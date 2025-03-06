飼養寵物的家庭日益增加，毛孩已成為家庭中重要的一份子，臺南市長黃偉哲要求市內風景區應營造寵物友善環境，讓毛小孩與家人有更多共同旅遊的美好回憶。虎頭埤風景區景色優美且腹地廣大，是非常適合寵物旅遊的場域，今年於4月12、13日在虎頭埤辦理第一屆的水與綠熱狗盃錦標賽，歡迎有毛小孩的家庭帶毛寶貝來奔跑放電。此次活動統一企業也參與贊助了優質犬糧作為活動獎品，黃市長在記者會上特別感謝統一身為在地企業對臺南觀光推廣的支持。今日於永華市政中心召開活動記者會，黃偉哲市長、林國華局長、余柷青議員、陳碧玉議員、陳怡珍議員、蔡筱薇議員、穎艾達利議員及許多立委與議員服務處代表、臺南市動物防疫保護處洪振凱副處長、新化區公所李義隆區長、新化區農會楊玉華主任、臺南市南168產業觀光發展協會林伯壎理事長、台南市府城文化觀光產業協會蔡仁惠理事長及楊淑芬秘書、臺南市推廣觀光工廠發展協會梁金生理事長、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會盧珮怡執行秘書、台南市糕餅商業同業公會盧禮泉理事長、臺南市解說員發展協會蘇文瑚理事長及蕭素卿理事、台南市觀旅宿務職業工會邱鵬仁總幹事、台南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長、台南市直轄市旅館商業同業公會洪志滄理事等均共襄盛舉。
▲第一屆熱狗盃市長致詞
▲第一屆熱狗盃記者會大合照
臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，毛小孩是每個家庭的寶貝，平日家人上班上課，毛小孩只能乖乖等候家人回來，難免孤單寂寞，歡迎大家把握「虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃」的機會，帶家中的毛寶貝前來虎頭埤放風做運動。今年首屆活動先以9公斤以下、肩高32公分以下的小型犬為對象，主要分為衝刺賽及創意裝扮賽，衝刺賽將由小型犬穿著熱狗裝，在虎頭埤露營區內展開超萌超可愛的競速比賽，4月12日進行初賽，4月13日進行決賽取前三名。創意裝扮賽則由評審及民眾依創意造型（40%）、台風魅力（30%）、才藝表演（30%）給分，共同票選出總分最高的前三名。兩項比賽的前三名，第一名可獲得10,000元、第二名8,000元、第三名6,000元獎金及獎狀，以及統一企業贊助的寶多福機能系列600g(犬糧)、Petlife晶饌鮮蔬肉糧1.5kg(犬糧)等優質獎品，兩項競賽都是免費報名，每項500組（1人+1犬）名額，額滿為止（依報名時間順序）。
▲第一屆熱狗盃狗狗衝刺賽
為鼓勵全國的毛小孩前來虎頭埤參與第一屆熱狗盃盛會，觀旅局也特別推出史無前例的獨享好康，報名活動即免費贈送虎頭埤園區門票1張、園區太陽能船票 (需現場另支付水域遊憩活動保險費51元) 1張、園區停車票1張及100元市集兌換券（限活動兩天使用），沒獲獎的毛孩也可以獲得安慰獎-統一寵物品牌乾糧100g隨行包1包。
觀光旅遊局表示，除了競賽活動外，當天還特別規劃了寵物特色市集，可以讓毛孩及家長一起度過愉快的假日，為彼此留下最珍貴最美麗的回憶，誠摯邀請大家趁風和日麗的春天，與家人、朋友及毛孩一同來到虎頭埤，參與這場精彩絕倫的萌寵盛會，一起見證你與毛孩的良好默契與互信喔! 活動自3月7日中午12點起開放線上報名，3月25日中午12點截止報名，報名網址 : https://forms.gle/Rfw8xu4PeVFNUmPS9，每項活動限500組，額滿為止。欲了解更多活動訊息，歡迎前往台南旅遊網、虎頭埤風景區官網https://htp.tainan.gov.tw/及臉書https://www.facebook.com/hutoupei查詢。