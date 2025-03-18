還記得那首超洗腦的片頭曲嗎？2025年3月13日起，膽大黨將在東京、大阪和宮城三地區開設主題咖啡廳。這是該作品首次舉辦官方主題咖啡廳！粉絲怎能錯過？一起朝聖，為七月即將播出的第二季預熱。





《膽大黨》是一部在《少年Jump+》連載的人氣作品。故事講述靈媒師家族出身的女高中生小桃與超自然現象愛好者厄卡倫之間的故事。「相信幽靈但否定外星人」的小桃與「相信外星人但否定幽靈」的厄卡倫，為證明各自信念分別前往靈異地點與UFO目擊地點，卻遭遇超出想像的怪異現象。兩人在危機中覺醒力量，共同面對各種超自然挑戰。本次咖啡廳將於以下三個地點同步開業：

● 東京池袋：BOX cafe&space 松本清池袋Part2店 4樓

營業期間：即日起～4月20日

● 大阪梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 2號店 6樓

營業期間：即日起～4月13日

● 宮城仙台：BALLER:S 永旺購物中心新利府店 2樓

營業期間：即日起～4月20日

預約已經開放。每人預約費用為660日圓（含稅），每次申請最多可預約四個座位。快手刀預約！





限定特典

本次的主題咖啡廳提供兩種特典：分別是預約特典和飲品特典。只要你完成預約並點購餐點後，將獲得隨機「金屬卡片」一張（共六種），飲品特典的部分，只要點購指定飲品，都能獲得隨機「原創紙杯墊」一張（共六種）。



主餐

主餐都是售價都是1,690日圓），菜單包含厄卡倫雞肉蓋飯、艾拉甜菜義大利麵和高速婆婆炒麵漢堡。







艾拉甜菜義大利麵



高速婆婆炒麵漢堡







甜點

甜點價格也都是均一價，1,490日圓。菜單包含：小桃超能力聖代、星子和風蒙布朗聖代和吉吉聖代。



星子和風蒙布朗聖代







吉吉聖代

飲品

飲品都是990日圓，口味包含：小桃水蜜桃飲料、厄卡倫哈密瓜汽水、星子藍莓優格飲品、艾拉粉紅葡萄柚飲料、吉吉荔枝汽水和高速婆婆檸檬水。除了這些角色主題飲料，還有標準飲品如咖啡、茶和汽水，每杯690日圓。







厄卡倫哈密瓜汽水

星子藍莓優格飲品







艾拉粉紅葡萄柚飲料

吉吉荔枝汽水







高速婆婆檸檬水

周邊商品

現場也販售多款膽大黨的主題商品，商品種類和價格分別是：

● 壓克力鑰匙扣（隨機，770日圓）

● 迷你角色壓克力鑰匙扣（隨機，770日圓）

● 徽章（隨機，605日圓）

● 壓克力立牌（六種，各1,320日圓）

● 馬克杯（1,980日圓）

● 束口袋（1,540日圓）

● 資料夾套組（880日圓）

官方網站也將從3月13日10點到4月20日23點59分開放線上銷售。







迷你角色壓克力鑰匙扣

徽章







壓克力立牌

馬克杯







束口袋和資料夾

本次的主題咖啡廳供粉絲沉浸在《膽大黨》的世界中，可同時體驗作品特色餐點並收集限定商品，錯過可惜！