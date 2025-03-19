皮克敏攻佔全家！全家攜手人氣遊戲《皮克敏》，於即日起展開線上與線下多重合作活動，結合滿額贈禮、抽獎趣與行動購優惠，讓玩家邊逛邊收集限定周邊，打造春日皮克敏冒險。除了限量紙膠帶、水果叉等可愛小物免費送之外，全台4,300間全家門市還同步化身《Pikmin Bloom》特殊地點，讓玩家在現實世界探索也能獲得遊戲道具。還有機會把造型小夜燈、抱枕帶回家，快來全家試手氣。



▲全家變皮克敏遊戲場！皮克敏水果叉 紙膠帶免費送，再抱歐慶抱枕回家 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



▲來全家就有機會把皮克敏歐慶抱枕帶回家 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家 皮克敏《Pikmin Bloom》期間限定活動說明

首波活動於即日至4/1開跑，單筆消費滿200元即可獲得隨機「皮克敏紙膠帶」乙款，共有四款樣式。4/2~4/29接力推出第二波活動，購買全家霜淇淋滿三支，加碼送限量「皮克敏水果叉」，包含四種角色色彩，超適合收藏或送禮。同時，購買指定冰品任兩件，即可參加APP抽獎，有機會獲得「歐慶抱枕」或「悠閒的皮克敏歐擬蛹型小夜燈」，是只有全家會員限定優惠，用可可愛愛的皮克敏周邊陪伴粉絲過日子。▲來全家單筆消費滿200元即可獲得隨機「皮克敏紙膠帶」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲購買三支全家霜淇淋，加碼送限量「皮克敏水果叉」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理想要帶回更多皮克敏周邊的粉絲，也可透過「全家行動購」選購，《皮克敏4》遊戲片、入浴球、水壺、便當袋等實用小物全面開賣。此外，於即日起至4/15天天可玩「戳戳樂」抽免運、折扣券，首週末3/22、3/23兩天更加碼滿849元折100元優惠，不論在家宅配還是外出探險，皮克敏都能一路相伴，粉絲快趁活動入手。▲全家行動購開賣皮克敏入浴球 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家行動購開賣皮克敏各類實用周邊 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理4/29前，全台4,300間「全家」店舖將成為《Pikmin Bloom》遊戲中的特殊地點，玩家到店只要開啟遊戲APP滑動地圖，即可獲得金色花苗，有機會培養出七款限定「宇宙船飾品皮克敏」，每店最多可得三個，走訪不同門市更能累積金色花苗。這場春日冒險不只吃喝玩樂樣樣有，還能同時收服虛實皮克敏，粉絲務必把握限時活動。▲全家成為《Pikmin Bloom》遊戲中的特殊地點 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家皮克敏周邊、活動於即日起開跑 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

活動機制：

單一玩家在每個店舖的特殊地點於下列各期間中，分別可獲得一次金色花苗，整個活動期間最多可以從同一特殊地點獲得三個金色花苗。活動期間造訪不同的特殊地點可以獲得複數的金色花苗。

活動時間：

期間一：3/19(三)–4/1(二)

期間二：4/2(三)–4/15(二)

期間三：4/16(三)–4/29(二)



全家 皮克敏限定活動說明

皮克敏 紙膠帶

3/19 10:00起消費者凡於全店單筆購買指定商品滿200元，贈皮克敏紙膠帶乙個(不累贈，共四款；隨機贈送，數量有限，送完為止)



皮克敏水果叉

4/2 10:00起上市，消費者凡於全家指定店舖，單筆購買Fami!ce霜淇淋(包含霜淇淋、阿芙佳朵、喝的霜淇淋)滿3支，即送皮克敏水果叉乙組(不累贈，數量有限，送完為止)



全家冰瘋樂冰菓室 抽獎趣活動說明

活動期間：04/02~04/29

活動機制：全家會員於活動時間內，於全台「全家」實體店舖，單筆購買指定冰品任2件可獲得1次抽獎機會(可累贈)，有機會獲得歐慶抱枕或悠閒的皮克敏 歐擬蛹型小夜燈。

獎項：

歐慶抱枕-50名

悠閒的皮克敏 歐擬蛹型小夜-50名



抽獎注意事項 ：

1.消費者須先加入全家會員始得參加本活動。結帳時須報會員電話號碼或出示APP會員條碼，結帳完成後系統將於48小時內將抽獎券匯入消費者之APP會員帳戶，消費者可至全家APP點選「抽獎趣」查看。

2.如結帳完成後消費者就該筆交易退貨，退貨商品所贈送的抽獎券將由系統自動扣回。

3.抽獎券須於活動期間內完成投注，逾期無效；一經投注即無法返還，消費者應於投注前確認清楚。

4.每位會員僅有一次中獎機會。



全家 皮克敏系列商品

Nintendo Switch《皮克敏４》 遊戲軟體（盒裝版） 1450元

Nintendo Switch（OLED款式）超級瑪利歐兄弟 驚奇 主機組合 10,480元

皮克敏入浴球Vol.1 180元

皮克敏入浴球Vol.2 180元

皮克敏牙刷3入 165元

皮克敏便條貼 Slim B(4/17起陸續出貨) 135元

皮克敏迷你便條本 B(4/17起陸續出貨)70元

《皮克敏3》泡泡貼紙 125元

皮克敏抗菌銀離子直飲水壺 555元

皮克敏午餐墊 230元

皮克敏抗菌橢圓形保鮮盒3入組 360元

皮克敏束口便當袋 330元



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