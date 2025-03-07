國際羽球品牌VICTOR與世界球后戴資穎相伴贊助超過15年，從13歲初露鋒芒到登上世界巔峰，見證戴資穎選手生涯每一個重要時刻，即日起VICTOR一連11天將於松山文創園區舉辦「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」，展示戴資穎奧運實戰球拍、經典戰靴與生涯重要冠軍獎座，並帶領球迷了解小戴裝備秘辛，一窺戴資穎的傳奇羽球篇章！



▲Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展



戴資穎憑藉獨樹一格的球風，重新刻畫女子單打美學，其締造的傲人成就，不僅讓她成為台灣羽球的代名詞，更在世界羽壇擁有不可取代的地位，VICTOR長期為戴資穎客製研發專業及創新的羽球裝備，成為世界球后球場上最緊密的夥伴，陪伴小戴征戰３屆奧運、奪下32座大賽冠軍。

五大展區見證不凡成就，AR互動近距離「合穎」

作為戴資穎球員生涯中不可或缺的夥伴，VICTOR誠摯呈獻「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」，全方位回顧她在賽場上締造的榮耀時刻，特展共規劃「榮耀時刻」、「致勝利器解密」、「生涯實戰裝備」、「證件X見證」、「合穎拍貼機」五大展區，完整展出戴資穎的歷代裝備，包括奧運實戰球拍、經典戰靴及生涯重要獎座，並揭示專屬小戴的裝備細節，讓球迷深入了解球后征服羽壇的幕後故事。



▲AR互動「合穎拍貼機」與小戴近距離合影「同框」

各界驚喜致敬祝福，小戴現身為展覽揭開序幕

AR互動「合穎拍貼機」藉科技之力，讓球迷與小戴近距離合影「同框」，觀展之餘更能帶走與小戴的珍貴回憶，透過「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」，VICTOR不僅致敬戴資穎的賽場成就，更期望藉此傳遞勇於迎接挑戰的精神。

特展開幕記者會上戴資穎攜手VICTOR陳庶榮總經理、中華羽協張國祚理事長、合作金庫廖國茂總教練進行剪綵，VICTOR陳庶榮總經理表示：「小戴對VICTOR具有特殊不可取代的意義，我們見證她一路從青少年選手到成為世界球后，她相信自己、永不放棄的精神都是VICTOR想傳遞的價值。」對於特展小戴也表示期待，「很久沒跟大家見面，很感謝VICTOR舉辦這個特展，讓我能用不同形式跟球迷互動，逛自己的特展是很特別的感受，所有情緒跟比賽畫面感覺又快速重溫了一遍。」小戴也感謝所有人一路上的支持與陪伴，「相信自己永不放棄的精神，可以一直傳遞下去。」



▲攜手VICTOR陳庶榮總經理、中華羽協張國祚理事長、合作金庫廖國茂總教練進行剪綵



記者會上VICTOR更驚喜集結小戴的重要親友錄製祝福影片，包含奧運拳擊金牌林郁婷、羽球王子王子維、印尼女單好手東宗、戴資穎教練賴建誠、奧運中華隊醫療長林瀛洲醫師，及知名人氣KOL rice & shine，皆透過影片表達對戴資穎的祝福。

致敬世界球后的傳奇生涯，特展限定商品與你攜手挺戴到底

「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」即日起至3月16日於松菸一樓西向-男澡堂舉行，VICTOR特別推出致敬特展限定商品，包含致敬T-Shirt、紀念毛巾、紀念海報、拼圖、球衣吊飾等，讓喜愛戴資穎的球迷可以收藏屬於小戴的傳奇紀錄。誠摯邀請所有球迷親臨現場，一同見證及致敬小戴的傳奇旅程。