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止咳神器綠+紅！清心福全隱藏版飲料綠+紅，飲料控狂推綠茶+紅茶半半喝法。

清心福全 綠+紅 飲料店 手搖杯 more
2025-03-18 08:40:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：清心福全
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編輯 張人尹

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網路爆紅「綠+紅」止咳必喝飲料！近期因為季節變化，許多人感冒掛病號，也有飲料控在社群分享，每次感冒咳嗽的時候都會喝「綠+紅」，也就是一半綠茶、加一半紅茶的喝法，在感冒的時候熱熱喝最爽。在連鎖手搖杯「清心福全」菜單上就直接提供這款飲品「綠+紅」，不管你有沒有咳嗽，冷冷的天氣喝起來就是療癒。

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▲網友分享咳嗽必喝飲料，清新福全綠+紅 / 清新福全提供、WalkerLand窩客島整理

有飲料控粉絲在社群分享，手搖店清心福全的「綠+紅」是他感冒止咳必喝的飲品，引發廣大網友討論，更超過3,700多則轉發。網友也表示，「去別家飲料店都還要解釋，他們還會糾結，要不要幫你這樣做。」在清新福全則是直接有一款飲料「綠+紅」，點這杯就是綠茶與紅茶各一半。
清心福全推薦必喝 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲清新福全飲品「綠+紅」因網友分享咳嗽必喝，掀起話題 / 清新福全提供、WalkerLand窩客島整理



清新福全也表示，到門市點餐只要跟店員說「綠+紅」，就能喝到這款隱藏版飲料，一半紅茶、一半綠茶，也推薦天冷的時候點無糖溫飲，或是三分糖溫飲，不管是舒緩喉嚨不適、或是天氣冷想要喝杯暖暖療癒的飲品，都能衝清新福全喝起來。

▲清新福全飲品「綠+紅」推薦喝無糖溫飲或三分糖溫飲 / 清新福全提供、WalkerLand窩客島整理


 

清新福全 綠+紅

販售門市：清新福全全台門市
推薦甜度冰塊：3分糖/無糖、溫飲
售價：35元

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