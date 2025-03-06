飼養寵物的家庭日益增加，毛孩已成為家庭中重要的一份子，臺南市長黃偉哲要求市內風景區應營造寵物友善環境，讓毛小孩與家人有更多共同旅遊的美好回憶。虎頭埤風景區景色優美且腹地廣大，是非常適合寵物旅遊的場域，今年於4月12、13日在虎頭埤辦理第一屆的水與綠熱狗盃錦標賽，歡迎有毛小孩的家庭帶毛寶貝來奔跑放電。此次活動統一企業也參與贊助了優質犬糧作為活動獎品，黃市長在記者會上特別感謝統一身為在地企業對臺南觀光推廣的支持。今日於永華市政中心召開活動記者會，黃偉哲市長、林國華局長、余柷青議員、陳碧玉議員、陳怡珍議員、蔡筱薇議員、穎艾達利議員及許多立委與議員服務處代表、臺南市動物防疫保護處洪振凱副處長、新化區公所李義隆區長、新化區農會楊玉華主任、臺南市南168產業觀光發展協會林伯壎理事長、台南市府城文化觀光產業協會蔡仁惠理事長及楊淑芬秘書、臺南市推廣觀光工廠發展協會梁金生理事長、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會盧珮怡執行秘書、台南市糕餅商業同業公會盧禮泉理事長、臺南市解說員發展協會蘇文瑚理事長及蕭素卿理事、台南市觀旅宿務職業工會邱鵬仁總幹事、台南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長、台南市直轄市旅館商業同業公會洪志滄理事等均共襄盛舉。



▲第一屆熱狗盃市長致詞



▲第一屆熱狗盃記者會大合照