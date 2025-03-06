隨著近年露營風氣持續升溫，加上微醺野餐的生活儀式感成為新趨勢，許多民眾紛紛規劃假日到山林、河濱或郊外來場輕旅行。而看準這波春遊商機，台灣麒麟特別結合品牌年度重點「麒麟月」，於3/5至4/1推出「春賞開醺節」，攜手全台7-ELEVEN門市打造春季限定優惠活動。消費者只要在活動期間內購買KIRIN指定酒款多入組，就能享85折優惠，還能加價購入超實用的「露營折疊椅」與「一番搾大容量保冷箱」。從啤酒到裝備一應俱全，不僅讓春日微醺更有氛圍感，也為今年的戶外露營和野餐增添更多樂趣與話題。





台灣麒麟這次活動精選KIRIN旗下三款經典人氣酒款，每款都擁有獨特風味與魅力，滿足不同的微醺喜好。喜愛經典啤酒口感的消費者絕對不能錯過「一番搾」，其細膩泡沫與濃郁麥香完美融合，每一口都是純粹享受。偏愛輕盈暢飲感的朋友，則推薦「淡麗」，清爽口感毫無負擔，特別適合戶外野餐搭配各式輕食。而「冰結」則以獨特的水果風味與爽快氣泡感，為春日午後的微醺時刻增添更多驚喜與層次。無論是露營晚餐中的燒烤配酒，還是陽光草地上的午後野餐，這三款KIRIN酒款都是春日聚會的最佳搭檔。



此外，「春賞開醺節」不僅是啤酒優惠，更是台灣麒麟精心策劃的春日戶外生活提案。活動期間只要到7-ELEVEN選購指定KIRIN多入組商品，就能享有超值85折，還能用199元加價換購露營必備好物，讓你隨時備妥野餐與露營的完美裝備。「露營折疊椅」輕巧好攜帶，展開後穩固舒適，無論是湖邊垂釣或夜間營火談天都非常實用。而「一番搾大容量保冷箱」則能一次裝下多罐KIRIN啤酒與各式飲品美食，戶外小酌更加輕鬆愜意，讓你的春日微醺體驗更加完整。



最後，台灣麒麟表示，「春賞開醺節」作為一年一度的春日盛事，已成為不少啤酒愛好者與戶外迷們每年期待的重點活動。今年除了持續帶來超值優惠外，也強調結合野餐露營熱潮，讓美酒與春光完美結合，讓春季微醺更有儀式感。



KIRIN春賞開醺節

活動期間：2025年3月5日～2025年4月1日

活動通路：全台7-ELEVEN門市

活動內容：購買KIRIN指定酒款多入組（一番搾、淡麗、冰結），享85折優惠

加碼購活動：可用199元加價購「露營折疊椅」或「一番搾大容量保冷箱」乙只（數量有限，售完為止）

指定酒款：一番搾、淡麗、冰結

加價購好物：露營折疊椅、一番搾大容量保冷箱