台灣棒球熱潮持續延燒，2024年世界棒球12強賽中，台灣代表隊成功擊敗韓國、美國、日本等世界棒球強權，奪下歷史性首冠，這場勝利不僅震撼全球棒壇，更讓台灣掀起空前的棒球熱潮，全民瘋棒球的氛圍再度攀上新高峰。隨著2025年職棒賽季即將開打，球迷對現場觀賽的需求明顯提升，中信兄弟更成為焦點球隊之一，進場人數與收視率屢創新高。



▲台北大巨蛋獨家開幕VIP席搶先預購！易遊網攜手中信兄弟打造頂級觀賽席位 / 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理



根據中華職棒統計，2023年觀賽人數已突破180萬人次，創下職棒35年來新高，2024年更進一步攀升至276萬人次，年增率達48.46%。其中，中信兄弟隊以「全台主場」的號召力，再次吸引無數球迷進場支持。為了讓球迷擁有更頂級的觀賽體驗，人氣線上旅遊平台易遊網正式宣布，取得2025年中信兄弟球團主題日「台北大巨蛋特殊包區」的獨家尊榮VIP席位銷售權，打造前所未有的頂級觀賽氛圍，讓球迷沉浸在最熱血的棒球現場。



這次的VIP席位位於台北大巨蛋三壘側特殊包廂區，僅限四個區域，球迷不僅能在最佳視角欣賞賽事，還能享受專屬的尊榮體驗。除了設立專屬進場通道，確保VIP球迷能快速入場，啦啦隊成員也將親臨VIP區與球迷互動，帶來更具臨場感的觀賽樂趣。現場還將提供金車公司贊助的柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌，讓球迷在熱血賽事之餘，也能享受最頂級的棒球饗宴。



這次VIP席位的觀賽福利也十分豐富，每場賽事都將提供10顆球星簽名球，以及1件全隊簽名球衣，更於第七局時抽出幸運球迷，贈送限量啦啦隊簽名大球，讓球迷不僅觀賽，還能將珍貴紀念品帶回家。此外，購票者還能獲得球團提供的主題日限量紀念品，進一步增添觀賽的收藏價值。



易遊網總經理陳志豪表示，棒球已經成為台灣人的日常娛樂之一，許多球迷甚至會遠赴美國或日本觀賽，而這次與中信兄弟的合作，就是希望將「旅遊+球賽」的概念帶回台灣。易遊網VIP席提供的不只是頂級座位，還是一場融合娛樂、尊榮體驗與運動激情的全新賽事享受，讓球迷不必出國，也能感受到國際級的觀賽氛圍。



除了VIP席位本身的特殊待遇，易遊網更進一步與中信兄弟推出多項品牌合作活動，讓球迷在觀賽之餘，還能參與各種驚喜福利。MVP頒獎儀式將特別加碼，只要中信兄弟贏球，現場將抽出四位中信兄弟會員，每人可獲得2,000元的易遊網旅遊金，回饋長期支持球隊的球迷。而在3月29日、3月30日、4月19日及4月20日四場比賽期間，易遊網更推出「全壘打集氣抽獎」活動，只要當天登入易遊網APP並綁定手機，就能參加抽獎，幸運者將獲得日本來回機票一張，每人每日僅限一次抽獎機會，讓球迷有機會親自飛往日本體驗國外棒球文化。



隨著2024年中信兄弟成功奪冠，球迷對2025年職棒賽季的期待值也達到巔峰，而台北大巨蛋的首次大型賽事更是備受關注。易遊網宣布，獨家VIP席位將於2025年3月11日下午5點正式開賣，球迷可透過全省易遊網門市、官網、手機網頁及APP購票，選擇個人套餐或團體套餐，親臨現場感受最震撼的棒球氛圍。這場結合棒球熱情與尊榮觀賽體驗的頂級盛會，即將掀起新一波搶票熱潮，想要親身見證2025年棒球賽季的球迷，務必把握這次難得的機會，搶先感受前所未有的觀賽魅力。



▲這次VIP席位的觀賽福利也十分豐富，每場賽事都將提供10顆球星簽名球，以及1件全隊簽名球衣，更於第七局時抽出幸運球迷，贈送限量啦啦隊簽名大球 / 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理

易遊網獨家 VIP 席位開賣 球迷尊享極致體驗

1、專屬進場通道：避免一般球迷的排隊人潮，享受快速入場的尊貴體驗。

2、啦啦隊互動體驗：賽事期間，中信兄弟啦啦隊成員將親臨 VIP 區，並與幸運球迷合影留念。

3、限量球星簽名紀念品：每場提供 10 顆球星簽名球（隨機球員）、1 件球隊全員簽名球衣，並於第七局進行抽獎。

4、專屬入場贈品：購買 VIP 席位的球迷將獲得當日球團提供的主題日限量紀念品。

5、精選酒水享受：由金車公司贊助的柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌，讓球迷沉浸在熱血賽事氛圍。

活動官網 https://www.eztravel.com.tw/events/brothers/



易遊網加碼優惠 打造全方位棒球體驗

1、MVP 頒獎加碼活動：只要中信兄弟贏球，易遊網將在 MVP 頒獎儀式上，抽出 4 位中信兄弟會員，贈送每人 2,000 元的易遊網旅遊金，回饋熱情支持球隊的球迷。

2、APP「全壘打集氣抽獎」活動：在 3/29、3/30、4/19、4/20 比賽日，球迷只要在當日登入易遊網 APP 並綁定手機，就能參加抽獎，幸運者將獲得日本來回機票 1 張，每人每日限定 1 次抽獎機會。

