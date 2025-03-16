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京都新景點！京都車站變身京都傳統文化「庭園」，打造美食、藝術與傳統的全新空間。

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2025-03-16 09:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社ネイキッド
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特派員 Trish

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2025年京都將迎來一個令人震撼的全新文化空間。京都車站七樓的NIWA餐廳，由知名數位藝術公司Naked Inc.精心打造，將徹底顛覆傳統餐廳的想像，這不僅僅是一家餐廳，更是融合京都傳統文化、現代藝術和美食的夢幻體驗場所。

京都驚豔新地標

座落在京都車站七樓的嶄新餐廳「NIWA」，不僅是美食與藝術的結合點，更是京都文化的新地標。從傳統工藝到當代科技藝術，顛覆你對傳統日本餐廳的想像。
 



 

美食饗宴：京都特色食材的完美呈現

店內提供使用精選京都當地及品牌食材製作的多樣化料理。菜單豐富多元，從和食到西式料理應有盡有，包括能品嚐多種食材的特色便當、漢堡、炸薯條等。
 

飲品方面同樣精彩，提供京都品牌抹茶、咖啡、日本茶、日本酒以及精釀啤酒等多種選擇。更推薦搭配京都當地食材製作的下酒菜組合，例如適合配啤酒的「金」、配日本酒的「銀」，以及為素食者準備的「禪」等套餐，讓您體驗全新的京都味覺。

 

 

沉浸式藝術體驗：光影交織的幻想空間「NIWA」

不僅提供美食與飲品，還能欣賞夢幻藝術展演。只要點購抹茶和菓子套餐或抹茶，就能進入名為「貴和」的光影茶室，親身體驗NAKED打造的夢幻光影藝術。整個空間巧妙地重現了京都東方的意象，彷彿置身於鴨川優美的自然景觀中，天花板上優雅的竹藝造型與光影交織，創造出令人嘆為觀止的視覺饗宴。此外，向天空延伸的竹藝術作品呈現流暢優美的曲線，傳統庭園景觀也是必看亮點。
 

已經規劃前往京都旅遊的旅人，不妨將這家結合傳統文化、精緻美食與前衛藝術的特色餐廳「NIWA」列入拜訪清單！無論是想品嚐道地京都美食，還是體驗創新藝術展演，這裡都能為你的京都之旅增添難忘回憶。

 

アートテラスラウンジ「にわ」

地址：JR京都駅ビル 7階 東広場（京都府京都市下京区烏丸通り塩小路下る東塩小路町901）
營業時間：11：00〜23：00（LO 22:30）
公休日：不定休

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