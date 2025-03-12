2025年航空界可說是喜事連連，為廣大的旅客們帶來更多的好消息。達美航空為了盛大歡慶其一百週年的到來，特別與法國頂級香檳酒莊泰廷爵攜手合作，要將機艙服務再提升一個層次。此外，阿聯酋航空也宣布將擴展台北航線，每日將新增第二班直飛航班，為台灣的旅客們提供更加靈活以及便利的選擇。這兩大航空公司的動作，無疑是為整個航空產業注入了一股蓬勃發展的活力。



▲達美航空在機上飲品上有所提升，在餐點方面也與多位名廚合作，要讓每位旅客的飛行體驗，都能成為一場撼動感官的味覺之旅 / 達美航空提供、WalkerLand窩客島整理



想像一下，當你踏上達美航空「至臻商務艙」泰廷爵香檳，那淡金色的酒液在杯中緩緩流動，細緻綿密的氣泡不斷升騰，散發出淡淡的桃子、香草以及小白花的香氣，還帶有一絲奶油麵包的氣息。還沒入口，就已經讓人感到心曠神怡。



達美航空機艙服務資深副總裁克絲汀·曼儂·泰勒表示，「香檳各有特色，然而泰廷爵香檳在酒客的眼中，一直都是低調、細緻以及高雅的代名詞。」能與同樣追求完美與卓越的泰廷爵合作，真的是令人感到相當興奮。相信藉由泰廷爵香檳那令人驚豔、細緻以及綿密的氣泡與清脆的口感，一定可以讓每一位搭乘「達美至臻商務艙」的賓客，擁有更加完美的旅程，並享受更多的歡樂。



不只是達美航空在機上飲品上有所提升，在餐點方面也與多位名廚合作，要讓每位旅客的飛行體驗，都能成為一場撼動感官的味覺之旅。此外，在達美航空空中貴賓廳，還會輪流展現當地不同特色廚藝的新銳廚師，為顧客們帶來最道地的特色料理。



▲達美航空「至臻商務艙」泰廷爵香檳，那淡金色的酒液在杯中緩緩流動，細緻綿密的氣泡不斷升騰，散發出淡淡的桃子、香草以及小白花的香氣，還帶有一絲奶油麵包的氣息 / 達美航空提供、WalkerLand窩客島整理

除了達美航空之外，阿聯酋航空也宣布將自2025年8月1日起，增設每日第二班往返杜拜－台北的直飛航班。自2014年於台灣市場營運以來，阿聯酋航空一直致力於提供世界級的服務與飛行體驗，目前是以A380旗艦客機執飛每日台北－杜拜的航班。在新增第二班航班之後，阿聯酋航空將以A380以及波音777兩種機型，每週提供14班直飛航班，並新增超過2,500個座位，就是要滿足台灣旅客往返杜拜以及阿聯酋航空140多個目的地的需求，提供更具彈性以及更為便捷的選擇。搭乘阿聯酋航空，除了可以享受寬敞舒適且極為靜謐的客艙環境之外，還可以品嚐由名廚團隊所精心設計的異國美饌與精選飲品。同時，還能透過阿聯酋航空ice機上娛樂系統，盡情地沉醉在6,500多個頻道的熱門電影、電視節目、音樂以及Podcast等豐富的娛樂內容之中，或是使用機上的Wi-Fi與親友們保持聯繫。總而言之，達美航空與泰廷爵香檳的合作，以及阿聯酋航空擴增台北航線的舉措，不僅僅是提升了旅客們的飛行體驗，更是展現了這兩大航空公司對於台灣市場的重視與承諾。相信在未來，將會有更多的航空公司加入提升服務的行列，為旅客們帶來更加美好的飛行體驗。▲搭乘阿聯酋航空，除了可以享受寬敞舒適且極為靜謐的客艙環境之外，還可以品嚐由名廚團隊所精心設計的異國美饌與精選飲品 /阿聯酋航空提供、WalkerLand窩客島整理



達美航空

與泰廷爵合作，於「至臻商務艙」提供香檳。

升級機上餐飲，與名廚合作。

擴大機隊，台北-西雅圖航線升級為A350-900。



阿聯酋航空

增設台北-杜拜每日第二班直飛航班（8/1起）。

A380及波音777雙機型，每週14班。

提供機上娛樂系統及Wi-Fi服務。