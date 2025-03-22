萬里美食推薦！異國串燒餐車「金邊肉串餐車」一串只要30元，來萬里走走可別錯過。新北萬里除了有絕美海景和人氣甜點店，還有這間「金邊肉串餐車」可是當地老饕才知道的美食。這台低調的小餐車就位於萬里國小前、米琪淋乳凍蛋糕對面。當炭火高溫燒烤時，肉串滋滋作響，空氣中瀰漫著陣陣濃郁香氣，讓人食指大動。



▲萬里美食推薦！異國串燒餐車「金邊肉串餐車」一串只要30元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲新北萬里除了有絕美海景和人氣甜點店，還有這間「金邊肉串餐車」可是當地老饕才知道的美食 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

萬里美食推薦 金邊肉串餐車

「金邊肉串」沒有固定的店面，而是以一輛黃色小餐車作為攤位，位置就在萬里國小前的獅頭路上。僅靠一台烤爐、一排串燒與老闆的熱情，就吸引了一批忠實顧客。因為現烤需要時間，攤位前常見排隊人潮，許多來萬里吃甜點的遊客，發現這攤隱藏版美食後，也忍不住停下來試試這份道地的異國風味。推薦閱讀： 巨無霸泡芙只要45元！每顆都比拳頭還大，萬里大泡芙「米琪淋乳凍蛋糕」逛金山老街別錯過，一口咬下酥脆超過癮。

▲ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝這裡的肉串帶有濃厚的東南亞風味，融合了咖哩、孜然與香茅等香料，肉質鮮嫩多汁，同時價錢也十分佛心，一串最低只要30元。「金邊肉串」雖然只是一個簡單的小攤位，卻以獨特的風味征服了無數老饕的味蕾。如果大家下次來到萬里，除了欣賞海景、品嚐甜點，別忘了順道來這裡買上一串熱騰騰的異國風烤肉吧。▲萬里美食推薦「金邊肉串」以一輛黃色小餐車作為攤位，位置就在萬里國小前的獅頭路上 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：新北市萬里區獅頭路10-1號

電話：0926 060 158

營業時間：假日 10:00–21:00；建議大家可以先打電話確認