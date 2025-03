假日就衝捷運圓山站吃美食、拍美照!圓山站附近不僅有台北市立美術館、台北典藏植物園,還有擁有豐富生態、時常舉辦市集的「花博公園」,其中必拍的「台北玫瑰園」更是四季都有不同品種的玫瑰,近期還會舉辦「台北玫瑰展」,讓遊客盡情打卡賞花,假日就來圓山站賞花一日遊,窩客島幫你準備7間捷運圓山站周邊美食,從咖哩醬、白飯都能免費續的高CP值咖哩飯,到百年日式古蹟裡的日式關東煮,帶你一次吃遍各種特色美食。



▲捷運圓山站美食7間推薦,無限續醬續飯高CP值咖哩飯、百年日式古蹟關東煮人氣必吃 /WalkerLand窩客島整理



這次的7間捷運圓山站美食,從圓山站步行10分鐘以內就能到,首推去年新開幕的日式關東煮「円山駅おでん」,將百年日式古蹟重新改造,屋內屋外都充滿日式風情,而且以柴魚、昆布、蔬菜熬煮的湯頭,還能無限續加超暖胃;而以超高CP值咖哩飯聞名的「大叔食事」,更是咖哩醬、白飯都能免費續加,想吃飽的話就來這家咖哩飯吃到飽;想吃甜點推薦「二水三京」,招牌二水冰可以一次點2種冰品,根本是選擇障礙者的福星。



▲捷運圓山站美食7選,深夜不限時咖啡廳、超大份量跳跳糖剉冰 /WalkerLand窩客島整理



捷運圓山站旁百年日式古蹟美食:円山駅おでん

部落客 Christine Chang 造訪 円山駅おでん 說:

円山駅 おでん 的自助餐具使用台 ,除了自製醬料外更提供了以昆布、柴魚、蔬果熬製的美味關東煮湯頭,讓客人無限盡情享用。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



円山駅おでん

地址:台北市大同區酒泉街9巷13號

電話:02-2595-7871

完整介紹由部落客「Christine Chang」於窩客島分享:台北市大同區百年歷史建築遇見日式關東煮 円山駅おでん 淡水線捷運圓山站美食



▲捷運圓山站旁百年日式古蹟美食:円山駅おでん,菜單提供日式關東煮,湯頭可以無限續喝到飽 /Christine Chang 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運圓山站美食推薦:円山駅おでん,店家氛圍充滿復古日式風情 /Christine Chang 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運圓山站美食必吃古早味便當:唐山婆古早味炸肉

部落客 踢賴旅遊 造訪 唐山婆古早味炸肉 說:

排骨滿大一片幾乎把整個便當都蓋滿了,排骨油溫控制的剛剛好,表皮的色澤有點微微焦把肉汁都鎖在裡面,輕輕一咬就能咬斷,吃起來的肉質軟嫩而且十分厚實。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



唐山婆古早味炸肉

地址:台北市大同區酒泉街72號

電話:02-2599-7699

完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享:台北市大同區【台北美食】唐山婆古早味炸肉,懷舊古早味便當 | 唐山排骨飯、特製酸菜、辣蘿蔔乾 | 圓山大龍峒美食推薦



▲捷運圓山站美食必吃古早味便當:唐山婆古早味炸肉,招牌唐山排骨飯排骨大到看不到飯 /踢賴旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運圓山站美食必吃古早味便當:唐山婆古早味炸肉,就在大龍峒保安宮附近 /踢賴旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運圓山站異國美食餐廳: 三隻獅子The Three Lions Inn

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 三隻獅子The Three Lions Inn 說:

戶外有個大投影布幕,像每四年的世足賽這邊都會有Live直播,讓喜歡看球賽的朋友,一邊享受美食一邊感受球賽的刺激,內用餐區燈光昏暗,有點類似英式酒吧的感覺,整間店的氣氛真很棒。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



三隻獅子The Three Lions Inn

地址:台北市中山區玉門街1號

電話:02-2597-9716

完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享」於窩客島分享:【三隻獅子The Three Lions Inn】道地英國料理/圓山捷運站/花博美食/最新菜單/墨西哥薄餅超好吃



