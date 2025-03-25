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39元均一價！達樂星Dollarstar中山國小站買爆，零食39元 泡麵39元通通買。

39元 均一價 達樂星 Dollarstar more
2025-03-25 09:29:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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大創要小心了！美式風格的生活小物店「Dollarstar 達樂星」主打39元均一價，CP值超高、商品類型超豐富，無論是生活小物、零食飲料、美妝周邊通通均一價39元，還有每日限定「免費商品」來店就送你。Dollarstar 達樂星除了桃園中壢店之外，台北人也能在中山國小站逛起來，一不小心就會買到失心瘋。

▲美式風格、主打39元均一價的Dollarstar 達樂星，在中山國小站也能逛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲Dollarstar 達樂星插旗中山國小站，美式風格選物均一價39元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



美式風格、主打39元均一價的「Dollarstar 達樂星」，從2024年起正式登台，帶來價格划算、多樣化的日常用品。商品涵蓋五大類別，門市內以顏色區分區域，粉色美妝保養區、橘色居家裝飾區，必買收納小物，甚至碗盤餐具也能買到。藍色風格生活區推出文具、玩具小物，綠色季節限定區，販售節慶裝飾、派對用品，粉絲們要慶生、佈置派對的周邊小物也能用39元就買起來。

▲Dollarstar 達樂星均一價39元，生活小物、美妝小物必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲Dollarstar 達樂星均一價39元，派對用品、文具周邊必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

特別的是，達樂星更推出多種零食、飲料區域，包含美國進口零食、東南亞進口零食，也有台味在地零食如義美小泡芙、菜脯餅、果凍、豆乾肉乾，還有洋芋片等零食小物，販售方式包含單個39元、洋芋片任選2款39元，還有小點心系列任選6項39元等，牆面都有清楚標示。

▲Dollarstar達樂星均一價39元，零食商品均一價39元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲Dollarstar達樂星均一價39元，零食商品任選均一價39元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


此外，吃貨必搶更有超夯泡麵系列均一價39元、瓶裝飲料39元，讓人忍不住邊逛邊加進購物車。在Dollarstar達樂星還有「免費來店禮」專區，每天限量推出指定商品，來店就可以免費領取一份，小零食、玉米棒等根本是小資族的小確幸。

▲Dollarstar達樂星販售泡麵、飲料、零食商品均一價39元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲Dollarstar達樂星推出免費來店禮，每人每日可領取一份 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



 

Dollarstar 達樂星 - 中山一店

地址：台北市中山區林森北路554號

 

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