為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 鎌倉海濱絕景別墅誕生，首間寵物友善住宿，可以與毛小孩共享頂級的渡假體驗。

鎌倉海濱絕景別墅誕生，首間寵物友善住宿，可以與毛小孩共享頂級的渡假體驗。

別墅 寵物友善 住宿 鎌倉 more
2025-03-09 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社UMITO
share
特派員 Trish

特派員 Trish

位於日本鎌倉材木座海灘第一排的全新奢華別墅「UMITO 鎌倉 材木座」正式開幕！這是UMITO系列首間允許寵物入住的豪華度假別墅，讓旅人和毛孩一同享受無與倫比的海景體驗。

寵物友善設計：與毛小孩共度奢華假期

UMITO系列首次開放寵物入住的高級住宿！可帶著毛小孩在一樓寬敞的客廳餐廳和海景露台溜搭，一起在舒適的沙發上放鬆，或在陽光明媚的露台上享受海風，共度美好時光。 


材木座地區是鎌倉市內較為寧靜的海濱區域，避開了觀光熱門地區的喧囂，提供絕佳的隱世享受。從別墅步行到沙灘僅需30秒，讓人隨時可以感受海浪聲和沙灘的療癒力量。無論是早晨的日出還是傍晚的夕陽，都能從房間或露台欣賞到最佳景致。

 

 

獨特設計升級住宿體驗

別墅採用「階層錯落」(Skip Floor)的建築手法，打造出視覺上的層次感和空間延伸感。客廳挑高達3.35米，寬闊的窗戶直面大海，讓整體空間更加通透開闊。這種設計不只是美觀，更創造出獨特的立體空間體驗。 


 

開放式客廳與露台

客廳配備大尺寸家具，營造出寬敞舒適的氛圍，大片落地窗讓海景一覽無遺。從客廳直接通往露台，讓旅人在享受室內舒適的同時，也能隨時感受海風輕拂。室內設計融合了海濱度假風格與奢華元素，精心挑選的每一件家具都彰顯品味。
 

 

兩間絕景臥室

別墅設有兩間臥室，分別配備雙人床和兩張單人床，每間臥室都能欣賞到無敵海景。其中雙床房的天花板高達3.3公尺，空間感極佳，入眠時伴隨著輕柔的海浪聲，讓人一夜好眠。
 



 

海景浴室與桑拿

浴室不只是基本功能，更是一處放鬆身心的場所。內建桑拿和冷水浴池，可以一邊享受桑拿，一邊欣賞材木座海灘美景，體驗「Totonou」的極致放鬆。
 

 

寵物友善設施與服務

別墅內的一樓區域全面開放給寵物，並提供完善的寵物設施，包括寵物籠、飼料及各種必需品。別墅外還設有戶外淋浴設備，方便毛小孩在海灘玩耍後清洗。

 

UMITO 鎌倉 材木座提供的不僅是住宿，更是一種生活體驗——與大自然、與寵物、與摯愛一同，在古都鎌倉的海岸線上，創造永恆的回憶。距離東京僅60分鐘車程，卻能享受如此遠離塵囂的寧靜與奢華，絕對是不容錯過的度假選擇！

 

UMITO鎌倉材木座

地址：神奈川県鎌倉市材木座５丁目10-44
這裡預約

 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#寵物友善
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2024民宿推薦
跨界聯名再一發！日本人氣BABY STAR點心麵攜手怪奇飯店，推出獨家主題房。

跨界聯名再一發！日本人氣BABY STAR點心麵攜手怪奇飯店，推出獨家主題房。
新北感溫祭 福隆貝悅 X 白宮行舘 溫泉美食好養生

新北感溫祭 福隆貝悅 X 白宮行舘 溫泉美食好養生
20分鐘就能到吉卜力樂園！名古屋住宿新選擇「Hotel Route Inn 藤之丘」。

20分鐘就能到吉卜力樂園！名古屋住宿新選擇「Hotel Route Inn 藤之丘」。
【台北西門 住宿推薦】台北燈節「蛇來運轉」西門燈火璀璨迎新春 相鐵GRAND FRESA台北西門 歡慶周年 推出特別住宿優惠及限定活動 踏查台北古城 彩虹地景 IG網美打卡 愛就跟我一起快樂GO !

【台北西門 住宿推薦】台北燈節「蛇來運轉」西門燈火璀璨迎新春 相鐵GRAND FRESA台北西門 歡慶周年 推出特別住宿優惠及限定活動 踏查台北古城 彩虹地景 IG網美打卡 愛就跟我一起快樂GO !
秋田美到無法呼吸！「必訪7個景點」讓你愛上秋田，鐵軌踩自行車 秘境賞楓，來秋田才體驗得到。

秋田美到無法呼吸！「必訪7個景點」讓你愛上秋田，鐵軌踩自行車 秘境賞楓，來秋田才體驗得到。
住信義區看著101泡澡！W Taipei 405間客房翻新亮點，升級文青配色 音響設備聽更爽。

住信義區看著101泡澡！W Taipei 405間客房翻新亮點，升級文青配色 音響設備聽更爽。
morechevron_right
延伸閱讀
獨一無二的回憶！「Homie寵物零食 × 印章體驗快閃店」帶來的不僅是零食，還有愛與藝術的融合。
 編輯 李維唐
豪華包棟別墅在伊豆，「Suite Villa 伊豆高原 Ocean Terrace」坐擁海景、山景和溫泉，入住後都捨不得出門。
 特派員 Trish
飯店控久等了！煙波花蓮太魯閣-山闊館1/20正式開放入住，於山海間體驗呼吸與生命的連結，進入心流找回內在的平靜、喜悅及幸福。
 編輯 李維唐
就想帶毛小孩出去玩！HotelsCombined國際寵物日不缺席，推出「寵愛毛小孩旅宿季」住房最優2.1折優惠、多個理由帶毛小孩出去玩。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up