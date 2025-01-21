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> 美食 > 7家平溪鐵道美食散策！平溪「特色咖啡廳 小吃」不要錯過，過年走春來平溪吃美食。

7家平溪鐵道美食散策！平溪「特色咖啡廳 小吃」不要錯過，過年走春來平溪吃美食。

2025年菜外帶 平溪✿ღ與世隔絕~依山傍水ㄟ藍鵲咖啡ღ✿ 羊水 與路咖啡 Yu Lu Cafe more
2025-01-21 21:00:00 文字：編輯 陳詠琪 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 陳詠琪

編輯 陳詠琪

提到平溪，不只是拍照打卡！如果沿著平溪鐵道散步，會聞到空氣中飄著咖啡香、或是古早味小吃的懷舊香氣，還會發現隱藏版山林系特色店家，窩客島這次整理7家平溪特色咖啡廳和傳統小吃店，讓你有吃有喝也有得拍。過年到平溪走春，記得拿這篇懶人包出來安排一日鐵道美食散策，不論是悠哉喝咖啡看火車，還是親子旅遊造訪庭院餐廳，每一家都不踩雷。

▲平溪鐵道美食散策7選，古早味麵茶回味必吃 / WalkerLand窩客島整理

來平溪想要享受一個人的靜謐時光嗎？「與路 Yu Lu Café」、「羊水咖啡」都非常適合！邊吃下午茶邊看火車一台台駛過，一不小心就坐了一整個下午；超有特色的「紅寶礦工食堂」，是由礦工福利社改造而成，店內滿滿的復古味，還能近距離觀察過去採礦的遺跡；大家童年一定吃過的味道，「古早味麵茶」是平溪在地超級古早味小吃！麵茶湯、碰餅，每一樣都讓人回憶滿滿！平溪無論是聚會還是獨旅，都是值得探索的好地方！

▲平溪鐵道美食散策7選，咖啡 店貓 火車 / WalkerLand窩客島整理


平溪溪畔景觀咖啡廳：藍鵲咖啡

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 藍鵲咖啡 說：
很清幽的環境，依山傍水，會取名為藍鵲咖啡，就是因為生態豐富，常有藍鵲現身覓食，運氣好的話可以看到喔！

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藍鵲咖啡
地址：新北市平溪區東勢里芊蓁林2號
電話：02-2495-2306
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：藍鵲咖啡 ❙ 溪畔旁秘境咖啡廳，一週僅營業兩天，新北平溪景觀餐廳!

▲▼平溪溪畔景觀咖啡廳，一週只開兩天：藍鵲咖啡 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理


平溪藏身鐵道邊的老宅咖啡廳：羊水咖啡

部落客 小虎食夢網 造訪 羊水咖啡 說：
貌不驚人的磅蛋糕卻意外的好吃，可能是剛烤過微熱，邊邊角角帶著蛋的焦香，味道根本像鮮奶的鮮奶油同樣微溫，兩者的香氣1+1=4，喜歡到不行。

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羊水咖啡
地址：新北市平溪區7號
完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【新北市平溪-嶺腳咖啡甜點】羊水咖啡.和鐵道.山林.瀑布.老宅.貓咪.甜點.咖啡香.來場不期而遇的約會吧

▲▼平溪鐵道邊的老宅咖啡廳，有店貓超療癒：羊水咖啡 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理


平溪無人車站秘境咖啡廳：與路 Yu Lu Café

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 與路 Yu Lu Café 說：
一口咖啡一陣涼風！偶爾從遠方越來越接近的火車～觀賞著一台又一台的列車經過大華火車站～下著雨的日子特別適合這個寧靜的小鎮～！讓他充滿著迷人的魔力！讓我忍不住坐了一下午～

與路 Yu Lu Café
地址：新北市平溪區六分13號
完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.平溪】大華車站。與路咖啡寵物友善咖啡廳內有店狗。寧靜小鎮風光超悠閒午後時光

