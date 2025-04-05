母親節即將到來，多那之咖啡為感謝偉大母親的辛勞，特別推出四款精緻優雅的母親節蛋糕。今年以「優雅獻禮」為主題，將輕奢時尚融入蛋糕設計，並嚴選優質食材，打造出兼具視覺與味覺雙重享受的母親節蛋糕。預購期間更贈送「多那之寵媽花禮」，讓您一次送上蛋糕與康乃馨，為媽咪獻上最真摯的祝福。



▲多那之精緻優雅的母親節蛋糕推薦

【多那之咖啡】2025年母親節蛋糕推薦：

檸花綻放：

以盛開的花朵與精緻蕾絲為造型，檸檬慕斯的清爽口感，讓您在品嚐蛋糕的同時，也能感受到春天的氣息。



▲內餡為檸檬慕斯，清爽口感也能感受春天氣息

繁複美麗的鮮奶油擠花，搭配一隻優雅的淺紫色蝴蝶，夢幻的紫芋蛋糕，是多那之經典的芋頭布丁口味，素食者也能安心享用。▲夢幻紫芋蛋糕內餡是經典芋頭布丁口味高聳圓弧的粉色蛋糕，頂端點綴花蕊造型鮮奶油，伯爵茶巴斯克蛋糕搭配莓果香緹與桃子果凍，多層次的口感，帶來豐富的味覺饗宴。▲內餡為伯爵茶巴斯克蛋糕搭配莓果香緹與桃子果凍獨特愛心造型巧克力蛋糕，三層濃郁鐵觀音巧克力內餡，無麩質蛋糕體，讓您品嚐純粹濃郁的巧克力美味。▲獨特愛心造型加上鐵觀音巧克力內餡，品嚐純粹濃郁美味2025/4/1-4/30，凡預購任一款母親節蛋糕並完成付款，取貨時可一併領取「多那之寵媽花禮」乙份，內含精緻康乃馨花束，讓您向媽咪表達最深的愛意。蛋糕取貨時間: 2025/5/8-2025/5/11多那之咖啡堅持「平價消費，嚴選食材呈現」的品牌理念，每年母親節都會推出造型獨特、口味創新的蛋糕，希望透過精緻的蛋糕，為消費者帶來美好的節慶回憶。多那之咖啡不僅是您慶祝母親節的最佳選擇，也是您平日與親友相聚的溫馨場所。