春陽買一送一開喝！春陽茶事品牌日在每年的「春分日」，都會推出品牌限定飲料優惠，這次春陽茶事迎來七週年，特別在3/20春分日祭出「全品項大杯飲品」買一送一快閃優惠，搭上這次優惠，窩客島再加碼整理春陽茶事Top5必喝推薦，通通趁買一送一喝起來。



▲春陽茶事品牌日在每年春分日，3/20推出春陽茶事全品項買一送一 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理



▲春陽茶事3/20春分日，推出春陽茶事全品項買一送一 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理

春陽茶事必喝推薦：檸檬蜜烏龍

春陽茶事這次特別在「春分日」3/20當天，從中午12點到晚間8點，於全台門市限時推出「大杯飲品買一送一」快閃優惠，菜單全品項飲品可任選，需選擇相同品項、冰量與甜度，優惠適用於現場購買，每人限購一組，讓飲料控揪團喝春陽買一送一。▲春陽茶事品牌日優惠，全品項大杯買一送一 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理▲春陽茶事買一送一優惠，窩客島推薦必喝5大飲品 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理

春陽茶事招牌必喝「春陽烏龍」純茶基底，懂喝的鐵粉都喝「檸檬蜜烏龍」，使用新鮮檸檬片加入黑糖熬煮，並且搭配招牌在烏龍茶基底，春陽推薦飲料控直接喝無糖，甜度適中，讓人喝得到清爽、酸甜的風味。



春陽茶事必喝推薦：冬瓜檸檬粉條

如果是懂喝春陽的飲料控鐵粉，口袋名單一定都有這杯「冬瓜檸檬粉條」。特別選用台南東山冬瓜磚、屏東九如盛產的綠檸檬，加入超人氣配料粉條增添咀嚼口感，是粉絲們夏天解膩的必喝飲料。



春陽茶事必喝推薦：桂花蜜烏龍

如果偏好清新飲料風味，春陽推薦一定要喝過「桂花蜜烏龍」，使用經典春陽烏龍作為基底，並且加入桂花釀增添清香韻味，打造一杯溫潤淡雅的烏龍茶喝法，適合喜歡純茶、又想增添變化的飲料控。



春陽茶事必喝推薦：炭焙烏龍鮮奶

如果是奶茶控，喝春陽都在喝這杯「炭焙烏龍鮮奶」，基底茶「炭焙烏龍」以焙火製茶，打造溫潤、厚實的琥珀茶湯，炭焙韻味的烏龍茶機打加入醇濃鮮奶，讓風味更佳圓潤，也是奶茶控百喝不膩的春陽鮮奶茶。



春陽茶事必喝推薦：萬丹紅豆烏龍鮮奶

如果是咀嚼控，除了必須喝過春陽的粉條、布丁系列之外，「萬丹紅豆」系列也是擁有超多粉絲。其中特別推薦「萬丹紅豆烏龍鮮奶」，喝得到鬆軟綿密的紅豆，以及春陽經典的烏龍、鮮乳圓潤風味，想要更多咀嚼感推薦再加珍珠。此外編輯再加碼推薦「萬丹紅豆鮮奶加布丁」，無茶無咖啡因，增添布丁更多了滑順口感與奶香味。



▲春陽茶事買一送一優惠，窩客島推薦必喝5大飲品 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理



▲春陽茶事買一送一優惠，推薦必喝5大飲品檸檬蜜烏龍、萬丹紅豆烏龍鮮奶 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理

春陽茶事必喝推薦

1、檸檬蜜烏龍

2、冬瓜檸檬粉條

3、桂花蜜烏龍

4、炭焙烏龍鮮奶

5、萬丹紅豆烏龍鮮奶



春陽茶事品牌日買一送一

活動期間：2025/03/20，中午12點至晚間8點

活動內容：至春陽茶事門市現場購買，全品項飲品(L)享買一送一優惠。

注意事項：一人限購一組大杯優惠品項，限同品項、冰塊及甜度；活動依現場排隊依序點單製作，電話自取、外送訂單不在此活動優惠。