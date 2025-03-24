基隆美食版圖不僅限於廟口夜市，基隆仁愛市場也藏有不少好料！市場二樓的老字號「加園壽司」便是饕客口耳相傳的日本料理店，以新鮮生魚片、握壽司及各式海鮮料理吸引無數饕客，其中「香魚甘露煮」與「生魚片丼飯」更是必點。即便是平日，店內依舊座無虛席，現在趕緊來看看吧。



▲基隆美食版圖不僅限於廟口夜市，基隆仁愛市場也藏有不少好料 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲基隆仁愛市場美食「加園壽司」菜單上的「香魚甘露煮」與「生魚片丼飯」都是必點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆仁愛市場美食 加園壽司

基隆仁愛市場美食推薦「加園壽司」隱身於仁愛市場二樓A34攤位，從仁四路入口進入，搭乘手扶梯即可抵達。雖然地點低調，卻因講究食材與職人手藝，成為基隆在地人和外地遊客心中的美食寶藏。店內風格相當復古有趣，有分成吧台與一般座位區，雖然是在市場裡，不過環境相當整潔，讓人吃得安心。推薦閱讀： 基隆百元生魚片回來了！鮪魚鮭魚通通100元，八斗子必吃海鮮「和平島橋頭 安生魚片」隨意搭配、高CP值別錯過。

▲基隆仁愛市場美食推薦「加園壽司」隱身於仁愛市場二樓A34攤位 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲基隆仁愛市場美食推薦「加園壽司」雖然是在市場裡，不過環境相當整潔，讓人吃得安心 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店內菜色豐富，包括握壽司、生魚片、丼飯、手卷、烤物及各式小菜，價格親民卻不失高品質，展現市場美食少見的精緻感。「香魚甘露煮」是店內的特色料理，經過清酒、醬油、味醂、昆布與紫蘇梅長時間燉煮，魚肉細緻入味，甚至連魚骨都能輕鬆咀嚼，甜鹹交織的風味讓人一試成主顧。▲基隆仁愛市場美食「加園壽司」推薦菜單：香魚甘露煮 $250 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而「生魚片丼飯」則以旗魚、鮪魚、鮭魚、章魚、鮮蝦與鮭魚卵鋪滿整碗醋飯，每一口都能品嚐到新鮮海味，CP值極高。此外，「味噌湯」、「茶碗蒸」也是一大亮點，只要60元就能吃到豐富配料，尤其是味噌湯裡的魚肉都相當大塊，整體CP值很高。▲基隆仁愛市場美食「加園壽司」推薦菜單：生魚片丼飯 $350 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝雖然這間壽司店藏身市場之中，但料理水準完全不輸高級日料店，「加園壽司」特別適合喜愛生魚片又不想花大錢的饕客。不過，由於店內座位有限，經常需要排隊等候，建議避開尖峰時段，才能更悠閒地享受這份來自市場的日式美味。▲基隆仁愛市場美食「加園壽司」推薦菜單：茶碗蒸 $60 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲基隆仁愛市場美食「加園壽司」推薦菜單：味噌湯 $30 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市仁愛區愛三路21號攤位A34

營業時間：平日 11:30–16:00；假日 11:30–17:00；週二公休

基隆仁愛市場美食 加園壽司 推薦菜單

推薦菜單：香魚甘露煮 $250、生魚片丼飯 $350、味噌湯 $30、茶碗蒸 $60