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咀嚼控喝五桐號！五桐號柚香荔枝凍飲QQ升級開喝，喝飲料送雅詩蘭黛保養品。

五桐號 飲料 聯名 雅詩蘭黛 more
2025-03-07 14:17:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：五桐號
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編輯 張人尹

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五桐號被飲料控稱謂「凍類霸主」，咀嚼系飲料一直都是五桐號的招牌主打，這次五桐號特別攜手保養品牌「雅詩蘭黛」，聯名推出期間限定新品「柚香荔枝凍飲QQ」，還有超夯的「五桐奶霜QQ」也升級換上聯名新裝。本次聯名讓飲料控買飲料還能兌換雅詩蘭黛保養體驗組，讓飲料控揪姐妹閨蜜一起開喝。

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▲五桐號X雅詩蘭黛聯名新品柚香荔枝凍飲QQ，喝飲料再送免費保養品 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理

這次五桐號與雅詩蘭黛攜手打造「膠原QQ美肌派對」限定聯名活動，在3/10~3/30推出期間限定新品「柚香荔枝凍飲QQ」，特選韓國蜂蜜柚子醬搭配清新荔枝，果香濃郁又帶有微酸甜感，加入Q彈綠茶凍提升口感層次。此外，飲料控狂推的「五桐奶霜QQ」，則是以濃厚茶感為基底，搭配鮮奶打發的細緻奶霜與軟Q小芋圓，這次同步換上聯名限定杯身，讓粉絲又有理由喝起來。

▲五桐號X雅詩蘭黛，五桐奶霜QQ也換上限定聯名杯 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理



除了限定飲品，這次聯名活動還有超值好禮等著粉絲。在活動期間購買五桐號飲品，掃描杯身QRcode，即可至全台雅詩蘭黛專櫃兌換價值超過300元的保養體驗組，內含小棕瓶、膠原霜與膠原藍霜，還有200元優惠券，讓粉絲入門。除此之外，到雅詩蘭黛專櫃消費指定組合，還能獲得五桐號飲品兌換券，限量1000份，讓人邊喝飲料、邊變漂亮。

▲五桐號X雅詩蘭黛聯名新品柚香荔枝凍飲QQ / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理

▲五桐號聯名雅詩蘭黛，喝飲料再免費保養品兌換券、買保養品送飲料 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理



 

五桐號X雅詩蘭黛 聯名新品

活動期間：2025/03/10-03/30
品項及價格：
柚香荔枝凍飲QQ：$65元
五桐奶霜QQ：$65（常態供應）
 

五桐號X雅詩蘭黛 聯名活動

活動期間：2025/03/10-03/30
活動內容：
1、透過聯名杯身上的QRcode可至全台雅詩蘭黛專櫃兌換明星保養品體驗組，包含小棕瓶、膠原霜、膠原藍霜（價值343元）及200元優惠券。
2、至雅詩蘭黛專櫃消費指定組合，即可獲得五桐號飲品兌換券乙張，限量1000份。

 

 

 

 

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