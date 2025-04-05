為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 多那之2025母親節蛋糕優雅獻禮！預購贈限量「寵媽花禮」，四款精緻蛋糕寵愛媽咪味蕾。

多那之2025母親節蛋糕優雅獻禮！預購贈限量「寵媽花禮」，四款精緻蛋糕寵愛媽咪味蕾。

母親節 蛋糕 多那之咖啡 預購
2025-04-05 10:00:00 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：多那之咖啡
share
生活消費中心

生活消費中心

母親節即將到來，多那之咖啡為感謝偉大母親的辛勞，特別推出四款精緻優雅的母親節蛋糕。今年以「優雅獻禮」為主題，將輕奢時尚融入蛋糕設計，並嚴選優質食材，打造出兼具視覺與味覺雙重享受的母親節蛋糕。預購期間更贈送「多那之寵媽花禮」，讓您一次送上蛋糕與康乃馨，為媽咪獻上最真摯的祝福。

▲多那之精緻優雅的母親節蛋糕推薦

【多那之咖啡】2025年母親節蛋糕推薦：

檸花綻放： 
以盛開的花朵與精緻蕾絲為造型，檸檬慕斯的清爽口感，讓您在品嚐蛋糕的同時，也能感受到春天的氣息。

▲內餡為檸檬慕斯，清爽口感也能感受春天氣息



蝶舞花間：
繁複美麗的鮮奶油擠花，搭配一隻優雅的淺紫色蝴蝶，夢幻的紫芋蛋糕，是多那之經典的芋頭布丁口味，素食者也能安心享用。

▲夢幻紫芋蛋糕內餡是經典芋頭布丁口味

蜜桃伯爵花語： 
高聳圓弧的粉色蛋糕，頂端點綴花蕊造型鮮奶油，伯爵茶巴斯克蛋糕搭配莓果香緹與桃子果凍，多層次的口感，帶來豐富的味覺饗宴。

▲內餡為伯爵茶巴斯克蛋糕搭配莓果香緹與桃子果凍


濃情臻心： 
獨特愛心造型巧克力蛋糕，三層濃郁鐵觀音巧克力內餡，無麩質蛋糕體，讓您品嚐純粹濃郁的巧克力美味。

▲獨特愛心造型加上鐵觀音巧克力內餡，品嚐純粹濃郁美味

【多那之咖啡】母親節蛋糕預購優惠：
2025/4/1-4/30，凡預購任一款母親節蛋糕並完成付款，取貨時可一併領取「多那之寵媽花禮」乙份，內含精緻康乃馨花束，讓您向媽咪表達最深的愛意。
蛋糕取貨時間: 2025/5/8-2025/5/11

多那之咖啡堅持「平價消費，嚴選食材呈現」的品牌理念，每年母親節都會推出造型獨特、口味創新的蛋糕，希望透過精緻的蛋糕，為消費者帶來美好的節慶回憶。多那之咖啡不僅是您慶祝母親節的最佳選擇，也是您平日與親友相聚的溫馨場所。

【多那之門市據點】https://donutes.com.tw/stores/

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#蛋糕
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
【新店美食】宸軒園 粵菜海鮮｜港式小點｜母親節桌菜｜新店餐廳推薦
 范范
新北蘆洲難哄蛋糕就在這！謙謙手感烘焙限量預訂，草莓布丁內餡超滿足。
 北極熊x迷你竹
桃園藝文特區甜點！超夯難哄蛋糕Nakano甜點沙龍，迷你版一人吃剛好。
 大海愛上藍天
【必買伴手禮-平價彌月蛋糕-蓁古早味現烤蛋糕-無添加防腐劑的簡約美味-牛奶布丁蛋糕/陸海空起司蛋糕推薦】
 熊甜蜜的分享園地
【彰化美食】DeerHer甜點廚坊｜一天只賣5小時人氣甜點店，手工甜點蛋糕餅乾。彰化和美下午茶推薦 - 貪吃猴的幻想
 貪吃猴
keyboard_arrow_up