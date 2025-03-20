台灣堪稱「過敏之島」，根據TVBS民調中心調查，46.7%受訪者因過敏影響工作表現，其中超過六成認為過敏干擾精神專注注意力，進而影響工作表現。許多上班族因為過敏導致晚上睡眠品質下降，白天上班無法專心，甚至連妝容、氣色都受影響，大大影響職場競爭力。

彭溫雅醫師提醒，其實過敏與免疫息息相關，免疫系統就像一個手機的通知中心，如果失衡就會像系統設定錯誤，一直叮咚叮咚，過度反應、變得敏感，想要減少過敏對工作的影響，除了基本的環境清潔與口罩，補充益生菌是一種簡單有效的方式。尤其要選擇有抗敏功效的益生菌種，如LP菌，幫助舒緩過敏困擾，若能搭配有免疫調節功能的菌株，如LGG、NCFM，幫助調整免疫系統重新校正、回歸正常模式，協助從根本調整過敏體質會更加分，讓免疫系統！



▲彭溫雅醫師提醒過敏與免疫息息相關



然而日常生活中因為飲食不均衡、壓力、不規律的作息等等，都會讓體內好菌慢慢流失，所以要記得持續補充才能維持好體質狀態，挑選抗敏益生菌產品時，建議選擇經科學實證能幫助抗敏+免疫調節，獲得雙效健康食品許可的LP33益生菌膠囊，並持續補充1~2個月，較能看到抗敏效果。此外，日常飲食也可以搭配含有抗敏益生菌的優酪乳，雙重補充，效果加乘。



▲挑選抗敏益生菌產品時，建議選擇雙效健康食品許可的LP33益生菌膠囊

換季過敏旺季來襲，與其默默忍受過敏種種困擾，可以從日常保健做起，補充LP33益生菌膠囊，幫助調整體質，擺脫過敏日常，提升工作效率，在職場上發揮最佳表現！