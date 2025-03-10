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哈根達斯聯名新品登場！聖馬可咖啡廳限定香草冰淇淋變身奢華聖代，奶香巧克力可頌太邪惡。

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2025-03-10 09:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：サンマルクカフェ
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特派員 Trish

特派員 Trish

日本值得朝聖的連鎖咖啡店不只星巴克，聖馬可咖啡廳最近針對創業25周年，和創業40周年的哈根達斯聯手推出了以「餅乾、奶油」為主題的限定商品。目前這些商品已經起在全日本分店販售！不管你是逛咖文青，還是哈根達斯的死忠粉絲，都記得去打卡！


 

高級巧克力可頌 餅乾&奶油

聖馬可咖啡的招牌商品「巧克力可頌」在本次也推出了限定版本。這款高級巧克力可頌包入了白巧克力、香草奶油和碎可可餅乾。白巧克力的奶香與香草奶油融合，創造出獨特的風味。除此之外，頂部也有白巧克力和兩種可可餅乾，呈現出黑白的色彩對比。可可餅乾的苦味也為整體增添了層次感。售價為390日圓（含稅），也有5入的禮盒，售價1,750日圓（含稅）。



 

餅乾&奶油拿鐵

這款熱飲以香草風味的牛奶為基底，頂部再加入鮮奶油、巧克力醬和碎可可餅乾。香草的甜味與牛奶融合，打造出溫暖的口感。隨著時間推移，餅乾將與融化的鮮奶油和巧克力醬相互交織，你可以感受到整杯飲料風味的變化。小杯售價590日圓（含稅）。


 

餅乾&奶油冰沙+哈根達斯

這款冰沙結合了香草風味的牛奶冰沙與哈根達斯香草冰淇淋。冰沙中添加了脆脆的可可餅乾，頂部則放了滿滿一球哈根達斯香草冰淇淋，最上面還有可可餅乾和巧克力醬。飲品使用了布丁當作基底，因此你能夠同時品嚐到卡士達的風味與豐富的香草味。這是一款適合春季享用的冰涼甜品。中杯售價720日圓（含稅）。



 

餅乾&奶油聖代+哈根達斯

這款聖代使用了兩層哈根達斯香草冰淇淋，再搭配兩種可可餅乾和鮮奶油。最後，聖代頂部也有櫻桃，以此營造出傳統咖啡館的氛圍。這款聖代展現了哈根達斯冰淇淋的品質與聖馬可咖啡的創意，必點！售價740日圓（含稅）。所有商品的販售至4月3日，可能會提前結束販售，記得及早朝聖！

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