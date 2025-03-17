抹茶控嗨翻了！這次Mister Donut抹茶季特別攜手京都百年抹茶品牌「伊藤久右衛門」，以超療癒的宇治抹茶、焙茶雙主角，推出15款新品，無論是波提甜甜圈、糰子、還是新飲料，通通在3月18日起正式登場，還有甜甜圈買5送2及飲品第二件5折優惠，抹茶控就趁這波先朝聖。



▲Mister Donut抹茶季聯名伊藤久右衛門，15款抹茶焙茶新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲Mister Donut聯名伊藤久右衛門，抹茶甜甜圈、焙茶甜甜圈及飲品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

Mister Donut聯名伊藤久右衛門 抹茶季新品

Mister Donut與伊藤久右衛門這次聯名，推出多款抹茶系列甜甜圈，使用伊藤久右衛門抹茶粉揉入甜甜圈麵團、或是製成抹茶卡士達。其中主推款「濃抹茶卡士達波堤」將波堤夾入醇厚抹茶卡士達，外層再撒上脆玄米，茶香與酥脆口感超搭。升級版「紅豆抹茶卡士達波堤」則再加入蜜紅豆與豆香粉，增加更多層次。此外更推薦香氣滿滿、不膩口的「玄米抹茶波堤」，是整顆甜甜圈裹上抹茶可可沾醬，再撒上滿滿玄米粒，為抹茶風味增添穀物香氣。▲Mister Donut聯名伊藤久右衛門，有夾心內餡的濃抹茶卡士達波堤 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Mister Donut聯名伊藤久右衛門，蜜抹茶糰子 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果是焙茶控，這次也推出「蜜糖焙茶歐菲香」與「厚豆香焙茶歐菲香」則以焙茶粉與歐菲香結合，搭配焙茶蜜糖或厚豆香蜜糖，使茶香與奶香達到完美平衡。特別的是，Mister Donut這次更推出軟Q療癒的「生波提」系列，包含「蜜糖焙茶生波堤、豆香焙茶生波堤」主打像是蕨餅般軟Q口感，加熱後口感更Q彈，分別裹上焙茶蜜糖與黑須豆香粉，打造滿滿日系風味。▲Mister Donut聯名伊藤久右衛門，焙茶甜甜圈系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Mister Donut聯名伊藤久右衛門，生波堤加熱之後超Q彈可牽絲 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝配合本次與伊藤久右衛門聯名活動，Mister Donut同步推出抹茶、焙茶系列現作飲品，使用伊藤久右衛門嚴選抹茶粉，推出清爽系「輕抹茶」、奶香療癒的「抹茶歐蕾、焙茶歐蕾」。此外還有咀嚼控加強版「紅豆珍珠輕抹茶」在其中加入配料「紅豆珍珠」，打造抹茶+紅豆的宇治金時喝法。Mister Donut針對本次新品，在3/18起推出甜甜圈買5送2、買6送3，以及飲品第2杯5折優惠，不管是抹茶控、焙茶控通通可以衝。▲Mister Donut聯名伊藤久右衛門，抹茶、焙茶系列現作飲品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Mister Donut聯名伊藤久右衛門，甜甜圈買5送2、買6送3以及飲品第2杯5折 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/3/18(二)起，期間限定，售完為止

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Mister Donut聯名伊藤久右衛門 新品優惠

活動期間：2025/3/18(二)~2025/3/23(日)

活動方式：活動期間挑選七或九個甜甜圈，需含一款指定商品，其中兩個或三個由Mister Donut招待。

注意事項：

指定商品為伊藤久右衛門聯名 濃抹茶卡士達波堤、伊藤久右衛門聯名 紅豆抹茶卡士達波堤、伊藤久右衛門聯名 玄米抹茶波堤、伊藤久右衛門聯名 生抹茶波堤、伊藤久右衛門聯名 雙層抹茶波堤、伊藤久右衛門聯名 蜜糖抹茶波堤、伊藤久右衛門聯名 蜜抹茶糰子、伊藤久右衛門聯名 蜜糖焙茶生波堤、伊藤久右衛門聯名 豆香焙茶生波堤、伊藤久右衛門聯名 蜜糖焙茶歐菲香、伊藤久右衛門聯名 厚豆香焙茶歐菲香。





Mister Donut聯名伊藤久右衛門 飲品優惠

活動期間：2025/3/18(二)起至售完為止。

活動方式：指定飲品享第2杯5折優惠。

注意事項：

3/18(二)起指定飲品新增 伊藤久右衛門聯名 輕抹茶、伊藤久右衛門聯名 紅豆珍珠輕抹茶、伊藤久右衛門聯名 抹茶歐蕾、伊藤久右衛門聯名 焙茶歐蕾。

