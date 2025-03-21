擁有龐大影迷群的「哥吉拉系列造型紀念酒」，再次引爆收藏熱潮。繼備受好評的紅蓮哥吉拉與正宗哥吉拉款式之後，這個由東寶正式授權、專為台灣市場打造的限定收藏酒系列，迎來第三彈作品「機械哥吉拉（2003）款」。本次設計靈感源自電影「哥吉拉東京SOS」中登場的經典機械哥吉拉角色，不僅完美還原原作神韻，更透過高規格工藝提升整體質感，讓此系列的收藏價值再度進化。





這款「哥吉拉系列造型紀念酒」全新版本，由台灣品牌鑫羿文創與東寶攜手打造，採用立體造型設計與細緻金屬質感呈現機械哥吉拉的鋼鐵外觀，從頭部銳利輪廓、全身裝甲結構到重武裝配備細節皆真實還原，金屬光澤與立體構造堆疊出強烈未來感與視覺震撼力。即便不喝酒，也難以忽視其藝術品等級的設計魅力，使之成為眾多影迷與收藏玩家鎖定的焦點。



除造型出眾之外，內裝也不馬虎。酒體為一公升的金門皇家56度三年陳高，濃烈香氣與醇厚口感完美結合視覺與味覺的雙重饗宴。每組產品皆附有專屬流水編號的保證卡，完整標示授權資訊與收藏證明，大幅提升其稀有性與真品辨識度。這不僅是一款紀念酒，更是一件值得典藏的藝術作品，無論是老粉絲或初入哥吉拉世界的新手，皆能感受到收藏的樂趣與榮耀。



同時，為回饋粉絲支持，本次更推出限量編號「NO.1」的抽選活動，將於官方Facebook粉絲專頁「鑫羿文創」公布參加辦法，引發眾多哥吉拉迷期待與討論。活動預計於3月20日中午11點正式開放預購，全台銷售通路包括鑫羿文創官網、各大超商系統與授權酒商等同步啟動，數量有限，勢必掀起搶購熱潮。「哥吉拉系列造型紀念酒」不只是角色聯名的延伸，更是將電影文化轉化為具收藏價值的實體產品，每一次推出都緊扣影迷情感，透過精湛設計與高端酒體打造出兼具觀賞性與實用性的作品。此次「機械哥吉拉（2003）款」售價為新台幣12,800元，不僅體現其收藏定位，也成為哥吉拉粉絲展現熱愛與品味的具象象徵。

哥吉拉系列造型紀念酒 第三彈

由東寶正版授權：與日本東寶合作授權，搭配台灣文創品牌「鑫羿文創」共同開發，具官方授權與收藏保障。

精緻立體造型設計：重現機械哥吉拉鋼鐵質感與細節，含頭部輪廓、金屬裝甲、重武器系統，極具科技感與收藏價值。

內裝高品質金門高粱酒：搭配一公升金門皇家56度三年陳年高粱酒，濃烈酒香、口感醇厚。

限量編號＋保證卡：每組皆附專屬流水編號保證卡，確保真品與收藏稀有性。

加碼活動：抽選「NO.1」編號活動，官方舉辦限量編號「NO.1」抽選，參加詳情請見「鑫羿文創」FB粉絲團。

全台販售通路多元：預計3月20日中午11點開放預購，通路包含「鑫羿文創」、各大超商平台與授權酒商。

建議售價：每組售價新台幣12,800元，限量發售，具高端收藏定位。



