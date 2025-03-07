在這個界線分明卻又相互交織的世界，攝影師們以鏡頭為媒介，探索人與人、自然與環境、現實與想像之間的界限，透過藝術語言啟發人們對生命和世界的全新思考。由財團法人新光三越文教基金會主辦的2025ART TAIWAN｜SKM PHOTO攝影藝術博覽會，以影像藝術之名，邀請每一位觀眾感受「界線」的多重意涵，展開一場視覺與心靈對話的深刻體驗。

▲2025ART TAIWAN｜SKM PHOTO攝影藝術博覽會



今年藝博會匯聚來自國際與台灣的優秀影像攝影藝術家，透過鏡頭表達其獨特創作風格，包含由來自日本攝影師－小林伸幸Nobuyuki Kobayashi以及日本攝影藝術團體與藝廊/工作室－Photographic Art Asia (PAA)、Roonee 247 fine arts、Atelier Chataigne等，台灣知名攝影師/影像團隊－全會華、劉振祥、黃俊團、張智銘、林予晞、廖文瑄、潘怡帆、余梓勤、許愷中、張嘉輝、光影手工暗房工作室、Something Studio 三牲工作室、uPrint、光盒作用、絕版影像館、Avocado、國家攝影文化中心等超過50組參展單位共同展出；今年特別以「界線」為主題，探討攝影在表達與傳遞情感、觀點以及社會現象中的多重面向，揭示各種隱含的界線與界限。同期也將發表「2025 新光三越國際攝影大賽」得獎作品、「2024 吳東興攝影贊助計畫」成果發表，展期間憑展覽票根還有機會免費兌換HIS CAFE，同時享有新藝商號SKM PHOTO週邊商品專屬優惠！今年唯一一場年度攝影盛會，展期只有五天！喜愛攝影影像藝術的您，千萬不能錯過！詳情請上新光三越文教基金會官網（culture.skm.com.tw）。



▲今年特別以「界線」為主題，探討攝影在表達與傳遞情感

日本四大攝影藝術團體來台，共同呈現影像技法的經典與創新

2024 首度參展的光影手工暗房工作室，今年以合作協辦的角色，共同邀集日本多個攝影單位如攝影師小林伸幸 Nobuyuki Kobayashi將展出其以自然景象為主的作品，採用日本和紙細川紙為主要印製載體，並結合鉑金印相技法，呈現出優雅的氛圍。此外，亞洲攝影藝術家團體 Photographic Art Asia、東京攝影文化據點 Atelier Chataigne首度來台、攝影藝廊 Roonee 247 Fine Arts等單位共襄盛舉，這樣的陣容前所未見，並呈現多種珍稀影像技法。此次展會凝聚了無私的精神與跨地域的熱情，展示了各式多元的影像創作，期盼透過最純粹、真摯的分享，喚起我們對攝影的熱愛與初心。SKM PHOTO攝影藝術博覽會將不同的單位聚集一堂，使展場如同一個小型的巴黎攝影展，當創作人、攝影師、策展人一同同台，界限將自然融化，展現出攝影藝術的無限可能。



▲SKM PHOTO攝影藝術博覽會將不同的單位聚集一堂

傑出攝影藝術創作者同台競演，見證台灣攝影藝術的新篇章

SKM PHOTO新光三越國際攝影系列活動，在吳東興創辦人大力支持下於2007年首度舉辦，另一位關鍵推手是已故資深攝影家全會華老師，他深耕影像藝術推廣超過40年，為感念其在影像創作、教學、策展、提攜後輩的無私付出，今年特別以特展的型式，展示其經典攝影創作及攝影藏書向其致敬。展區另一大亮點是2023年以劇照師身份獲得台北電影節「卓越貢獻獎」的攝影名家劉振祥老師，帶來主題「穹蒼下」的精彩作品，帶領觀眾從全新視角探索大地之美。此外，展區中還能欣賞到台灣首位專注拍攝神木長達10年的攝影師張智銘，深入山林透過鏡頭捕捉宜蘭神木山區四季交替的壯麗景致。



▲SKM PHOTO新光三越國際攝影系列

展期期間觀眾還能與攝影鬼才黃俊團、演技備受好評、本身亦致力於影像創作多年的林予晞員林予晞、日本Ricoh GR官方認證Grist廖文瑄Sha、獨立攝影工作者潘怡帆、專注人像與時尚的攝影師張嘉輝、中途寵物攝影「三牲工作室」主理人Yang…等人近距離交流。為了推廣影像藝術的多元性，展區還將發表「2025 SKM PHOTO國際攝影大賽」和「2024 吳東興攝影贊助計畫」的得獎作品。展期間除可享消費折扣外，還有機會抽中【Insta360 GO 3S 64G 拇指防抖相機(價值$14,999)】乙台！攝影專題講座｜五天近20場影像系列活動，邀您一同探索攝影創作的無限可能，統一採線上報名，名額有限，額滿即止；凡成功報名並完成報到者，可享活動當天「2025 SKM PHOTO 攝影藝術博覽會」免費入場乙次。

展覽地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場

展覽時間：2025/03/06(四)－2025/03/10(一)

※ 每日開放時間依百貨營業時間為主；唯展期最後一天僅開放至18:00，最後入場時間為17:30。化中心

購票優惠：

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【會員專屬優惠】展覽期間至現場購票並出示新光三越APP會員 / 貴賓卡 / 兒童卡 / 新光三越聯名卡任一卡別，即可享有【全票買一送一】優惠！

全票 NT$200｜優待票 NT$150（憑在校學生證即享票價優惠，每人每證限購乙張）※ 未滿6歲/滿65歲以上民眾/領有身心障礙手冊之觀眾及其監護人或必要之陪伴者一人/ 持有低收入戶證明者可享免費入場（入場時請出示證明其身分之相關證件）