▲捷運圓山站異國美食餐廳:三隻獅子The Three Lions Inn,3個英國人開的道地英國美食 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運圓山站異國美食餐廳:三隻獅子The Three Lions Inn,道地英國料理免出國就能吃到 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運圓山站甜點必吃:二水三京 涼心事業

部落客 花見團子玩耍趣 造訪 二水三京 涼心事業 說:

人氣單品「回憶小時候」懷舊滿點!剉冰裡有珍珠、小芋圓、湯圓等,Q彈美味,和剉冰搭配消暑100%。加上小時候零嘴點心,如跳跳糖、旺仔小饅頭、棒棒糖。



二水三京 涼心事業

地址:台北市大同區酒泉街66號

電話:02-2595-8048

完整介紹由部落客「花見團子玩耍趣」於窩客島分享:【美食】「二水三京」剉冰、雪花冰、豆花,圓山花博冰店推薦、圓山銅板美食推薦 (附菜單)



▲捷運圓山站甜點必吃:二水三京 涼心事業,超人氣大份量剉冰配料還有跳跳糖 /花見團子玩耍趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運圓山站甜點必吃:二水三京 涼心事業,招牌二水冰可以一次吃到兩種冰品 /花見團子玩耍趣 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運圓山站咖哩飯無限續加:大叔食事unclefoodday

部落客 neru.foodie 造訪 大叔食事unclefoodday 說:

咖哩飯系列都會附上半熟蛋或是溏心蛋~舒肥牛排規矩排列好賞心悅目,肉質我覺得還蠻不錯的香氣也夠。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



大叔食事unclefoodday

地址:台北市大同區哈密街89號

電話:02-2596-9631

完整介紹由部落客「neru.foodie」於窩客島分享:大叔食事|圓山平實咖哩飯推薦 @neru.foodie / 丸の良食



▲捷運圓山站咖哩飯無限續加:大叔食事unclefoodday,靠近大龍峒保安宮 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運圓山站必吃人氣咖哩飯:大叔食事unclefoodday,咖哩醬、白飯都能無限續加 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運圓山站美食必吃印度餐廳:Masala Art印度香料王

部落客 neru.foodie 造訪 Masala Art印度香料王 說:

適合多人聚餐一起分食的印度料理~圓山花博園區有各種美食選擇!這家用餐環境寬敞舒適。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



Masala Art印度香料王

地址:台北市中山區玉門街1號

電話:02-2597-6960

完整介紹由部落客「neru.foodie」於窩客島分享:台北市中山區Masala Art印度香料王|圓山印度料理推薦 @neru.foodie / 丸の良食



▲捷運圓山站美食必吃印度餐廳:Masala Art印度香料王,就在花博公園圓山園區裡 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運圓山站美食必吃印度餐廳:Masala Art印度香料王 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運圓山站不限時咖啡廳:Vis深夜咖啡

部落客 哈姆湘-用畫的部落客 造訪 Vis深夜咖啡 說:

上方的特製豬叉燒有超級多塊,每一塊都很嫩又大,油花不多,完全可以整片很愉快地大口大口咬,其餘的蔬菜以及菇還有溫泉蛋也給得很足,也是一道我覺得女生很難吃完的份量。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



Vis深夜咖啡

地址:台北市大同區酒泉街34-3號

電話:02-2586-2321

完整介紹由部落客「哈姆湘-用畫的部落客」於窩客島分享:【食■大同】三歲好食xVis深夜咖啡/圓山咖啡廳推薦/台北深夜食堂/台北不限時餐廳.有插座.WIFI/台北宵夜推薦



▲捷運圓山站不限時咖啡廳開到深夜凌晨:Vis深夜咖啡,番茄紅酒燉牛肉 /哈姆湘-用畫的部落客 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運圓山站深夜咖啡廳:Vis深夜咖啡,不限時、有插座 /哈姆湘-用畫的部落客 提供、WalkerLand窩客島整理