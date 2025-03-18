網路爆紅「綠+紅」止咳必喝飲料！近期因為季節變化，許多人感冒掛病號，也有飲料控在社群分享，每次感冒咳嗽的時候都會喝「綠+紅」，也就是一半綠茶、加一半紅茶的喝法，在感冒的時候熱熱喝最爽。在連鎖手搖杯「清心福全」菜單上就直接提供這款飲品「綠+紅」，不管你有沒有咳嗽，冷冷的天氣喝起來就是療癒。



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▲網友分享咳嗽必喝飲料，清新福全綠+紅 / 清新福全提供、WalkerLand窩客島整理



有飲料控粉絲在社群分享，手搖店清心福全的「綠+紅」是他感冒止咳必喝的飲品，引發廣大網友討論，更超過3,700多則轉發。網友也表示，「去別家飲料店都還要解釋，他們還會糾結，要不要幫你這樣做。」在清新福全則是直接有一款飲料「綠+紅」，點這杯就是綠茶與紅茶各一半。



▲清新福全飲品「綠+紅」因網友分享咳嗽必喝，掀起話題 / 清新福全提供、WalkerLand窩客島整理

清新福全 綠+紅

清新福全也表示，到門市點餐只要跟店員說「綠+紅」，就能喝到這款隱藏版飲料，一半紅茶、一半綠茶，也推薦天冷的時候點無糖溫飲，或是三分糖溫飲，不管是舒緩喉嚨不適、或是天氣冷想要喝杯暖暖療癒的飲品，都能衝清新福全喝起來。▲清新福全飲品「綠+紅」推薦喝無糖溫飲或三分糖溫飲 / 清新福全提供、WalkerLand窩客島整理

販售門市：清新福全全台門市

推薦甜度冰塊：3分糖/無糖、溫飲

售價：35元