▲▼平溪秘境咖啡廳：與路 Yu Lu Café / 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理


平溪懷舊礦工排骨飯：紅寶礦工食堂

部落客 茜的美食記 造訪 紅寶礦工食堂 說：
礦工飯內含滷肉、海帶、油豆腐、筍絲、青江菜、滷蛋還有一塊滷排骨，飯吃起來就是屬於很古早味的味道，口味上都還蠻可口的～

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紅寶礦工食堂
地址：新北市平溪區菁桐街58號
電話：02-2495-2168
完整介紹由部落客「茜的美食記」於窩客島分享：【新北平溪區】平溪菁桐美食『紅寶礦工食堂』菁桐車站~

▲▼平溪懷舊礦工排骨飯，前身為礦工福利社：紅寶礦工食堂 / 茜的美食記 提供、WalkerLand窩客島整理


平溪在地人氣庭園餐廳：啡茶棧

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 啡茶棧 說：
啡茶棧的餐點份量頗夠！是能吃飽的份量！蔬菜非常的新鮮！湯頭非常好喝！豆花一碗$50相當綿密！糖水充滿古早味！真的值得推薦唷！有來平溪玩記得進來吃一碗豆花再走唷！

啡茶棧
地址：新北市平溪區竿蓁林60之3號
電話：02-2495-2588
完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.平溪】啡茶棧庭園餐廳。小火鍋+簡餐+咖啡+豆花必推必點。寵物友善

▲▼平溪在地人氣餐廳，豆花必點：啡茶棧 / 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理


平溪隱藏版野薑花水餃：嶺腳小吃

部落客 小虎食夢網 造訪 嶺腳小吃 說：
野薑花水餃上桌時老闆刻意要我不沾醬吃原因，就他的說法比較能嚐到花香。一入口還真是如此，水餃皮、淡淡的花香，在高麗菜甜間緩緩而出非常特別。

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嶺腳小吃
地址：新北市平溪區中山高速公路116號嶺腳寮
電話：0966-615-009
完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【新北市平溪-嶺腳美食】嶺腳小吃.隱藏版野薑花水餃山林間飄香二十餘載.野薑花煎蛋.蠔油大腸.嶺腳鹹豬肉

▲▼平溪隱藏版野薑花水餃，這裡才吃得到：嶺腳小吃 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理


平溪正港傳統口味：平溪古早味麵茶

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 平溪古早味麵茶 說：
純手工麵茶，應該是店家自製的，喝起來味道不太一樣。油條很酥脆，麵茶口感沒那麼稠，而也沒那麼甜，喝起來還帶著點芝麻的香味，將油條泡軟一點再入口，很喜歡這種古早味！

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平溪古早味麵茶
地址：新北市平溪區平溪街35號
電話：0958-521-525
完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：【新北】古早味麵茶 純手工麵茶 椪餅杏仁茶油條 平溪老街小吃 - 水晶安蹄 不務正業過生活

▲▼平溪正港傳統口味，麵茶湯 碰餅：平溪古早味麵茶 / ✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理

 

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平溪✿ღ與世隔絕~依山傍水ㄟ藍鵲咖啡ღ✿

phone02-2495-2306
place新北市平溪區東勢村芊蓁林2號
3.27 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.17
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.67
CP值
3.50
share place

羊水

phone
place新北市平溪區嶺腳寮7號 
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
3.75
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.00
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與路咖啡 Yu Lu Cafe

phone
place新北市平溪區六分13號
4.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place

紅寶礦工食堂

phone
place新北市平溪區菁桐街58號(菁桐老街)
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.13
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.13
CP值
4.00
share place

啡茶棧

phone02-24952588
place新北市平溪區竿蓁林60號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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嶺腳小吃

phone0966-615009
place新北市平溪區中山高速公路116號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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古早味麵茶

phone
place新北市平溪區平溪街35號
2.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.00
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