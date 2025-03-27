臺南市新化虎頭埤將於4月12日（星期六）至4月13日（星期日）舉辦2025虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃活動，將邀請多位知名寵物明星與您一同參與，一系列精彩的競賽與互動千萬不要錯過！
競賽首日，邀請到寵物狗明星「甜甜」親臨現場，為大家精彩示範創意裝扮並揭開活動序幕，隨後將展開最刺激的衝刺賽，凡是9公斤以下、肩高32公分以下的小型犬均可報名參賽。當天將產生第一屆熱狗盃前三名速度最快的飛毛腿，並分別獲得第一名10,000元、第二名8,000元、第三名6,000元的獎金。除此之外，主辦單位還加碼限量10個甜甜馬克杯作為抽獎贈品，讓您在活動中充滿驚喜。
▲寵物狗明星「甜甜」、「柴犬Nana」親臨現場
4月13日活動第二天邀請寵物狗明星「柴犬Nana」與大家見面，除了親自示範創意裝扮為參賽者提供靈感，同時也將擔任當天裝扮賽的評審員，與專業評審和民眾一同選出最具創意、穩健台風及優秀才藝的前三名寵物，獎金同樣為第一名10,000元、第二名8,000元、第三名6,000元，賽後還能一起與柴犬Nana進行合照及近距離見面握手會，千萬別錯過!
除了熱鬧的競賽活動，現場市集還設有寵物專區、熱狗專區及當地美食伴手禮專區等，讓您在享受比賽的同時，還能品嚐美食並購買特色商品，和最愛的毛孩度過快樂的假期。預期現場氣氛將充滿歡笑與驚喜，邀請大家帶著您的毛小孩一同參與，分享這份快樂。尚未報名的朋友們，請把握最後報名機會!帶著您的愛犬一同參與，報名網址：https://forms.gle/Rfw8xu4PeVFNUmPS9，持續開放至3月28日截止。