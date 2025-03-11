韓國奢華度假村PARADISE CITY，以綜藝節目「單身即地獄」的拍攝地聞名，由荷蘭頂尖建築事務所MVRDV設計，將酒店、主題樂園及水上樂園等多元設施完美融合，打造出集娛樂與藝術於一體的夢幻度假天堂。距離仁川國際機場僅五分鐘車程，並提供免費機場接駁巴士，讓旅客輕鬆往返。從機場搭乘機場鐵道至首爾市中心也僅需40分鐘，鄰近弘大等熱門旅遊景點，無論是短期停留或長期度假，這裡都是理想選擇。



▲韓國奢華度假村PARADISE CITY，以綜藝節目「單身即地獄」的拍攝地聞名 / PARADISE CITY提供、WalkerLand窩客島整理



PARADISE CITY隸屬於擁有近50年歷史的PARADISE集團，該品牌以「Art-tainment」理念聞名，將超過3,000件藝術品與娛樂空間巧妙結合，為旅客帶來獨特的沉浸式體驗。自2017年開幕以來，這座度假村已成為外國旅客造訪韓國時的必訪之地。



▲PARADISE CITY隸屬於擁有近50年歷史的PARADISE集團，該品牌以「Art-tainment」理念聞名，將超過3,000件藝術品與娛樂空間巧妙結合 / PARADISE CITY提供、WalkerLand窩客島整理

每年春季，百樂達斯城（PARADISE CITY）都會舉辦盛大的「PARADISE SUPER WEEK」，2025年也不例外。即日起至3月19日，旅客可在官網上預訂超值住房專案，入住期間為即日起至5月27日。今年特別推出三款住房優惠，入住不僅可享折扣，更能免費暢遊園區內的家庭主題樂園「幻樂堡」，以及體驗韓國知名高級汗蒸幕「汐美水療中心」。無論是與家人度假、與朋友共度歡樂時光，或是來場奢華放鬆之旅，這次的住房專案都能滿足旅客需求。▲今年特別推出三款住房優惠，入住不僅可享折扣，更能免費暢遊園區內的家庭主題樂園「幻樂堡」 / PARADISE CITY提供、WalkerLand窩客島整理▲體驗韓國知名高級汗蒸幕「汐美水療中心」 / PARADISE CITY提供、WalkerLand窩客島整理百樂達斯城酒店（PARADISE HOTEL & RESORT）以現代奢華設計聞名，擁有溫潤質感的裝潢與五星級設施。活動期間，最低可享2.4折起的驚喜優惠，若選擇含「On The Plate」自助式早餐的方案，則可享2.9折起優惠。而以藝術氛圍著稱的百樂藝術酒店（ART PARADISO），則推出最低2.3折的超值方案，讓旅客能以最划算的價格享受頂級住宿體驗。▲百樂達斯城酒店（PARADISE HOTEL & RESORT）以現代奢華設計聞名，擁有溫潤質感的裝潢與五星級設施 / PARADISE CITY提供、WalkerLand窩客島整理今年的活動不僅住宿優惠超值，還特別攜手日本百年頂級啤酒品牌「YEBISU 惠比壽」，凡於活動期間預訂「2025 PARADISE SUPER WEEK」住房專案，即可獲得限量「YEBISU 惠比壽特別禮盒」，內含兩罐YEBISU惠比壽啤酒及專屬玻璃杯。夜晚在高級度假村內，一邊欣賞美景，一邊品味具有濃郁麥芽香氣的經典啤酒，為旅程增添儀式感。除此之外，PARADISE CITY更祭出三重大獎，凡參與活動的旅客，皆有機會贏得東京「YEBISU 惠比壽啤酒廠」參觀體驗，包含日本東京雙人來回機票、啤酒廠導覽與品飲體驗，以及專屬紀念品。此外，還有機會獲得百樂達斯城酒店（PARADISE HOTEL & RESORT）豪華客房住宿券，或「On The Plate」雙人自助早餐券，讓旅客的度假體驗更加豐富精彩。▲特別攜手日本百年頂級啤酒品牌「YEBISU 惠比壽」，凡於活動期間預訂「2025 PARADISE SUPER WEEK」住房專案，即可獲得限量「YEBISU 惠比壽特別禮盒」 / PARADISE CITY提供、WalkerLand窩客島整理

韓國奢華度假勝地PARADISE CITY

1、以《單身即地獄》拍攝地聞名，由荷蘭建築事務所MVRDV設計

2、結合五星級酒店、主題樂園、水上樂園，打造一站式度假體驗

3、距離仁川國際機場僅5分鐘，提供免費機場接駁巴士，至首爾僅需40分鐘

4、隸屬PARADISE集團，融合3,000件藝術作品，創造獨特「Art-tainment」文化



2025「PARADISE SUPER WEEK」春季住房優惠

1、即日起至3月19日於官網販售，入住期間至5月27日

2、超值住房折扣：百樂達斯城酒店（PARADISE HOTEL & RESORT）最低2.4折，含早餐方案最低2.9折；百樂藝術酒店（ART PARADISO）最低2.3折

3、免費贈送娛樂體驗：可暢遊家庭主題樂園「幻樂堡」及頂級汗蒸幕「汐美水療中心」



PARADISE SUPER WEEK住房專案限定好禮

1、預訂住房即贈「YEBISU 惠比壽特別禮盒」，內含2罐YEBISU惠比壽啤酒及專屬玻璃杯

2、夜晚品味百年頂級啤酒，享受奢華度假氛圍



三重大獎抽獎活動

1、東京「YEBISU 惠比壽啤酒廠」參觀體驗1名（含雙人來回機票、啤酒廠導覽與品飲體驗、紀念品）

2、百樂達斯城酒店（PARADISE HOTEL & RESORT）豪華客房住宿券1名

3、「On The Plate」自助式早餐雙人餐券2份



2025 PARADISE SUPER WEEK 活動官網