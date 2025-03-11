櫻花紛飛的季節，日本的街道染上一片粉紅。不管你走進哪一間咖啡店，窗外飄落的櫻花瓣都會和店內的甜點櫃相映成趣。日本社群媒體引起討論的平價甜點大多都是由星巴克等連鎖咖啡店推出，不必大老遠跑到特定的店家，搭車、逛街之餘都能進到店裡享受。如果你是櫻花控，這篇提到的甜點保證都值得品嚐。

星巴克：櫻花戚風蛋糕

星巴克的戚風蛋糕使用日本產櫻花葉粉末製作，頂部也加入鹽漬的櫻花，多添一分雅趣。



▲星巴克櫻花戚風蛋糕價格價格460日圓/個。





星巴克：櫻花甜甜圈

星巴克的櫻花甜甜圈特地在糕體中加入櫻花粉末，所以呈現出粉嫩的櫻花色，表面則覆蓋著櫻花的糖霜塗層，外觀可愛、口感香甜。



▲星巴克櫻花甜甜圈價格310日圓/個。

星巴克：櫻花球形餅乾

如果你不只是想要當場吃，也想要帶一些季節限定的零食回台灣，建議你購買這款球形餅乾。一罐內含16顆櫻花口味的餅乾，外包裝為櫻花設計，鐵盒還能拿來收納小物。



▲星巴克櫻花球形餅乾價格2,000日圓/盒。





Excelsior：櫻花杏仁蛋糕

Excelsior的櫻花杏仁蛋糕以宇治抹茶蛋糕基底，中層加入草莓醬與杏仁慕斯，頂部飾以櫻花果凍和鹽漬櫻花，看起來就像一叢在樹上搖曳的櫻花束，有綠葉也有紅花。



▲Excelsior櫻花杏仁蛋糕價格580日圓/個。





Excelsior：漿果白慕斯蛋糕

Excelsior的漿果白慕斯蛋糕很適合喜歡莓果的人。蛋糕層上鋪有混合漿果醬和白巧克力慕斯，頂部則撒有覆盆子粉末，建議可以和上方的櫻花杏仁蛋糕一起點，同時享受日本春天兩大名物－－櫻花和草莓的美妙。



▲Excelsior漿果白慕斯蛋糕價格560日圓/個。





DEAN & DELUCA：冰淇淋櫻餅蛋糕

DEAN & DELUCA與PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI合作推出了這款冰淇淋櫻餅蛋糕，結合了糯米櫻花豆冰淇淋和艾草冰淇淋，蛋糕的表面也裝飾了鹽漬的櫻花。因為整體尺寸較大，所以價格也較高，面前預計於3月14日先於線上門市開放購買，期待之後也能在門市入手。



▲DEAN & DELUCA冰淇淋櫻餅蛋糕價格7,500日圓（含稅8,100日圓）/個。

以上的季節限定甜點提供了品嚐春天味道的機會。每款甜點都融合了櫻花的傳統風味，不容錯過！