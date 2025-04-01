春日濕冷，最適合來場溫泉之旅！ 進入四月，天氣時而微涼、時而飄著細雨，這時最需要一池暖湯，讓身心徹底放鬆！不管是想被山林環抱，靜靜享受美人湯的滋養，還是入住高空景觀溫泉飯店，一邊泡湯、一邊俯瞰城市夜景，這次精選 10 間高質感湯泉飯店，從優質泉水到精緻美食，甚至是親子友善設施，通通一次滿足！小孩玩得開心，大人也能享受片刻寧靜。現在刷滙豐信用卡還能獨享優惠，還不快收下這份星級暖湯清單，趁著春日來場療癒小旅行吧！





遠山望月 - 豪華露營、暖湯放鬆一次滿足

想帶家人來場結合露營與溫泉的夢幻假期？遠山望月，隱身於寶來花賞溫泉公園，四季繁花環繞，讓露營多了一份異國度假的浪漫！奢華露營的親子友善設計！有兩種豪華住宿選擇——狩獵帳擁有KING SIZE雙床、獨立浴室與按摩浴缸；星空湯屋營車內設雙人床+上下舖，還有獨立湯屋與私人庭院，泡湯、品茶、歡聚都超愜意！另外自搭帳露營，徜徉在櫻花樹下超療癒！有木棧板區、草地區、獨立小包區，每年3-5月，花旗木盛開整片營區的櫻花海，真的讓人美到不想回家！



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地址：高雄市六龜區花賞溫泉公園

優惠期間：114/1/1 - 114/12/31

刷滙豐銀行信用卡

1.湯屋VILLA營車、豪華狩獵帳雙人房享折價500元

2.木棧板營位、草地營位享折價100元



將捷金鬱金香 - 河畔美景，春日悠享時光

坐落淡水河畔，擁抱無敵山海美景，將捷金鬱金香酒店以純白系建築與濃厚度假氛圍，成為網紅熱議的夢幻住宿地標！可遠眺觀音山壯麗山景，慢慢的沈浸在紅毛城、滬尾砲台的歷史韻味中；還有鄰近的碼頭與淡水夕陽、點點燈火交織出最浪漫的畫面，最適合情侶一同前往，來場輕奢小旅行！無論是漫步河畔、欣賞夕陽，或是在酒店內感受靜謐氛圍，這裡都能讓你放慢步調，盡享悠然假期！





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地址：新北市淡水區中正路一段2-1號

優惠期間：114/1/1 - 114/12/30

刷滙豐銀行信用卡 出發前預約標準客房雙人入住，享一泊一食4,730元起，贈送<望高樓>星巴克咖啡服務指定飲品、當月壽星加入酒店LINE官方帳號，領券再享週日至週四限量客房升等乙級。



花蓮理想大地渡假飯店 親子出遊首選

全台唯一的遊船飯店，打造與眾不同的度假氛圍，特別適合親子同遊。這裡不只是住宿，更是一場與大自然共鳴的體驗——專屬的天空、綠意盎然的草坪，一出房門就能觸摸水面，搭乘遊船漫遊運河，感受悠然靜謐的氛圍。飯店以石頭、木頭、磚瓦、鐵件與皮革巧妙融合，營造出純粹自然的空間，讓大人放慢步調徹底放鬆，也讓孩子在大自然的懷抱中盡情探索、玩樂，享受真正的親子時光。





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地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

優惠期間：114/1/1 - 114/12/31

刷滙豐銀行信用卡 出發前電話預約豪華客房一泊二食享

平日優惠價8,075元、旺日優惠價8,875元、小假日優惠價9,675元、假日優惠價10,275元、連續假日優惠價11,075元



雀客童媽吉親子旅館 - 親子專屬樂園，玩出最甜回憶

想帶孩子來場充滿驚喜的親子之旅？不用煩惱假日找不到帶小朋友的好去處，來「雀客童媽吉親子旅館 CHECKinn MAGIKids」，專為0-8歲孩童設計，用「樹屋」與「火車」為靈感，融入宜蘭太平山、羅東林業小火車等在地文化，打造充滿童趣的夢幻樂園！保證小孩玩的開心、大人也超安心～每個角落都像故事場景，讓孩子盡情探索，親子時光更添溫馨！





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地址：宜蘭縣羅東鎮安平路16號

優惠期間：114/1/1 - 114/12/31

於雀客官網訂房並刷滙豐銀行信用卡，輸入專屬優惠碼「HSBC2025」享92折

綠舞國際觀光飯店 - 一秒飛日本，沉浸式和風假期

大人小孩都徹底愛上的度假飯架！綠舞國際觀光飯店隱身在宜蘭五結，走進園區、滿滿的日式庭園風情，簡直就像瞬間踏入京都！還可以和羊駝、水豚、狐獴等萌寵零距離接觸互動，帶上小朋友來肯定是回憶滿滿，讓旅程更增添可愛回憶！想體驗經典和風手作和菓子，穿著浴衣手刷抹茶，直接感受最道地的日式氛圍！





