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> 美食 > 講究的你不能錯過這一杯跨界多層次冰沙飲！經典913茶王＋高品質咖啡＋在地黃梅，完美呈獻極致酸甜迷人風味，「梅」想到可以這麼好喝。

講究的你不能錯過這一杯跨界多層次冰沙飲！經典913茶王＋高品質咖啡＋在地黃梅，完美呈獻極致酸甜迷人風味，「梅」想到可以這麼好喝。

天仁茗茶 CHAFFEE 黃梅冰沙 LINE more
2025-04-04 11:00:00 文字：Walker新發現 攝影：Walker新發現
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Walker新發現

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冬天前腳剛走，氣溫便直線攀升，讓人不時需要來杯冰涼飲品解渴降溫！在最口乾舌燥的時候，若有一口沁涼的黃梅冰沙，微酸甜的多層次沁涼風味喚醒味蕾，伴隨酸酸甜甜的滋味在舌尖綻放，瞬間彷彿夏夜微風輕拂全身，光想像就覺得舒暢無比。CHAFFEE聽見大家的渴望，今年特別呈獻用心非凡的「913CHAFFEE黃梅冰沙」，以一飲三享的味蕾盛宴，造福廣大不耐高溫的手搖控們！


 

Tea or Coffee？913茶王完美融合質品咖啡，選我正解！

如果你是追求極致茶香的手搖飲君子，對「913茶王」這個名字一定不陌生，這款天仁茗茶的招牌茶品，以超過70年茶工藝底蘊獨家研發，嚴選高山茶區上等烏龍茶，搭配珍貴花旗參，以泡茶機萃取出卓越品質的茶湯，打造茶香甘醇、風味獨具的集大成之作，是許多茶迷心中無以取代的存在。


然而CHAFFEE並不滿足於此，進一步創新挑戰味蕾極限！融合東西方經典元素，將913茶王作為基底，跨界找上同樣香氣怡人、廣受好評的阿拉比卡豆，透過義式Espresso萃取，以黃金比例與茶湯完美融合，精心調配出香氣濃郁、尾韻醇香的茶咖啡「913 CHAFFEE」。

剛入口，吸引感官的是咖啡緩緩釋放出的迷人香氣，隨著溫潤口感逐漸漫延，茶香的清雅與花旗參的甘甜在尾韻滿溢出來，縈繞於心，不僅保留茶與咖啡的美味精髓，更激盪出前所未有的多層次體驗，宛如一對默契絕佳的優異舞者，在唇齒舌尖攜手共舞一段令人難以忘懷的華爾滋。
 

加碼在地黃梅製成的爽口冰沙，打造一飲三享的絕讚風味！

茶與咖啡已經擦出迷人火花，CHAFFEE仍持續追求極致，今年加碼注入「黃梅」，催生這杯季節限定的夢幻逸品「913CHAFFEE黃梅冰沙」！913 CHAFFEE的基底匠心獨具，這杯所使用的黃梅自然也講究非凡。精心挑選來自高雄「老梅經濟圈」純天然栽種的高品質品種梅子，還等到接近八分熟的黃金時刻才摘採入釀，確保果肉有滋有味，酸度與甜度都完美得恰到好處。再經由手工熬煮，濃縮成香甜醇厚的黃梅果釀，製成冰涼爽口、口感細緻的冰沙。



入口時，黃梅的清新果香瞬間在口鼻間如花火般綻放，那令人回味無窮的酸甜滋味，就像青春盛夏砰然心跳的初戀。沁涼冰沙緊接著發威，如及時雨般輕巧地安撫每一個燥熱的味蕾，待身心全然舒暢之際，咖啡香悄悄現身，尾段則是913茶王的悠然回甘，三重風味在舌尖層層展開，細膩滑順的口感與多變風味，讓每一次品飲都充滿驚喜，令人忍不住一口接一口。

這款913 CHAFFEE黃梅冰沙將東西方飲時尚與酸甘甜的誘人滋味玩到極致，不僅滿足一般人在炎夏對於冰飲的渴望，更以獨家跨界組合，打造一場創意與誠意都令人讚不絕口的味蕾饗宴，絕對是今夏不能錯過的極致品飲享受！
 

人氣913 CHAFFEE奶茶、西西里，獨家好滋味一喝上癮

除了季節限定913 CHAFFEE黃梅冰沙令人驚豔，CHAFFEE還有兩款人氣選擇同樣讓人愛不釋手！奶茶控不能不知道經典的「913　CHAFFEE奶茶」，同樣以913茶王與醇香咖啡為基底，高山烏龍清香、西洋參回甘、咖啡馥郁，再加上濃厚奶香的溫潤順口，巧妙融合於一杯，入口令人沉醉，根本是神仙組合！

而喜歡清爽口感的朋友，千萬別錯過風味十足的「913 CHAFFEE西西里」，在原有茶咖啡中加入檸檬，果香芬芳撲鼻，每一口都清爽洋溢，彷彿一陣薰風迎面而來，一掃悶熱，是午後解膩醒神的最佳飲品！

隨著氣溫逐漸升高、豔陽越來越熱情，身體格外渴望冰涼的慰藉，酸甜交織、沁涼舒心的913 CHAFFEE黃梅冰沙，絕對是今年最感動人心的清涼解方！8月前全台CHAFFEE門市熱賣中，這時節不可錯過的新鮮事就是前往南港LalaPort逛街更不能錯過一樓CHAFFEE購買913 CHAFFEE黃梅冰沙；無論是手搖控或茶、咖啡的愛好者，出遊、逛街時記得帶上一杯CHAFFEE，隨時消暑解渴，盡情享受這個季節限定、獨特「梅」好的歡樂時光！

CHAFFEE在南港LalaPort全新開幕，帶上一杯CHAFFEE絕對是陪逛的好選擇
 

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