日本即將迎來櫻花季，想體驗日本道地的春季氣息就來松坂屋上野店舉辦的「櫻花甜點祭」，不只有讓少女心噴發的櫻花蛋糕，更有超萌熊貓造型甜點，絕對讓你捨不得吃、捨不得錯過。



新宿高野「春日櫻花蛋糕」

這款春季限定草莓蛋糕根本是春天的化身，櫻花風味蛋糕體搭配新鮮草莓和櫻花醬，一口咬下就像在櫻花樹下野餐，只供應到3/31，錯過就吃不到。售價982日圓。



Antenor「櫻花紅茶蛋糕」

粉嫩櫻花糖衣包裹著水蜜桃慕斯和紅茶奶油布蕾，每一口都是春天的滋味，再配上超吸睛的櫻花花瓣造型，打卡美照直接拍起來！售價734日圓。







銀座West「櫻花塔」

每天限量供應使用真正的櫻花和櫻花嫩葉製作，不只是甜點更是藝術品且價格實惠，推薦可以多買幾個帶回台灣跟朋友分享！ 售價259日圓。







Cafe comme ca「熊貓櫻花草莓蛋糕」

用料毫不手軟的草莓，再配上熊貓造型棉花糖、粉嫩櫻花造型的巧克力妝點，超吸睛華麗草莓蛋糕不容錯過！1,600日圓/單片。







パンダ茶房 by 銀座清月堂「熊貓櫻花白玉紅豆蜜」

滿滿和風感的日式甜點組合，最大亮點就屬熊貓造型冰淇淋及櫻花風味冰淇淋，再搭配抹茶，甜而不膩，1,540日圓。



喫茶トリコロール「櫻花奶油蘇打水&布丁套餐」

夢幻粉色的櫻花奶油蘇打水配上布丁，完全是少女心大爆發的組合！1,600日圓。





春遊日本就是要體驗當地季節限定美食，這次松坂屋上野店的櫻花甜點祭，集結了各大知名甜點店的春季限定，不只好吃還超好拍，想要征服日本櫻花季，這些甜點絕對是你的旅行清單必備項目。



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