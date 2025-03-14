白色情人節，飲料優惠11間通通喝起來！這次針對3/14白色情人節話題，優惠不輸情人節，飲料、超商咖啡下殺買一送一優惠，必衝mr.wish蕎麥買一送一、7-11咖啡買一送一。此外還有兩杯99元超高CP值組合，CoCo粉角兩杯99元、先喝道三杯80元，不論你是有伴一起喝、想送飲料像曖昧對象傳情，或是沒伴自己喝兩杯，通通趁機喝起來。



▲白色情人節飲料優惠11間，最低下殺買一送一、3杯80元 / WalkerLand窩客島整理提供



▲白色情人節，超商咖啡優惠下殺買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

Mr. Wish白色情人節優惠 買一送一

白色情人節就是要雙杯甜蜜共享！Mr. Wish推出「雪頂蕎麥輕乳」買一送一，3月14日至3月16日限定開跑。凡至全台門市購買「雪頂蕎麥輕乳(L)」，就免費送「黃金蕎麥(L)」乙杯，讓戀人、閨蜜或好友們一起開喝。Mr. Wish近期新品「雪頂蕎麥輕乳」結合綿密氮氣雪頂、醇厚蕎麥茶與鮮奶，口感豐富又高顏值，溫潤回甘不含咖啡因，是許多飲料控的蕎麥飲料新歡，趁這次買一送一優惠喝起來。



活動期間：2025/3/14 - 2025/3/16

活動內容：購買「雪頂蕎麥輕乳(L)」，即贈「黃金蕎麥(L)」乙杯（限現場購買，每人每次限購1組，不與其他優惠併用）。



▲Mr. Wish白色情人節優惠，蕎麥系列買一送一 / Mr. Wish提供、WalkerLand窩客島整理



顏太煮白色情人節優惠 買一送一

白色情人節甜蜜放送！顏太煮奶茶限時三天推出「月老桃氣冰茶」買一送一，3月14日至3月16日，只要先至Ocard線上平台領券，即可至門市享「月老桃氣冰茶」買一送一優惠。超應景的「月老桃氣冰茶」以進口蜜桃果泥融合松柏嶺高山青茶，搭配蜜桃凍與Q波波，層次豐富，讓人喝起來滿滿戀愛感。



活動期間：2025/3/14 - 2025/3/16

活動內容：「月老桃氣冰茶」買一送一（須先於Ocard線上平台領券，每筆訂單限購一組，限來店/線上預訂自取，外送及其他優惠不適用）。



▲顏太煮白色情人節優惠，月老桃氣冰茶買一送一 / 顏太煮提供、WalkerLand窩客島整理



先喝道白色情人節優惠 3杯80元

先喝道近期超夯新品「糯烏龍」白色情人節限時回饋，在3/14當天推出快閃優惠「3杯80元」。本次新品「糯烏龍」結合醇厚烏龍茶與輕火焙糯米香，再搭配台灣百年冬瓜露，帶來層次豐富、甘醇順口的獨特風味。本次優惠每人限購2組（6杯），全台門市限量供應，售完為止。無論是戀人、好友或家人，一起以茶傳遞心意。



活動期間：2025/3/14（五）

活動內容：購買「糯烏龍」（純茶）3杯80元，每人限購2組（共6杯）。



▲先喝道白色情人節優惠，糯烏龍3杯80元 / 先喝道提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo白色情人節優惠 2杯99元

CoCo白色情人節限時優惠來了！即日起至4月18日，於Foodpanda下單可享「CoCo粉角奶茶（L）或珍珠奶茶」同品項2杯99元，喝珍奶就是比楖人便宜。珍珠奶茶選用阿薩姆茶湯搭配Q彈珍珠，黃金比例百喝不膩，而新品粉角奶茶則加入獨家蜜香粉角，增添豐富口感，讓飲料控、咀嚼控都喝爆。



活動期間：即日起至2025/4/18

活動內容：Foodpanda限定：「粉角奶茶（L）/珍珠奶茶」同品項2杯99元



▲CoCo白色情人節優惠，「粉角奶茶/珍珠奶茶2杯99元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

大苑子白色情人節優惠 2杯158元

大苑子白色情人節限時推出草莓飲品優惠券，甜蜜加倍！3月13日至APP領取「莓好時光」2杯199元優惠券（原價中南部110元/杯、北部115元/杯），3月14日領取「莓好花漾」2杯158元優惠券（原價90元/杯），每日限量1314張，每位會員限領1張。優惠券數量有限，錯過不補，快設定鬧鐘搶購！與摯愛共享酸甜草莓風味，在浪漫氛圍中感受專屬白色情人節的美好時光！



