連假必訪的「統一集團生活美學館」又要來囉！4月3日至6日最歡樂的生活美食展，將再度於高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大登場。今年活動規模又全面升級，匯聚30個人氣品牌，帶來限定優惠、美食試吃與驚喜滿額禮，讓你吃得開心、買得盡興！此外，來展的每人只要單筆消費滿129元，就可以加碼兌換生活好禮；累積消費滿29元還有機會抽中萬元禮券，每天都會抽出一名幸運得主！更貼心的是，現場還有宅配到府的寄送服務，讓你輕鬆購物、無負擔帶回滿滿好物。



一連四天的展覽現場，舞台精彩活動不間斷！每天早上10:40將提供早鳥美味大放送，「昂舒巴黎現烤可頌」限量百份免費吃，OPEN! 家族攜手雪鈴兔波波、酷樂+雪樂貓、波堤獅輪流登場，與現場粉絲同樂、唱跳互動，送出神秘小禮物。此外，各品牌也會輪番上台帶來趣味的互動遊戲與驚喜好禮！



▲OPEN! 家族攜手雪鈴兔波波、酷樂+雪樂貓、波堤獅輪流登場

展場精選烘焙香氣四溢，美味、優惠一次滿足

大人小孩都愛不釋手的Mister Donut，推出指定甜甜圈三入110元的甜甜價、Semeur聖娜的招牌鮮奶芙蓉蛋塔限時6入168元優惠，超值折扣讓人忍不住多帶幾盒！法式精品烘焙─昂舒巴黎將再度帶來法式甜點盛宴，熱銷的現烤焦糖肉桂捲強勢回歸展場，搭配法式奶油雪茄捲、現烤奶油可頌與可麗露，推出全品項買三送一的甜蜜好康。Bellopane貝洛邦以主廚現做的歐式美味開放三明治、晨光GOLD生土司全系列則是帶來限量高質感生土司餐點，展場獨家風味絕不能錯過！



▲統一集團生活美學館，4/3~6日最歡樂的生活美食展

冰品飲品、人氣熟食優惠全面開搶

雪淋霜&思樂冰將帶來展場限定商品，還有不可思議茶BAR的荔枝寒天青茶、花果香氣馥郁的CITY PRIMA精品美式，以及櫻花限定版氣泡飲等多款飲品、冰品不定期買一送一優惠，一人買兩人笑喝喝！COLD STONE酷聖石限量新品展場搶先嚐，全新推出QQ鯨樂園、濃脆阿華田、海鹽焦糖脆脆、蜜桃美莓四款新口味，嚐鮮價只要100 元，21Plus招牌香草烤雞、烤雞腿優惠，展場指定品項79折。

展場超划算折扣，不買可惜

茶裏王限時組合價8折起、Cophi精品咖啡豆5折起；瑞穗鮮乳、統一陽光帶來一年一次的展場限定優惠組合，還可享免費宅配服務！FIJI WATER斐濟天然礦泉水六瓶組85折優惠，加碼送限量品牌拼接黃麻提袋！星巴克、CupiCho精品巧克力專賣店推出超值禮盒，精緻包裝值得蒐藏。BEING spa精選居家保養商品3件75折優惠；BEING sport健身房主打會籍月費$988起，最高加贈二個月，還可以再抽按摩椅等各項大獎，請把握優惠開啟健康生活！



▲高雄夢時代「統一集團生活美學館」，好康優惠、獨家新品一次網羅

滿額遊戲挑戰送好禮，購物樂趣再升級！統一蛋糕屋、牛乳石鹼、icash2.0、瑞穗鮮乳、茶裏王各別帶來消費滿額的互動加碼禮。首次參展保健品牌心焙雞精推出展場限定禮盒優惠，攜手統一新世代樂活麵 ─ 來一客辛辣香菇、滿漢大餐Gold系列、巷口拌麵、統一麵小時光麵館、大補帖藥燉排骨等，多款新品首次登場，加碼推出超值回饋活動，凡購買麵食產品單筆滿99元，即可參加抽好禮活動，有機會抱回一整箱泡麵，讓你購物更盡興、Fun 開玩！連假行事曆記起來，必訪高雄夢時代「統一集團生活美學館」，眾多好康優惠、獨家新品一次網羅，這次錯過就要再等一年！

