夜晚來臨，孩子們圍坐在燈光柔和的客廳，期待著下一個奇幻故事的開始，這一次，他們不只是聆聽者，而是故事的創造者！健達自豪推出全新電子書平台—Let's Story!『一起說故事』，讓家庭故事時光變得更具互動性與想像力，帶領全球孩子與家長一同探索無限可能的故事世界。



讓故事成為親子共創的魔法時刻

只需透過 APPLAYDU 應用程式，家庭就能輕鬆體驗 Let's Story!『一起說故事』，打造個人化故事，或重新演繹經典童話。根據益普索（Ipsos）的研究，97%的家長認為閱讀對孩子的成長至關重要，而 49% 的家長則相信遊戲能夠加深親子關係。有感於此，健達打造這個互動平台，讓孩子們在歡笑與想像中創作專屬於自己的故事。





攜手專家，共創寓教於樂的故事世界

Let's Story!『一起說故事』不只是故事平台，更是一次跨領域合作的精彩結晶。牛津大學教育系提供研究指導，確保內容符合不同年齡階段兒童的認知與語言發展需求；微軟的尖端技術則讓孩子們能夠在安全環境中，透過 AI 創作個人化故事，並支援超過 10 種語言，拓展國際視野；而智樂（Gameloft） 則運用遊戲專業技術，將教育理念轉化為引人入勝的互動體驗。



用 40,000 種方式編織屬於你的故事

健達品牌代表Fabian Heymer先生表示：「我們深知遊戲與創造力對孩子成長的重要性，因此我們攜手教育、科技與遊戲領域的專家，共同打造Let's Story!『一起說故事』。這個平台不僅激發孩子的想像力，更讓他們能夠親手塑造自己的故事世界，在安全的數位環境中與家人共享閱讀與遊戲的樂趣。」

孩子們可以選擇角色、場景、情節與主題，創造出超過 40,000 種獨特的故事可能性，並透過動畫、音效與插圖，打造更沉浸式的閱讀體驗。他們不只是閱讀，更是在說故事、創造故事—這不正是最純粹的想像力展現嗎？此外，Let's Story!『一起說故事』還收錄了全球經典童話，從《叢林奇譚》到《竹取物語》，孩子們可以透過不同語言探索這些動人故事，提升語言能力，拓展文化視野。





隨時隨地，安心探索故事宇宙

Let's Story!『一起說故事』完全免費，只需下載 APPLAYDU 應用程式即可體驗。購買印有 Let's Story!『一起說故事』標誌的健達巧克力含牛奶內餡，掃描 QR 碼，還能解鎖更多故事創作元素，讓孩子的故事冒險更加豐富。所有內容經過嚴格審核，確保適合兒童，並內建家長控制功能，包括螢幕時間設定與安全模式，讓家長放心陪伴孩子進入故事世界。



現在，就讓我們一起開啟這場故事冒險，讓孩子的想像力無限延展，在 Let's Story!『一起說故事』的世界中，創造屬於自己的奇幻旅程吧！