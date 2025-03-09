位於日本鎌倉材木座海灘第一排的全新奢華別墅「UMITO 鎌倉 材木座」正式開幕！這是UMITO系列首間允許寵物入住的豪華度假別墅，讓旅人和毛孩一同享受無與倫比的海景體驗。

寵物友善設計：與毛小孩共度奢華假期

UMITO系列首次開放寵物入住的高級住宿！可帶著毛小孩在一樓寬敞的客廳餐廳和海景露台溜搭，一起在舒適的沙發上放鬆，或在陽光明媚的露台上享受海風，共度美好時光。





材木座地區是鎌倉市內較為寧靜的海濱區域，避開了觀光熱門地區的喧囂，提供絕佳的隱世享受。從別墅步行到沙灘僅需30秒，讓人隨時可以感受海浪聲和沙灘的療癒力量。無論是早晨的日出還是傍晚的夕陽，都能從房間或露台欣賞到最佳景致。



獨特設計升級住宿體驗

別墅採用「階層錯落」(Skip Floor)的建築手法，打造出視覺上的層次感和空間延伸感。客廳挑高達3.35米，寬闊的窗戶直面大海，讓整體空間更加通透開闊。這種設計不只是美觀，更創造出獨特的立體空間體驗。







開放式客廳與露台

客廳配備大尺寸家具，營造出寬敞舒適的氛圍，大片落地窗讓海景一覽無遺。從客廳直接通往露台，讓旅人在享受室內舒適的同時，也能隨時感受海風輕拂。室內設計融合了海濱度假風格與奢華元素，精心挑選的每一件家具都彰顯品味。







兩間絕景臥室

別墅設有兩間臥室，分別配備雙人床和兩張單人床，每間臥室都能欣賞到無敵海景。其中雙床房的天花板高達3.3公尺，空間感極佳，入眠時伴隨著輕柔的海浪聲，讓人一夜好眠。





海景浴室與桑拿

浴室不只是基本功能，更是一處放鬆身心的場所。內建桑拿和冷水浴池，可以一邊享受桑拿，一邊欣賞材木座海灘美景，體驗「Totonou」的極致放鬆。







寵物友善設施與服務

別墅內的一樓區域全面開放給寵物，並提供完善的寵物設施，包括寵物籠、飼料及各種必需品。別墅外還設有戶外淋浴設備，方便毛小孩在海灘玩耍後清洗。



UMITO鎌倉材木座

UMITO 鎌倉 材木座提供的不僅是住宿，更是一種生活體驗——與大自然、與寵物、與摯愛一同，在古都鎌倉的海岸線上，創造永恆的回憶。距離東京僅60分鐘車程，卻能享受如此遠離塵囂的寧靜與奢華，絕對是不容錯過的度假選擇！

地址：神奈川県鎌倉市材木座５丁目10-44

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