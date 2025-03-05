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布丁狗Ｘ布丁專賣店再聯名，布丁狗誕生29週年推出萌度爆表的療癒甜點

三麗鷗 布丁狗 布丁 聯名 more
2025-03-05 18:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社オールハーツ・カンパニー
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特派員 Trish

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主打布丁甜點的人氣品牌PASTEL再度攜手三麗鷗療癒IP「布丁狗」推出限定聯名系列，即日起至4月30日期間限定販售，以「WE LOVE "PURIN"」為主題，不只有布丁狗，連同布丁狗團隊的好朋友們都一起加入這次的甜蜜饗宴！
 

 

必吃01：會晃動的布丁狗屁屁布丁

最受矚目的新品「布丁狗屁屁布丁」，以布丁狗標誌性的圓潤屁屁為發想，在PASTEL招牌的「滑順布丁」上方，加入會晃動的牛奶布丁，讓布丁狗彷彿真的鑽進布丁裡一樣可愛！溫和的甜味與滑順口感，帶來極致的幸福滋味。

 

 

必吃02：布丁狗臉布丁

在滑順布丁上舖上香草慕斯，繪製可愛的布丁狗臉龐。今年特別設計布丁狗手持PASTEL聯名湯匙的新造型，與屁屁布丁搭配食用最對味！ 


 

必吃03：布丁狗最愛聖代

在蛋糕與鮮奶油上方鋪滿滑順布丁、黃桃、奇異果和草莓的豪華聖代。包裝上的插畫是布丁狗團隊溫馨相聚的限定版設計。 


 

必吃04：布丁狗蛋糕捲

將整個布丁包入蛋糕捲中的人氣商品。半條蛋糕捲印有拿著湯匙的布丁狗，切片款則以布丁狗的臉及屁屁為包裝，像是布丁狗躲在蛋糕裡！內餡的鹽味焦糖奶油讓口味更豐富。
 

 

必收01：布丁狗烘焙點心提袋

包含限定設計環保袋、夾鏈袋各一個，以及布丁狗點心塔一個。環保袋以布丁狗團隊溫馨相聚為主題，布丁色系超可愛！



 

必收02：布丁狗擁抱拉鍊袋組

內含限定設計夾鏈袋、布丁狗點心塔2個及限定貼紙。夾鏈可重複使用，當小物收納袋最適合！


 

布丁狗 x PASTEL（ポムポムプリン Ｘ パステル）

販售期間：即日起～4月30日
販售店舖：日本全國PASTEL店舖
 

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