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一路發綠豆沙！大甲飲料店王者，人手一杯綠豆沙牛奶，飽足感不輸銅板小吃。

大甲美食 大甲一日遊 大甲媽祖 一路發綠豆沙
2025-04-04 20:00:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

大甲鎮瀾宮美食不勝枚舉，光芋泥球、地瓜球、肉圓等就各有所好，但大甲飲料店則是「一路發綠豆沙」一家獨秀！創立於1974年的大甲飲料攤位，不論是在地人還是觀光客，蔣公路上幾乎人手一杯綠豆沙。尤其在假日或炎炎夏日，「一路發綠豆沙」總是排滿了購買綠豆沙消暑的人潮。

▲大甲鎮瀾宮美食推薦名單多元，而飲品則是一路發綠豆沙稱霸/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲一路發綠豆沙飲料品項豐富，其中以綠豆沙人氣最高/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



開業超過50年的「一路發綠豆沙」飲料品項相當豐富，主打綠豆沙、楊桃汁以及各種古早味飲品，長年深受在地人與觀光客喜愛。並且以口感濃郁又細緻的綠豆沙最多人推薦，冰沙般的口感又不至於甜膩，尤其適合夏天享用、清涼消暑，每杯飲品份量也很實在，令人滿足。

▲走在大甲街上，幾乎人手一杯一路發綠豆沙/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「一路發綠豆沙」的綠豆沙牛奶也是很多熟客的首選，添加牛奶的綠豆沙喝起來更加滑順；此外，「一路發綠豆沙」除了在大甲鎮瀾宮附近設有店面之外，還有一間同名攤位，根據「一路發綠豆沙」熟客表示，兩者綠豆沙口感差不多，因此選擇當下人潮較少的購買即可。

▲一路發綠豆沙的好滋味陪伴大甲人超過五十年/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

一路發綠豆沙店家資訊

地址：台中市大甲區蔣公路133號
電話： 0982 951 937

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一路發綠豆沙

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place台中市大甲區蔣公路133號之1
4.13 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.21
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.86
CP值
4.07
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