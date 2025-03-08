春天是萬物甦醒的季節，也是味蕾享受輕盈美食的最佳時機。BEPPIN PASTA本季以櫻桃鴨與梅子醬為主題，推出「鴨胸野菜沙拉佐梅子醬」與「香蒜辣味鴨胸義大利麵」兩道全新限定料理。這次特別選用來自花蓮玉里、擁有外銷日本水準的櫻桃鴨，搭配酸甜梅醬與清炒義式風味，帶來適合春日享用的美味新選擇。從三月一日起，這場充滿春天氣息的美食饗宴正式開跑，為饕客們帶來別具特色的期間限定驚喜。



▲台北義大利麵新推薦「BEPPIN PASTA櫻桃鴨系列」 / BEPPIN PASTA 提供、WalkerLand窩客島整理



BEPPIN PASTA一直以來對食材嚴格把關，堅持使用天然健康的在地食材。這次選用的櫻桃鴨，來自擁有純淨水源與天然放養環境的花蓮玉里。當地鴨農「有心鴨」世代傳承，精心培育出的櫻桃鴨源自英國櫻桃谷與北京鴨的配種，肉質厚實細緻，帶有自然甜味與濃郁香氣。過去這款優質鴨肉主要出口至日本，如今則成為BEPPIN PASTA春季料理的主角，透過職人手藝，呈現出適合春季品嚐的義式風味。



▲台北義大利麵新推薦「BEPPIN PASTA櫻桃鴨系列」 / BEPPIN PASTA 提供、WalkerLand窩客島整理

BEPPIN PASTA 春季新菜

首推的「鴨胸野菜沙拉佐梅子醬」，以乾煎櫻桃鴨胸搭配新鮮野菜，創造出清爽又層次豐富的口感。櫻桃鴨胸表面微微焦香，油脂滲入蔬菜的自然甜味中，搭配特製梅子醬，更襯托出酸甜開胃的風味。另一道「香蒜辣味鴨胸義大利麵」，則以義式經典的清炒風格詮釋櫻桃鴨的獨特風味。蒜香與辣椒的交織讓整體口感更顯豐富，香煎鴨胸肉質粉嫩，與吸附滿滿蒜香與醬汁的義大利麵相互輝映，打造濃郁卻不膩口的美味體驗。推薦閱讀： 兄弟大飯店「薔薇廳」780元吃到飽，限時再加碼日料新菜單。 ▲台北BEPPIN PASTA新菜「鴨胸野菜沙拉佐梅子醬」 / BEPPIN PASTA 提供、WalkerLand窩客島整理▲台北義大利麵BEPPIN PASTA新菜「香蒜辣味鴨胸義大利麵」 / BEPPIN PASTA 提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024年3月1日起

限定餐點：

鴨胸野菜沙拉佐梅子醬 250元

香蒜辣味鴨胸義大利麵 330元