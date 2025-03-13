有趣市集「呷麵奇市」2025年強勢回歸！集合台灣、日本、義大利三大麵食文化的美食市集，將於3/15、3/16於圓山花博熱鬧展開。今年不僅有經典牛肉麵、日式拉麵、義大利麵，還有各式創意麵點與限定料理，讓麵控一次吃遍各地特色麵食。此外，市集還設有互動體驗與趣味活動，讓逛市集不只是吃，更能玩得盡興。想嚐鮮的麵控們，記得鎖定這場年度麵食盛事，提前筆記攤位，準備迎接最強麵食對決。



▲台北圓山站市集搭捷運就到，有趣市集「呷麵奇市」牛肉麵、日式拉麵、義大利麵比拼 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理



▲有趣市集「呷麵奇市」54攤美食兩天快閃限定 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理

有趣市集「呷麵奇市」

來自各地的知名麵店將帶來獨家料理。像是桃園人氣牛肉麵店「牛山」推出清燉牛肉麵與特製藤椒牛雜拌麵，搭配牧場生乳霜淇淋，讓人大呼過癮。拉麵控則不能錯過「Somm’e Ramen」的松露奶油雞湯拉麵，濃郁湯頭搭配秘製叉燒，讓每一口都充滿層次。而「旨燕」與「炙燃麵所」則攜手推出27號·水鴨醬油拉麵，結合醬油與鴨清湯，挑戰拉麵迷的味蕾。「塩琉」則主打龍蝦清湯拉麵，以海鮮高湯打造濃郁風味，絕對值得一試。▲有趣市集「呷麵奇市」牛山牛肉麵推出清燉牛肉麵與特製藤椒牛雜拌麵 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理▲有趣市集「呷麵奇市」旨燕拉麵現場就能吃到 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理除了經典麵食，這次還有許多創意料理挑戰你的味蕾。「樂蝦拉麵」帶來濃郁蝦皇湯拉麵，以及融合客家酸菜風味的酸菜雞白湯麵，酸香麻辣的口感超級開胃。「pastaio noodle cafe」則推出重慶小義麵與麻婆豆腐千層麵，將義大利麵結合中式風味，打造全新吃法。「常嶼」則帶來蒜香橄欖油義大利麵，融合發酵辣椒、雞湯與Padano起司，創造獨特香氣，讓人一試成主顧。▲呷麵奇市「樂蝦拉麵」帶來創意拉麵，濃郁蝦皇湯拉麵，以及融合客家酸菜風味的酸菜雞白湯麵 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理▲呷麵奇市「pastaio noodle cafe」則推出重慶小義麵與麻婆豆腐千層麵 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理除了大口吃麵，市集還特別設置「時光麵流」區域，帶來滿滿的回憶與懷舊風味。「樹巢」推出經典梅肉生煎包，手工製作的餅皮包裹客家老梅乾與植物性絞肉，吃起來外酥內嫩。「ATCHILL艾自己手工餃子」則攜手「媽的辣椒」，推出創意內餡手工餃子與冰糖滷味，搭配獨門辣醬，為傳統小吃增添新風味。「乾脆吃」則帶來比面膜還薄的脆皮蛋餅，內餡豐富又清爽，適合蛋奶素食者。這一區絕對是想尋找懷舊美味的最佳去處。推薦閱讀： 台北義大利麵新推薦！BEPPIN PASTA「櫻桃鴨義大利麵」清炒蒜香超涮嘴。 ▲呷麵奇市「乾脆吃」比面膜還薄的脆皮蛋餅，加上大量蔥花超過癮 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理▲呷麵奇市「ATCHILL艾自己手工餃子&滷味x媽的辣椒」 / 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2025年3月15日（六）至3月16日（日）

活動時間：3/15 12:00-22:00、3/16 12:00-20:00

活動地點：圓山花博-花海廣場（捷運圓山站1號出口）