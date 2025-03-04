堪稱只有高手、內行吃貨才知道的高CP值吃到飽餐廳「薔薇廳」，可以說是一代人吃到飽的美食記憶。台北兄弟大飯店13樓的懷舊風自助餐廳「薔薇廳」只是吃到飽的料理讓人喜歡，其早期傳統人情味的服務更是讓許多吃到飽控大呼只有懂吃的吃到飽控才懂來這吃。



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▲圖片來源：兄弟大飯店、WalkerLand窩客島整理



台北兄弟大飯店13樓的自助吃到飽餐廳「薔薇廳」近期推出限時快閃活動「日本文化節」，帶來超過10道日式風味料理與多款洋食新菜，通通無限量供應，每人只要780加一成服務費，就能享受從握壽司到現煎干貝的豪華饗宴。這場期間限定的日料洋食吃到飽活動，只到3月7日為止。



「薔薇廳」一直以來以濃厚的懷舊風情與實惠價格深受吃到飽控們喜愛，這次更結合東洋風味與西式手法，推出一系列期間限定美食，讓人一次吃遍東西經典好菜。菜單中不只經典的現切烤牛肉、炙燒火腿維持高人氣，特別新增的握壽司、現包手卷、蟹肉可樂餅與和牛漢堡排。



▲圖片來源：兄弟大飯店、WalkerLand窩客島整理

這一次不只菜色升級，「薔薇廳」的空間感與懷舊氣氛也成為另類賣點。飯店自助餐廳不再只是豪華或新潮路線，反而以復古氛圍帶出獨特魅力，讓用餐過程多了些時光倒流的悠閒感。餐廳內提供冷盤沙拉、海鮮熟食、中華熱炒、和風料理、精緻甜點與冷熱飲品，搭配不同季節的限定料理，無論是朋友聚餐、家族聚會或公司聚會，都是極具CP值的選擇。隨著近年千元以下Buffet越來越稀有，「薔薇廳」以780加一成的價格打破市場行情，不但菜色豐富還能吃到現點現做的美食秀，加上貼心服務與老飯店的專業感，吸引不少吃到飽控們回訪。位於台北市南京東路三段的兄弟大飯店「薔薇廳」，這次的日本文化節限時登場，只到3月7日為止，無論想吃握壽司、干貝、和牛漢堡排或現切牛肉，通通一次滿足，錯過這波就得等下次。▲圖片來源：兄弟大飯店、WalkerLand窩客島整理

兄弟飯店 薔薇廳 780元吃到飽限時新菜單

活動期間：2025/3/3(一)-3/7(五) 晚餐時段推出「日本文化節」

活動餐價：每人780元+10%服務費

電話：02-27123456轉「薔薇廳(自助餐)」

地址：台北市南京東路三段255號13F (捷運 #南京復興站 出口6或7，出站即達)

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