回到房內一眼望去直接坐擁美景的無敵海景房，可以遠眺龜山島，高樓層房型能擁抱遼闊海景，坐在窗邊就能欣賞海天一線的絕美景致！不必飛日本，來綠舞就能一次享受日式風情、美景與療癒萌寵，親子、情侶、家人同行都超適合！



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地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

優惠期間：114/1/1 - 114/12/31

刷滙豐銀行卓越理財卡、無限卡、御璽卡、鈦金卡，可享週一~週四預約綠舞一泊二食專案

1.享玥-山景雙人客房免費升等綻-海景雙人客房

2.享嵐-山景四人客房免費升等舞-山景四人客房



陽明山天籟 - 四季皆美的湯泉度假天堂

不想跑遠的話，位處陽明山的天籟渡假酒店，絕對是在台北的溫泉必訪之地！這邊是北台灣最大2000坪湧泉樂園，別於北投的硫磺泉，這裡擁有PH5-6純淨弱酸泉可以溫和呵護肌膚～夏天更開放滑水道與戲水區，讓孩子盡情奔跑、遠離3C，親子時光更有溫度！想在忙裡偷閒一番，那首推就是陽明山天籟！





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地址：新北市金山區名流路1-7號

優惠期間：114/1/1 - 114/12/31

刷滙豐銀行信用卡 於陽明山天籟渡假酒店官網訂房：可享平日草山/和風雙人房定價5折

加贈Royal LuLu SPA 頭肩頸芳香紓壓課程乙堂/ 30分



麗翔礁溪 - 世界級美湯，靜享溫泉時光

榮獲日本集英社評選「世界前50最佳溫泉旅館」，麗翔酒店以稀有「美人湯」細緻呵護肌膚，潺潺泉水伴隨光影流轉，讓人沉浸在靜謐禪意中；夜晚星斗點綴天幕，浪漫靜謐的氛圍令人心醉，最適合來趟獨屬兩人世界的小旅行！





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地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段6號

優惠期間：114/1/1 - 114/12/31

刷滙豐銀行信用卡 出發前於官網預約住宿，享平日定價5折、旺日定價6折、假日定價85折



香格里拉冬山河渡假飯店 - 歐風假期輕鬆享

坐落於冬山河畔，香格里拉冬山河渡假飯店距離羅東交流道僅5分鐘車程，交通方便讓你隨時可以說走就走！飯店房內就有獨立湯泉可享受天然碳酸氫鈉泉，細緻呵護肌膚，感受暖湯的浸潤！館內設施還有溫泉SPA館、戲水池、生態釣魚池等一應俱全，還有家庭電影院與美味宵夜點心！最特別的是，住客可免費換穿宮廷服，漫步中庭花園打卡，彷彿置身異國！想體驗與眾不同的歐風度假時光～就來香格里拉冬山河渡假飯店吧！





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地址：宜蘭縣五結鄉公園二路15號

優惠期間：114/1/1 - 114/12/31

刷滙豐銀行信用卡 出發前於官網預約住宿

1.享豪華套房(二人)平日3,800元

2.享溫馨家庭房(四人)平日6,100元

3.享雅緻家庭房(四人)平日7,100元



日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 來一場湖光山色溫泉美食的人文遊歷

座落四季如詩似畫的日月潭伊達邵湖畔風景區。伊達邵碼頭與世界十大最美自行車道、親水步道近在咫尺。不論是日出晨曦、醉人日落漫步到日月潭纜車、水蛙步道和文武廟等著名景點，或是邵族老街散策，都能夠輕鬆體驗當地的文化和自然風光。飯店每間客房皆配備有美人湯之稱的碳酸氫鈉溫泉，沉浸於溫泉美景與四季流轉的湖光美景中療癒放鬆。





饗沐全日自助餐廳提供豐富多樣的中西料理，用精緻美食開啟活力滿滿的一天！邵中餐廳則以粵菜手藝烹調在地食材，必吃之選金牌名菜一鵝八吃的「菜乾坤獅頭鵝宴」，絕對是饕客來這邊必吃的料理！



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地址：南投縣魚池鄉中正路312號

優惠期間：114/1/1 - 114/12/31

刷滙豐銀行信用卡 出發前電話預訂，可享當日官網價9折



羅東村却溫泉酒店 - 高空美景、奢華湯泉，一泊就上癮

入住宜蘭最高地標——羅東村却溫泉酒店，24層樓高空視野，晨賞龜山島晨霧，夜擁羅東燈火閃爍，房內就能泡碳酸氫鈉溫泉，雪山稜線在氤氳間若隱若現，療癒感爆棚！



想來點儀式感？EAST 23高空餐廳美景佐餐，酒吧特調更以海藍為靈感，舉杯微醺，為夜晚增添迷人氛圍。極簡線條建築入夜猶如發光藝術品，從湯泉、星級美饌到高空美景，每一刻都在演繹蘭陽的極致享受，讓你忍不住想再來！



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地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

優惠期間：114/1/1 - 114/12/31

刷滙豐銀行信用卡 平日入住下列房型享：

1.雙人儷緻客房/典雅客房優惠價6,840元

2.四人家庭客房優惠價10,206元

3.三人豪華客房優惠價8,523元

另加贈每人星空酒吧券200元 (低消400元)





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滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。