花的香氣，體現日式和菓子的口感層次。「焙茶＆經典茶拿鐵 加入櫻花蕨餅」則結合了焙茶與紅茶的茶底，白巧克力風味糖漿和新鮮奶油，再加入櫻花蕨餅。這款飲品將焙茶、櫻花、蕨餅三種和風素材完美融合，奶香與櫻花淡淡鹹味交織，每次品嚐都能帶來新鮮的感受。價格方面，「抹茶與櫻花蕨餅星冰樂」外帶678日圓，店內飲用690日圓。「焙茶＆經典茶拿鐵 加入櫻花蕨餅」依尺寸不同，價格從609日圓至750日圓不等。



▲星巴克的春季櫻花系列飲品一點也不讓人失望，「抹茶與櫻花蕨餅星冰樂」和「焙茶＆經典茶拿鐵 加入櫻花蕨餅」兩款讓人期待。





DOUTOR咖啡店：櫻花系列

DOUTOR咖啡店即日起推出「櫻花香 咖啡拿鐵」，將櫻粉色的櫻花牛奶與濃縮咖啡結合。這款飲品中的櫻花牛奶添加了櫻花糖漿和煉乳，頂部的奶油上撒有櫻花粉，視覺與味覺同時展現春日氣息。小杯售價530日圓起。



▲櫻花香咖啡拿鐵有冰的也有熱的，完美展現春天的氛圍。

GODIVA：草莓巧克力系列

GODIVA將於2025年3月15日推出春季新品「草莓巧克力冰沙」。這款飲品結合白巧克力與草莓醬，創造出類似草莓牛奶的風味體驗。產品特點在於白巧克力的奶香與草莓醬的酸甜完美融合，頂部裝飾鮮奶油和草莓糖粉增添層次。GODIVA還特別加入草莓碎片，強化整體草莓風味，讓每口都充滿春天氣息。標準杯（270ml）售價860日圓，大杯（350ml）則為970日圓。



▲抓住草莓季的尾巴，白巧克力和草莓醬完美融合。





PRONTO咖啡店：櫻花甜點飲品

PRONTO推出「櫻花蕨餅拿鐵」，將櫻葉蕨餅、櫻花牛奶和濃縮咖啡層層堆疊，頂部加上P字形餅乾、鮮奶油、櫻花巧克力和鹽漬櫻花。這款飲品視覺上呈現盛開櫻花的效果，既是飲品也是甜點。中杯售價715日圓，大杯803日圓。同步也推出了「櫻花奶茶」，將櫻花香氣添加到錫蘭茶中，再加入蒸煮的櫻花風味牛奶，大杯售價550日圓。如果你準備在3、4月前往日本自助，記得將這些飲品加入你的必喝清單！



▲櫻葉蕨餅、櫻花牛奶和濃縮咖啡層層堆疊，非常有春天浪漫的粉紅感。