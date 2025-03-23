春天總讓人忍不住想走進自然、感受花開的氣息與陽光的溫度，連味蕾也開始期待輕盈而富有生命力的料理。當我們還在思索週末該去哪裡、吃什麼能真正感受春意時，辰日本料理率先捕捉到春天的靈魂，推出春季主題割烹「辰映春曦」，結合「櫻花」、「自然」與「旬味」的割烹盛宴，把四季轉換化作一道道讓人驚豔的料理，讓人在台灣也能品嚐彷彿置身日本春季料亭的感動。



▲辰日本料理「辰映春曦」春季烹料理亮相！以春日櫻花綻放為靈感呈現日本海陸極味 打造即「食」味覺饗宴 / 辰日本料理提供、WalkerLand窩客島整理



本次春季限定套餐中，最受矚目的焦點之一，莫過於首次引進台灣的日本福井縣頂級黑毛和牛「若狹牛」。該牛種每年僅產出約六百頭，獲得三星等級的更是極為罕見，油花與肉質的細緻度堪稱頂級之選。辰日本料理更搶下此珍稀和牛的獨家供應權，讓台灣饕客也能享受來自福井的夢幻滋味。料理長選用A5等級且油酸含量達55%以上的前腿部位，運用低溫熟成技術保留牛肉最佳風味與柔嫩口感，再以特製無花果紅酒醋醬搭配，酸甜交融之中，肉香與果香層層釋放，交織出極致的味覺層次。



▲福井縣「若狹牛」是日本極品黑毛和牛之一，其中獲得三星等級的「若狹牛」數量更加珍稀，首次出口至台灣，辰日本料理即成功取得獨家供應，為饕客呈獻前所未有的味蕾饗宴 / 辰日本料理提供、WalkerLand窩客島整理

除了極致牛肉的饗宴，辰日本料理也精選多款春季海陸珍饈，透過獨家管道從日本漁商直送台灣，將原產地鮮味完整保留，實踐「台灣即日本」的理念。像是來自石川縣的鮋魚，其棲息在暖流與寒流交會處的天然漁場，水質潔淨鹽分豐富，因此肉質甜美而細緻。料理長以此製作的「酒蒸石狗公」，融合日本清酒的淡雅米香與沙丁魚高湯的濃厚甘甜，搭配鮮綠青海藻，層次分明，口感溫潤，令人回味無窮。▲嚴選日本石川縣鮋魚展現「酒蒸石狗公」料理，結合帶有淡雅米香的日本清酒，搭配以沙丁魚熬製的高湯和日本新鮮青海藻，讓整道料理風味更加甘甜濃郁 / 辰日本料理提供、WalkerLand窩客島整理另一道「半熟燒小鮪魚」則選用口感甜潤且油脂適中的年幼鮪魚，低溫燒烤後質地滑嫩，入口即化。而正值產季的兵庫縣螢烏賊也在春宴中亮相，「螢烏賊醋味噌」以鹽水快速烹煮保存鮮甜，再佐以帶有柚子清香的味噌醬，入口即釋放鮮味與果香交融的絕妙滋味，讓人對春天的鮮味留下深刻印象。▲「半熟燒小鮪魚」口感紮實，風味清甜爽口 / 辰日本料理提供、WalkerLand窩客島整理在溫潤且富含文化意涵的料理中，「蛤蜊真丈」更是一道具象徵意義的佳餚。料理長選用日本飽滿蛤蜊每日現做，將其搗製成細膩富彈性的真丈，再以柴魚昆布湯慢火煨煮，使每一口都飽含海味精華與食材的原始香氣。象徵幸福與圓滿的意涵也在這道料理中娓娓道來，讓這道溫暖料理更添人情味。▲每日手工揉製的新鮮「蛤蜊真丈」口感細緻富有彈性，搭配溫火慢熬的柴魚昆布高湯，每口皆蘊含著層次分明的原萃精華，不僅完美呈現食材精髓，更展現了門間賢彥料理長獨特的匠心和對料理細膩的詮釋 / 辰日本料理提供、WalkerLand窩客島整理最後登場的「櫻鱒土鍋飯」則以春季限定的櫻鱒為主角，魚肉油脂豐潤且富彈性，搭配以手工醬油與柚子醃漬後經鹽烤處理，再置入土鍋與柴魚高湯慢火燉煮，使整鍋米飯充分吸附魚脂香氣，每一口都充滿來自海洋的鮮甜與春天的溫柔。土鍋的均勻導熱特性也讓整體口感更上一層樓，不僅是味覺享受，更是對食材最大誠意的詮釋。▲「櫻鱒土鍋飯」以肉質細緻柔軟、油脂豐潤的新鮮櫻鱒，搭配手工醬油及柚子精心醃製後，再鹽烤處理，不僅鎖住魚肉的鮮甜風味，還能增添一股迷人香氣 / 辰日本料理提供、WalkerLand窩客島整理

辰日本料理 春季主題割烹「辰映春曦」

販售期間：即日起至2025年4月中旬止（實際菜色將依照季節食材調整）

餐點形式：OMAKASE 無菜單料理套餐

價格資訊：每套6,000元起（需另加一成服務費）

套餐亮點料理

1、低溫熟成三星若狹牛（A5等級、BMS12，福井縣頂級黑毛和牛）

2、酒蒸石狗公（石川縣鮋魚＋日本清酒＋沙丁魚高湯）

3、半熟燒小鮪魚（鮮甜細嫩，風味清爽）

4、螢烏賊醋味噌（兵庫縣產，搭配柚子香味噌）

5、蛤蜊真丈（日本蛤蜊＋柴魚昆布湯）

6、櫻鱒土鍋飯（新鮮櫻鱒＋手工醬油＋柚子，鹽烤後與米飯悶煮）



▲辰日本料理門間賢彥料理長為台灣消費者精心挑選食材，透過獨家管道直接向日本當地漁商採購漁獲，避免因中轉環節而造成品質流失，並能清楚掌握漁獲的產地，呈現「台灣即日本」的新鮮直送、即「食」饗宴。