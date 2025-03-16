阿里山的春天來了！每年三月到四月，這片雲霧繚繞的山林就會變身夢幻櫻花仙境，粉嫩花朵鋪滿步道，吸引成千上萬的遊客上山追櫻。今年的阿里山花季已正式展開，各品種櫻花依序綻放，從染井吉野櫻、高砂櫻到普賢象櫻，讓整個花季繽紛熱鬧，賞花期一路持續到四月底。





說到阿里山櫻花，絕對不能錯過「染井吉野櫻王」的風采。這棵位於阿里山工作站前的百年櫻花樹，每到春天都會披上一層浪漫粉色花海，成為園區內最受矚目的焦點。今年櫻王已在3月10日開始綻放，預計3月17日當週進入滿開，屆時整株櫻花如同粉紅色的雲朵，景象美不勝收。而在沼平車站周邊，霧社櫻也正進入最佳花期，與紅白相間的山櫻交織成一條夢幻的賞花步道，讓遊客一邊漫步一邊沉醉在春天的美景中。



想要來場與櫻花的浪漫邂逅，不妨順道造訪擁有百年歷史的阿里山賓館。這座過去日治時期的林場俱樂部，如今仍保留著濃厚的和風氛圍，每到花季，賓館前的「染井吉野櫻后」都會悄悄盛開，為這座古老建築增添幾分詩意。3月20日至4月10日，阿里山賓館推出賞櫻住宿優惠，三天兩夜套房方案第二晚享8折，每人5,600元起，還能體驗日式和服，在櫻花與雲海交織的畫面裡留下難忘的回憶。



除了染井吉野櫻，阿里山的其他賞花景點也正值盛開時節。慈雲寺、受鎮宮、三代木周邊的櫻木花道，都被櫻花點綴得如詩如畫。其中，慈雲寺不僅有粉嫩的唐實櫻，還能看到紫藤含苞待放，預計四月初進入最佳觀賞期。沿著阿里山工作站往三代木方向前進，兩旁的櫻花形成壯觀的櫻花隧道，讓人彷彿走進童話世界。更令人期待的是，白木蘭、紫玉蘭、台灣一葉蘭、玉山杜鵑等花卉也將陸續接棒綻放，讓阿里山的春天更加熱鬧繽紛。最佳賞花時機大約從3月初開始，持續到4月底，其中3月中下旬到4月上旬是最精華的花期。如果想看到櫻花滿開的壯觀景象，現在正是計畫上山的好時機！錯過這次，就要再等一年，不妨趁著春暖花開，安排一趟阿里山賞櫻之旅，來場與春天的美麗約會。

2025阿里山櫻花季活動列表

活動期間：2025年3月10日 ～ 4月30日

地點：阿里山國家森林遊樂區

櫻花盛開預測

染井吉野櫻王（阿里山工作站前）：3月10日開始綻放，預計3月17日當週滿開

霧社櫻、山櫻（沼平車站、沼平公園）：3月中下旬 ～ 4月初

高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻：4月上旬 ～ 4月底



阿里山賓館賞櫻住宿優惠

優惠期間：2025年3月20日 ～ 4月10日

三天兩夜套房方案，第二晚享8折優惠

價格：每人 NT$5,600 起（含早餐與晚餐）

加價：房客可加購和服體驗，穿著日式和服在櫻花林間拍美照

