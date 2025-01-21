提到平溪，不只是拍照打卡！如果沿著平溪鐵道散步，會聞到空氣中飄著咖啡香、或是古早味小吃的懷舊香氣，還會發現隱藏版山林系特色店家，窩客島這次整理7家平溪特色咖啡廳和傳統小吃店，讓你有吃有喝也有得拍。過年到平溪走春，記得拿這篇懶人包出來安排一日鐵道美食散策，不論是悠哉喝咖啡看火車，還是親子旅遊造訪庭院餐廳，每一家都不踩雷。



▲平溪鐵道美食散策7選，古早味麵茶回味必吃 / WalkerLand窩客島整理



來平溪想要享受一個人的靜謐時光嗎？「與路 Yu Lu Café」、「羊水咖啡」都非常適合！邊吃下午茶邊看火車一台台駛過，一不小心就坐了一整個下午；超有特色的「紅寶礦工食堂」，是由礦工福利社改造而成，店內滿滿的復古味，還能近距離觀察過去採礦的遺跡；大家童年一定吃過的味道，「古早味麵茶」是平溪在地超級古早味小吃！麵茶湯、碰餅，每一樣都讓人回憶滿滿！平溪無論是聚會還是獨旅，都是值得探索的好地方！



▲平溪鐵道美食散策7選，咖啡 店貓 火車 / WalkerLand窩客島整理



平溪溪畔景觀咖啡廳：藍鵲咖啡

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 藍鵲咖啡 說：

很清幽的環境，依山傍水，會取名為藍鵲咖啡，就是因為生態豐富，常有藍鵲現身覓食，運氣好的話可以看到喔！



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藍鵲咖啡

地址：新北市平溪區東勢里芊蓁林2號

電話：02-2495-2306

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：藍鵲咖啡 ❙ 溪畔旁秘境咖啡廳，一週僅營業兩天，新北平溪景觀餐廳!



▲▼平溪溪畔景觀咖啡廳，一週只開兩天：藍鵲咖啡 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



平溪藏身鐵道邊的老宅咖啡廳：羊水咖啡

部落客 小虎食夢網 造訪 羊水咖啡 說：

貌不驚人的磅蛋糕卻意外的好吃，可能是剛烤過微熱，邊邊角角帶著蛋的焦香，味道根本像鮮奶的鮮奶油同樣微溫，兩者的香氣1+1=4，喜歡到不行。



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羊水咖啡

地址：新北市平溪區7號

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【新北市平溪-嶺腳咖啡甜點】羊水咖啡.和鐵道.山林.瀑布.老宅.貓咪.甜點.咖啡香.來場不期而遇的約會吧



▲▼平溪鐵道邊的老宅咖啡廳，有店貓超療癒：羊水咖啡 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



平溪無人車站秘境咖啡廳：與路 Yu Lu Café

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 與路 Yu Lu Café 說：

一口咖啡一陣涼風！偶爾從遠方越來越接近的火車～觀賞著一台又一台的列車經過大華火車站～下著雨的日子特別適合這個寧靜的小鎮～！讓他充滿著迷人的魔力！讓我忍不住坐了一下午～



與路 Yu Lu Café

地址：新北市平溪區六分13號

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.平溪】大華車站。與路咖啡寵物友善咖啡廳內有店狗。寧靜小鎮風光超悠閒午後時光



▲▼平溪秘境咖啡廳：與路 Yu Lu Café / 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理



平溪懷舊礦工排骨飯：紅寶礦工食堂

部落客 茜的美食記 造訪 紅寶礦工食堂 說：

礦工飯內含滷肉、海帶、油豆腐、筍絲、青江菜、滷蛋還有一塊滷排骨，飯吃起來就是屬於很古早味的味道，口味上都還蠻可口的～



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紅寶礦工食堂

地址：新北市平溪區菁桐街58號

電話：02-2495-2168

完整介紹由部落客「茜的美食記」於窩客島分享：【新北平溪區】平溪菁桐美食『紅寶礦工食堂』菁桐車站~



▲▼平溪懷舊礦工排骨飯，前身為礦工福利社：紅寶礦工食堂 / 茜的美食記 提供、WalkerLand窩客島整理



平溪在地人氣庭園餐廳：啡茶棧

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 啡茶棧 說：

啡茶棧的餐點份量頗夠！是能吃飽的份量！蔬菜非常的新鮮！湯頭非常好喝！豆花一碗$50相當綿密！糖水充滿古早味！真的值得推薦唷！有來平溪玩記得進來吃一碗豆花再走唷！



啡茶棧

地址：新北市平溪區竿蓁林60之3號

電話：02-2495-2588

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.平溪】啡茶棧庭園餐廳。小火鍋+簡餐+咖啡+豆花必推必點。寵物友善



▲▼平溪在地人氣餐廳，豆花必點：啡茶棧 / 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理



平溪隱藏版野薑花水餃：嶺腳小吃

部落客 小虎食夢網 造訪 嶺腳小吃 說：

野薑花水餃上桌時老闆刻意要我不沾醬吃原因，就他的說法比較能嚐到花香。一入口還真是如此，水餃皮、淡淡的花香，在高麗菜甜間緩緩而出非常特別。



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嶺腳小吃

地址：新北市平溪區中山高速公路116號嶺腳寮

電話：0966-615-009

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【新北市平溪-嶺腳美食】嶺腳小吃.隱藏版野薑花水餃山林間飄香二十餘載.野薑花煎蛋.蠔油大腸.嶺腳鹹豬肉



▲▼平溪隱藏版野薑花水餃，這裡才吃得到：嶺腳小吃 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



平溪正港傳統口味：平溪古早味麵茶

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 平溪古早味麵茶 說：

純手工麵茶，應該是店家自製的，喝起來味道不太一樣。油條很酥脆，麵茶口感沒那麼稠，而也沒那麼甜，喝起來還帶著點芝麻的香味，將油條泡軟一點再入口，很喜歡這種古早味！



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平溪古早味麵茶

地址：新北市平溪區平溪街35號

電話：0958-521-525

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：【新北】古早味麵茶 純手工麵茶 椪餅杏仁茶油條 平溪老街小吃 - 水晶安蹄 不務正業過生活



▲▼平溪正港傳統口味，麵茶湯 碰餅：平溪古早味麵茶 / ✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理