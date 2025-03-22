想逃離都市的喧囂，不妨到新北平溪孝子山感受一場與山林共鳴的聽覺饗宴。將於3/23下午舉辦微笑山線「在山林裡歌唱」，邀請民眾走入自然，透過原音歌謠與自然聲響交織的音樂演出，體驗不一樣的山林互動。現場將由專業藝術團體獻唱專為台灣山林植物創作的台語歌謠，搭配天然樂器演奏，讓參與者沉浸在綠意盎然的環境中，開啟一場感官全面釋放的山林療癒之旅。



▲新北平溪山林音樂會「在山林裡歌唱」一日快閃，再加碼推七間平溪特色咖啡廳小吃/ 新北市觀旅局 提供、WalkerLand窩客島整理



新北市推出的「微笑山線」旅遊品牌，主打全齡適宜的低碳旅遊體驗，鼓勵民眾親近家山、走入自然。這次活動特別結合地景環境，以「整座山都是我的展演場」為策劃主題，讓參與者不僅聽歌，更能深刻體驗山林與生活的連結。新北觀旅局局長楊宗珉也表示，希望透過這樣的展演，讓人們從快節奏的生活中抽身，走進山林放慢腳步，感受山的力量，讓家山成為療癒心靈的依靠。



▲新北平溪「在山林裡歌唱」於3/23 下午13:30-16:10登場 / 新北市觀旅局 提供、WalkerLand窩客島整理

平溪特色咖啡廳、平溪小吃推薦

活動將於當天下午1點半在孝子山步道登山口展開，《粲音集》將以溫柔的台語歌聲詮釋山林植物的故事，搭配天然樂器與自然環境音，打造一場獨一無二的聽覺體驗。隨著山風拂面、林葉搖曳，樂聲穿梭山間，讓大家在登山過程中也能靜心感受音樂與自然交織的魅力，引領大家以五官體驗、釋放五感，在山林裡留下深刻的記憶。有興趣參加的民眾可於當天前往平溪孝子山步道登山口參與，免費參加、無需報名。▲新北平溪山林音樂會「在山林裡歌唱」辦在平溪孝子山 / 部落客 婗媽 提供、WalkerLand窩客島整理

如果沿著平溪鐵道散步，會聞到空氣中飄著咖啡香、或是古早味小吃的懷舊香氣，還會發現隱藏版山林系特色店家，窩客島這次整理7家平溪特色咖啡廳和傳統小吃店，讓你有吃有喝也有得拍。過年到平溪走春，記得拿這篇懶人包出來安排一日鐵道美食散策，不論是悠哉喝咖啡看火車，還是親子旅遊造訪庭院餐廳，每一家都不踩雷。



詳細報導：7家平溪鐵道美食散策！平溪「特色咖啡廳 小吃」不要錯過。



新北平溪山林音樂會「在山林裡歌唱」

活動時間：3/23 (日)13:30-16:10

活動地點：平溪孝子山

活動費用：免費參加

演出團隊：粲音集