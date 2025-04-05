母親節即將到來，多那之咖啡為感謝偉大母親的辛勞，特別推出四款精緻優雅的母親節蛋糕。今年以「優雅獻禮」為主題，將輕奢時尚融入蛋糕設計，並嚴選優質食材，打造出兼具視覺與味覺雙重享受的母親節蛋糕。預購期間更贈送「多那之寵媽花禮」，讓您一次送上蛋糕與康乃馨，為媽咪獻上最真摯的祝福。
▲多那之精緻優雅的母親節蛋糕推薦
【多那之咖啡】2025年母親節蛋糕推薦：
檸花綻放：
以盛開的花朵與精緻蕾絲為造型，檸檬慕斯的清爽口感，讓您在品嚐蛋糕的同時，也能感受到春天的氣息。
▲內餡為檸檬慕斯，清爽口感也能感受春天氣息
蝶舞花間：
繁複美麗的鮮奶油擠花，搭配一隻優雅的淺紫色蝴蝶，夢幻的紫芋蛋糕，是多那之經典的芋頭布丁口味，素食者也能安心享用。
▲夢幻紫芋蛋糕內餡是經典芋頭布丁口味
蜜桃伯爵花語：
高聳圓弧的粉色蛋糕，頂端點綴花蕊造型鮮奶油，伯爵茶巴斯克蛋糕搭配莓果香緹與桃子果凍，多層次的口感，帶來豐富的味覺饗宴。
▲內餡為伯爵茶巴斯克蛋糕搭配莓果香緹與桃子果凍
濃情臻心：
獨特愛心造型巧克力蛋糕，三層濃郁鐵觀音巧克力內餡，無麩質蛋糕體，讓您品嚐純粹濃郁的巧克力美味。
▲獨特愛心造型加上鐵觀音巧克力內餡，品嚐純粹濃郁美味
【多那之咖啡】母親節蛋糕預購優惠：
2025/4/1-4/30，凡預購任一款母親節蛋糕並完成付款，取貨時可一併領取「多那之寵媽花禮」乙份，內含精緻康乃馨花束，讓您向媽咪表達最深的愛意。
蛋糕取貨時間: 2025/5/8-2025/5/11
多那之咖啡堅持「平價消費，嚴選食材呈現」的品牌理念，每年母親節都會推出造型獨特、口味創新的蛋糕，希望透過精緻的蛋糕，為消費者帶來美好的節慶回憶。多那之咖啡不僅是您慶祝母親節的最佳選擇，也是您平日與親友相聚的溫馨場所。
【多那之門市據點】https://donutes.com.tw/stores/