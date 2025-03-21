鄭記豬腳飯確定將於今年4/2歇業！台北老饕必吃70年台北老字號「鄭記豬腳飯」，以黑金色滷肉的招牌豬腳飯、東坡肉飯聞名，是來到北門必吃的美食名店，然而官方近日在粉專宣布只營業到4/2，消息一出，馬上引發許多台北饕客感到不捨，近日就趁熄燈前去回味一波豬腳肉，窩客島再加碼推薦你5大必吃台北豬腳肉飯，就算鄭記豬腳飯歇業後，也不怕找不到好吃的台北豬腳飯。



▲鄭記豬腳飯確定將於今年4/2熄燈，搶記台北必吃5大豬腳飯，台北人不怕沒豬腳飯吃 / WalkerLand窩客島整理



台北老饕快趁4/2前，再去吃一波「鄭記豬腳飯」，店家人氣必點的豬腳飯、東坡肉飯，滷得軟嫩入味，用筷子就能輕易劃開，搭配配菜、白飯一起吃超涮嘴，再加上大骨湯免費續喝，整套吃最過癮；除了鄭記豬腳飯，台北還有許多必吃豬腳飯名店，其中西門町的「西門麵店」，雖然主打24小時營業的台北涼麵，但充滿膠質又不死鹹的豬腳飯也贏得許多人推薦；台北上班族絕對吃過的四平商圈「富霸王豬腳」，每天用餐時段都排滿了排隊長龍，就連AI教父黃仁勳回國也來吃。



▲鄭記豬腳年飯4/2熄燈，24小時西門町豬腳飯、黃仁勳愛店豬腳飯先跟上 / WalkerLand窩客島整理



台北豬腳飯必吃老店：鄭記豬腳飯

部落客 艾斯 造訪 鄭記豬腳飯 說：

他們家的豬腳是屬於鹹香型的，不會是甜膩的味道，可能現代人比較養生但又想吃豬腳，所以很多人會怕甜甜的豬腳，在他們的配菜也是會經常因季節而更替。



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鄭記豬腳飯

地址：台北市中正區延平南路22號

電話：02-2371-1366

完整介紹由部落客「艾斯」於窩客島分享：【 台北豬腳飯 】〈鄭記豬腳肉飯〉將近70年的超好吃豬腳飯，許多老饕都是從小吃到大的常客！



▲台北必吃豬腳肉飯：鄭記豬腳飯確定4/2熄燈，必吃菜單推薦豬腳肉飯130元、東坡肉飯130元 /艾斯 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北必吃豬腳肉飯70年老字號：鄭記豬腳飯，提供大骨湯免費續喝喝到飽 /艾斯 提供、WalkerLand窩客島整理



24小時台北豬腳肉飯推薦必吃：西門麵店

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 西門麵店 說：

靠著親民的價格及美味的古早味料理，成為西門町最有人氣的麵店！之前就有來吃過他的極脆涼麵，真的算是頗厲害，這次是來吃也是招牌銷魂豬腳飯，媽呀！真的有夠強啦！



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西門麵店

地址：台北市萬華區內江街41號

電話：02-2375-3712

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台北市萬華區西門麵店｜香噴噴六十年老牌滷豬腳！24小時都可以吃到銷魂豬腳飯，極脆涼麵也是一絕



▲24小時西門豬腳肉飯推薦必吃：西門麵店，已營業超過60年 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北豬腳肉飯推薦必吃：西門麵店，西門町24小時都能吃到 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



台北豬腳肉飯必吃推薦：歐買尬豬霸王豬腳飯

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 歐買尬豬霸王豬腳飯 說：

入口滿滿的豬腳、腿庫、中段、前腿節，看起來魯得油油量量相當可口，經過師傅快刀切開，香味四溢讓人垂涎三尺，經過長時間的烹煮，讓豬腳相當入味，外皮Q彈裡頭肉質多汁又不乾柴，淋上一點滷汁、沾上特製辣椒醬料更是一絕。



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歐買尬豬霸王豬腳飯

地址：台北市中山區錦州街411號

電話：02-7733-7652

完整介紹由部落客「省錢王JET吃喝玩樂趣」於窩客島分享：（台北豬腳）歐買尬豬霸王豬腳飯專賣店－知名歐買尬新品牌小吃 香嫩入味肥美豬腳 麻辣滷肉飯香辣涮嘴｜錦州街美食｜中山區美食｜台北便當



▲台北豬腳肉飯必吃推薦：歐買尬豬霸王豬腳飯，錦州街美食推薦 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北豬腳肉飯必吃推薦：歐買尬豬霸王豬腳飯，麻辣滷肉飯尬半熟蛋也必點 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



松江南京站上班族必吃台北豬腳飯：富霸王豬腳

部落客 涵的足跡~走遍天涯 造訪 富霸王豬腳 說：

這軟Ｑ的外皮，真是讓人難以敵擋的美味。皮下超嫩，肥肥的地方咬下時嘴唇還有黏黏的膠質感，小涵超愛腿節啦！超好吃的。



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富霸王豬腳

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號

電話：02-2507-1918

完整介紹由部落客「涵的足跡~走遍天涯」於窩客島分享：[松江南京美食] 富霸王豬腳 ～ 台北排隊人氣豬腳名店，四平商圈必吃美食，外帶豬腳便當最划算



▲松江南京站上班族必吃：富霸王豬腳，黃仁勳回台灣也來吃 /涵的足跡~走遍天涯 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運松江南京站必吃台北豬腳飯：富霸王豬腳 /涵的足跡~走遍天涯 提供、WalkerLand窩客島整理



延三夜市人氣豬腳肉飯：老牌張豬腳飯

部落客 誠實牛牛 造訪 老牌張豬腳飯 說：

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老牌張豬腳飯

地址：台北市大同區民族西路296號

電話：02-2597-2519

完整介紹由部落客「誠實牛牛」於窩客島分享：台北美食：大同區《老牌張豬腳飯》延三夜市 大橋頭 民族西路美食



▲延三夜市人氣豬腳肉飯：老牌張豬腳飯，台北老饕激推必吃首選 /誠實牛牛 提供、WalkerLand窩客島整理



▲延三夜市人氣豬腳肉飯：老牌張豬腳飯 /誠實牛牛 提供、WalkerLand窩客島整理



台北行天宮站必吃豬腳肉飯推薦：金香豬腳涼麵

部落客 三高Sir 造訪 金香豬腳涼麵 說：

豬腳中段不光是表面油亮上色而已，入味程度也夠，是屬帶有糖份的醬油香，不是那麼的甜(如五燈獎)，也沒有什麼中藥氣息，但口味也算挺濃厚的了，尤其處理得十分易食。



金香豬腳涼麵

地址：台北市中山區錦州街253-1號

電話：02-2517-2138

完整介紹由部落客「三高Sir」於窩客島分享：[午餐食記] 台北中山－金香豬腳涼麵



▲台北行天宮站必吃豬腳肉飯推薦：金香豬腳涼麵，錦州街美食推薦必點滷豬腳、滷大腸 /三高Sir 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北豬腳肉飯必吃推薦：金香豬腳涼麵，錦州街美食推薦 /三高Sir 提供、WalkerLand窩客島整理