活動期間：2025/3/13 - 2025/3/14

活動內容：大苑子APP領取優惠券，可享「莓好時光」2杯199元、「莓好花漾」2杯158元



▲大苑子白色情人節優惠，草莓系列最低2杯158元 / 大苑子提供、WalkerLand窩客島整理



茶湯會白色情人節優惠 2杯85折

男友不會記得情人節，但茶湯會！茶湯會的焙茶系列，飲品自從一開賣就深受飲料控，這次茶湯會特別搭上白色情人節，推出超可愛「抱我一下」限定活動。在3/14至3/16期間，只要給同行家人或朋友一個愛的抱抱，就能享有茶湯會焙茶系列飲品2杯85折優惠，飲料控趁機喝起來。



全文介紹：茶湯會焙茶情人節優惠！茶湯會抱抱優惠「焙茶系列2杯85折」飲料控開喝。



▲茶湯會白色情人節優惠，抱抱優惠焙茶系列2杯85折 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理

7-ELEVEN白色情人節優惠 買一送一

7-ELEVEN白色情人節優惠登場，3/14-3/16限時3天，CITY系列飲品超殺優惠。其中必喝包含CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1，CITY PRIMA春烏龍/紅玉18精品拿鐵、大杯精品美式，任選第2杯10元。飲料控也要喝冰淇淋紅茶買2送2，珍珠奶茶2杯100元。巧克力控必搶GODIVA醇濃巧克力買1送1，霜淇淋、思樂冰指定支付還享買1送1，不管是喝咖啡、喝飲料、還是吃冰，通通有優惠。



活動期間：2025/3/14-3/16

活動內容：

CITY CAFE大杯卡布奇諾 買1送1

CITY PRIMA春烏龍/紅玉18精品拿鐵、大杯精品美式 第2杯10元

CITY TEA冰淇淋紅茶 買2送2、珍珠奶茶2杯100元

GODIVA醇濃巧克力 買1送1

霜淇淋、思樂冰 指定支付買1送1



▲7-ELEVEN白色情人節優惠，咖啡買一送一 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



全家白色情人節優惠 2杯99元

全家白色情人節甜蜜優惠，在3/14-3/16限時3天登場，這次全家特別推出Let’s Café慢煮焦糖拿鐵2杯99元、醇黑厚可可飲2杯88元，讓人暖心又甜蜜。甜點系列則有minimore抹茶泡芙、酥頂點心杯等指定品項即日起至3/18享2件88折起，德芙巧克力買2送2，麥提莎3入111元，自然零優酪6件120元，大粒果實水果優格6件159元，讓人享受浪漫白色情人節下午茶。



活動期間：3/14-3/16

活動內容：Let’s Café焦糖拿鐵2杯99元、醇黑厚可可飲2杯88元



▲全家白色情人節優惠，咖啡2杯99元 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理

萊爾富白色情人節優惠 買一送一

萊爾富白色情人節甜蜜優惠3/13-3/15限時開跑！本次萊爾富優惠主打HiCafe特大杯特濃拿鐵、特濃美式買1送1，冰熱任選，除了咖啡之外，情人節應景的巧克力、冰品、能量飲同步推出超值優惠，滿足甜點控和運動族的需求。此外，精選酒款限時優惠，讓微醺氣氛更添情調。



活動期間：2025/03/13 - 2025/03/15

活動內容：HiCafe特大杯特濃拿鐵、特濃美式買1送1（冰熱任選），巧克力、冰品、能量飲超值優惠。



▲萊爾富白色情人節優惠，咖啡買一送一 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理



OK白色情人節優惠 買二送二

OKmart迎接白色情人節，3月14日當天祭出超值咖啡優惠，全台OKCAFE「大杯極淬莊園美式/拿鐵」買2送2，讓你跟情人、跟好友共享咖啡時光。此外，OKmall雲端商城同步推出一日限定「買10送10」優惠，還加碼贈送520點（限量10,000組），讓咖啡控一次囤好囤滿。此外，OKmart更攜手噶瑪蘭推出「噶瑪蘭小酒窖」，提供世界級威士忌，為情人節增添微醺氛圍。



活動期間：2025/3/14（五）

活動內容：

OKCAFE：大杯極淬莊園美式/拿鐵 買2送2（限同品項）

OKmall雲端商城：買10送10（限同品項）+ 贈520點（限量10,000組）



▲OK白色情人節優惠，咖啡買二送二 / OK提供、WalkerLand窩客島整理