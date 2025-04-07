春夏之際，正是走進山林享受美食與自然交織的最佳時機。座落於台中谷關山林之間的「虹夕諾雅 谷關」，近期以「風雅匠心」為題，推出全新春夏會席料理，不僅融合台灣在地食材與日本料理精髓，更巧妙運用四季風土、山林意象與台日飲食記憶交織，為入住旅人帶來一場視覺與味覺兼具的饗宴。



▲春夏會席料理 八寸 Spring Summer Course / 虹夕諾雅谷關提供、WalkerLand窩客島整理



這場味蕾旅程的背後，是料理長川西和人長年於日本與亞洲高端餐廳淬鍊出的技藝。從米其林星級餐廳到星野集團旗下多間人氣溫泉旅宿，他始終堅持以當令食材與手工工藝打造料理精神，來到台灣後，更深入探索在地風味，從山林農產到河川海味，轉化為會席料理中一道道細膩而充滿故事感的佳餚。



▲春夏會席料理 先付 Spring Summer Sakitsuke / 虹夕諾雅谷關提供、WalkerLand窩客島整理

料理靈感來自台灣人習慣在火鍋熬湯時加入蔬果提鮮的飲食智慧。川西和人以此為起點，搭配台灣四季時蔬、新鮮海味與日式高湯技法，將層層風味化為具有深度的味覺層次。不只是美味，每一道料理更像是自然與手作之間的對話，蘊含了食材的產地故事與料理職人的心意。會席以先付「黃金玉地蒸」揭開序幕，運用日本玉地蒸技法，保留玉米原味甜香，搭配腰果與海膽點綴層次。緊接著「大根擂流玉竹盅」，以蘿蔔泥製成細膩湯品，配上蓴菜、鮑魚、蛤蠣真丈，再以竹筒盛裝，喚醒春夏清新感受。生魚片組合則選用鮪魚、牡丹蝦、炙燒干貝，搭配山葵與土佐醋，讓海味與酸香取得完美平衡。精緻的八寸小品更是亮點，「谷關鱒小袖壽司」、「無花果胡麻味噌」等料理將台灣山水滋味轉化為視覺與味覺藝術。▲春夏會席料理 先付 Spring Summer Sakitsuke / 虹夕諾雅谷關提供、WalkerLand窩客島整理壓軸主餐「櫻花蝦金目鯛釜飯」以慢烤金目鯛搭配香菇雞油炊飯，魚皮金黃酥脆、魚肉鮮嫩多汁，與櫻花蝦交織出濃厚海洋香氣，開蓋瞬間煙氣繚繞，更讓人食慾大開。飯後則以「和三盆糖布丁」與「季節水果」作為結尾，為整場用餐畫下溫柔句點。▲春夏會席料理 食事 Spring Summer Course / 虹夕諾雅谷關提供、WalkerLand窩客島整理這份春夏料理「風雅匠心」會席菜單每人價格為三九九零元，僅提供住宿貴賓享用，並可於每日晚間兩個時段用餐。料理內容將依時節與當令食材調整，並提供自帶酒水服務，旅人可依喜好搭配清酒或葡萄酒享用。值得一提的是，餐廳亦保留台灣習慣自帶酒水的彈性，只需支付酒水開瓶服務費，即可享受個人化搭配風味。▲春夏會席料理 御造 Spring Summer Mukōzuke / 虹夕諾雅谷關提供、WalkerLand窩客島整理「虹夕諾雅 谷關」自二〇一九年開幕至今，持續以結合自然、文化、溫泉與料理為理念，創造深度放鬆的住宿體驗。座落於台中和平區山谷間，全館僅四十九間客房，皆設有半露天溫泉，讓旅人能在靜謐山林中感受水氣繚繞的溫潤時光。除了季節料理外，館內亦提供與台灣文化結合的自然活動，從晨間瑜珈、手作課程到茶道體驗，讓每一次入住都能感受不同季節的氣息與美感。▲春夏會席料理 椀物 Spring Summer Wanmono / 虹夕諾雅谷關提供、WalkerLand窩客島整理

虹夕諾雅谷關春夏限定「風雅匠心」會席料理

活動時間：2025年3月25日起，每日晚間兩個時段供應（17:30、19:30）

用餐資格：僅限已預約住宿之貴賓

用餐費用：每人3,990元（含稅，不含服務費）

菜單亮點

先付：「黃金玉地蒸」以玉米與海膽展現香濃層次

椀物：「大根擂流玉竹盅」以蘿蔔泥湯品融合春夏清新

御造：三點盛合，含鮪魚、牡丹蝦與炙燒干貝

八寸：「谷關鱒小袖壽司」、「無花果胡麻味噌」、「玉子燒」等精緻小品

食事：「櫻花蝦金目鯛釜飯」低溫慢烤金目鯛與香菇炊飯

甘味：和三盆糖布丁與季節水果



虹夕諾雅 谷關

位於群山環繞山谷中的溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，已於 2019 年 6 月 30 日在臺中郊外的溫泉地谷關開幕。「虹夕諾雅 谷關」是虹夕諾雅品牌第二所海外設施，也是星野集團首次在臺灣打造的頂級溫泉度假村。所有客房均設有半露天浴池，擁有能感受到風與水的開放公共空間、配合場合的料理等等，為顧客提供能就近感受谷關大自然的時光。而為了讓顧客能更盡情地享受溫泉與大自然，虹夕諾雅谷關還準備了以臺灣文化為基礎的體驗活動。

所在地：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

交通：從台北松山機場出發，在台北站轉乘高鐵到台中站後，駕車約90分鐘

客房數：49間（所有房間均設有半露天溫泉）

入住時間：3:00pm、退房時間：12:00pm

官網：https://hoshinoya.com/zhtw

